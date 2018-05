Tento Jeep Wagoneer se jen tváří jako model z roku 1965, ale skutečnost je trochu jiná

Společnost Icon z kalifornského Los Angeles, jejíž kořeny sahají do roku 1996, se proslavila především díky svým moderním interpretacím terénních klasiků, jimž se věnuje dodnes.

Mezi hlavní hvězdy v nabídce této firmy patří restomody, jejichž základem jsou zástupci terénních vozů značky Toyota z let 1960 až 1984, Ford Bronco první generace z let 1966 až 1977 či silniční pick-up, vycházející z vozů značky Chevrolet z přelomu čtyřicátých a padesátých let.

V posledních letech má tato firma ve své nabídce i program Derelict , v němž se zaměřuje na automobily ze třicátých až sedmdesátých let dvacátého století. V rámci tohoto programu může dojít ke kompletní renovaci klasika či omlazení jeho techniky.

Jeep Wagoneer původně