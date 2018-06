Ford Fiesta 1.0 EcoBoost vs. Volkswagen Polo 1.0 TSI – Kapesní bundesliga

Seznam kapitol Dojem, cena a výbava, prostor a pohodlí Motor, jízda Závěr

Malé hatchbacky jsou denním chlebem evropských automobilek. Německé značky se tohoto vynálezu sice chopily historicky pozdě (až po Fiatu 127 Peugeotu 104 ), ale s příznačnou důkladností ho dopilovaly k dokonalosti a dnes se jejich výrobkům vyrovná jen máloco. Polo i fiesta se stabilně drží na samé špičce evropských prodejů (loni druhé a třetí místo za golfem), kam vetřelci z dalších zemí proniknou jen výjimečně. Loni prošly oba vozy generační obměnou, a tak mají do souboje srovnatelně čerstvé síly. Asistovat budou přeplňované benzinové tříválce, které se už v této třídě stávají standardem.

Variace na známé téma

Oba kandidáty spojuje konzervativní přístup k designu. Fiesta sice před deseti lety udělala pořádný kotrmelec, ale od té doby se mění jen málo. Silueta s extrémním sklonem kapoty i čelního skla zůstává, stejně jako šikmooké světlomety zabíhající do boků a vzadu zdvižená linka bočních oken. Největší změnu přinášejí zadní lampy, podle dnešní módy orientované vodorovně. Nic vzhledově nového tedy fiesta nepřinesla, ale dost možná to ani nepotřebovala. Je to rozhodně vyzrálá osobnost budící sympatie a minimum konfliktů, což je samozřejmě jedním z klíčů k úspěchu.

Volkswagen je skalním zastáncem opatrných designových evolucí už od dob brouka a ani dnešní polo se tradici nevymyká. S lehkými obměnami opakuje i nová generace téma zmenšeného golfu se štíhlou přídí, vysokým pontonem a tlustým zadním sloupkem. I tady sledujeme pečlivou snahu nikoho neurazit, přesto polo rozhodně nepůsobí bezpohlavně a nechybí mu elegantní šmrnc. Tohle spojit je velké umění, i když založené spíš na jemném pilování než na velkých emocích. Jediným jasně moderním prvkem jsou decentní proužky denního svícení.

Rozhoduje vzduch a světlo

Také uvnitř je vidět, že polo navrhovali lidé s pravítkem a kalkulačkou. Díky velké obrazovce a světlému dekoru působí na první pohled efektněji, což ještě násobí vzdušnost široké kabiny a štíhlost palubní desky. Důraz na funkci je ovšem strohý a chladný, a tak se nebudeme divit lidem, které víc zaujme fiesta.

V její kabině najdeme stejně kvalitní materiály, palubní deska je členitější a zajímavěji tvarovaná. Celkový dojem znevýhodňuje dominance tmavých barev a celkově stísněnější atmosféra interiéru, který je užší a schovaný za vyšší hradbu s nižším prosklením.

U obou vozů chválíme rozmístění ovladačů a zejména obrazovek informačních systémů. I polo (na rozdíl třeba od fabie) už posunulo displej nad výdechy topení, tedy blíž zornému poli řidiče. Totéž platí u fiesty s tabletem vysunutým nad obrys palubní desky. Testovaná základní verze s mechanickými tlačítky bez dotykového displeje ovšem vystavuje na odiv poněkud levnější zpracování, což fiestu připravilo o půl bodu v hodnocení. Jinak ale tomuto pojetí fandíme, za jízdy se ovládá rozhodně snáz. Proto se nám líbí, že i polo zachovalo alespoň dva kulaté knoflíky pro nejzákladnější funkce.

Žádná láce

Za malá auta dáme jen o trochu méně než za nejlevnější hatchbacky o třídu výš. V Čechách, kde jedno auto musí zastat veškerou práci v rodině, dávají mnozí přednost prostoru před výbavou. Naše dnešní dvojice s přeplňovanými motory nejspíše vyhoví někomu, kdo jezdí delší trasy sám, nebo lidem po padesátce, jimž už děti odrostly. Pod tři sta tisíc se vejde jen Renault Clio a především Opel Corsa , jehož výhodnou cenu vysvětluje dostupnost dnes už raritní atmosférické čtrnáctistovky. Je ovšem pravda, že tříválce fordu i volkswagenu jsou výkonem i spotřebou o hodně dál. Rozdíl mezi fiestou a polem je minimální a moc se neliší ani příplatky. Upozorníme jen na nenápadný detail - Ford do června nabízí akční prodlouženou záruku na 7 let/200.000 km zdarma.

Pořizovací náklady Opel Corsa 1.4/66 kW Ford Fiesta 1.0 EcoBoost/74 kW Volkswagen Polo 1.0 TSI/70 kW Základní cena 250 900 Kč (Selection) 333 900 Kč (Trend) 348 900 Kč (Comfortline) Cena verze Světa motorů 277 900 Kč (Selection + klimatizace) 333 900 Kč (Trend) 348 900 Kč (Comfortline) Výbava verze Světa motorů Čelní a boční airbagy, rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče, centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Denní svícení LED 5400 Kč Ne Ano Hlavní světlomety LED Ne 21 000 Kč 22 800 Kč Vyhřívání předních sedadel 12 000 Kč* 5600 Kč* 9900 Kč Zadní/zadní a přední parkovací senzory 9000/12 000 Kč 4000/20 600 Kč** - /10 100 Kč Litá kola 9000 Kč 10 000 Kč 12 500 Kč Navigace 35 500 Kč 18 000 Kč 18 300 Kč Dešťový a světelný senzor 5400 Kč Ne / Ano 7100 Kč / Ano Bezklíčkové startování Ne Ne 8600 Kč Metalíza 12 800 Kč 10 500 Kč 13 200 Kč Porovnání cen 277 900 Kč (100 %) 333 900 Kč (o 20 % horší) 348 900 Kč (o 26 % horší) Známka 1,00 2,00 2,50 Pořadí 1. 2. * včetně vyhřívání čelního skla, ** včetně parkovací kamery

Já, pane, jmenuji se Široký

Pocit větší kabiny se potvrzuje i při měření. Přestože zvenčí je karoserie pola širší jen o 16 mm, tenké dveře a chytře tvarované čalounění přidávají vpředu v úrovni loktů celých 50 mm. To je v dané třídě značný rozdíl a přispívá k dojmu, že řídíme auto o číslo větší. Pocitově šířku pola zdůrazňuje i to, že je všechno trochu níž – pozice sedadel, palubní deska i kapota, přes kterou je dobrý výhled kolem přídě.

Fiesta má všechno užší a vyskládané do výšky. Kvůli strmě stoupající přídí to jinak ani nejde, vysoká hrana kapoty tlačí nahoru i palubní desku, která se před námi tyčí jako hradba. Spolu se skloněnými sloupky a tlustšími dveřmi to vyvolává těsnější náladu a blahodárný prostor nadbytku místa chybí.

V sedadlech si hovíme dobře, v každém voze ovšem jinak. Polo nabízí komfortně široká a měkká křesla, na delších cestách ale můžou někomu připadat měkká až moc. Fiesta je stará škola, tuhé výplně tělo lépe podepřou. Opěradla jsou však užší a svírají boky těsněji, paradoxně aniž by v zatáčkách dokázala pořádně podržet.

Nafukovací člun

Ještě větší rozdíl najdeme v druhé řadě. Do fiesty se musíme nasoukat krátkými dveřmi, místa před koleny máme tak akorát a nárty jsou v kontaktu s rámem sedadla řidiče. Skrčené nohy tak ani nemohou využít délky sedáku. Ke krátké zádi se také rychleji svažuje střecha, což je cítit nad hlavou.

Polo je opět napřed – dveře široké, místa před koleny dvojnásobek a volněji se cítíme i nad hlavou. Sedák je uchycený trochu níž u podlahy, ale to je v této třídě snesitelná daň.

Do třetice se náskok volkswagenu ukazuje v kufru. Ford s poctivostí dnes už neobvyklou uvádí objem se započtením prostoru rezervy i bez něj. V druhém případě vychází 269 litrů, tedy o 30% méně než u pola, které rezervu nezapočítává, ani když si ji nekoupíte.

Ptáte-li se, jak se konstruktérům Volkswagenu podařilo o 2 cm delší karoserii nadít vnitřním prostorem delším o 13 cm, bude odpověď nejspíš souviset s novou platformou MQB A0. Fiesta využívá základů evolučně vyvíjených od roku 2002, které na nejmodernější konkurenci začínají ztrácet.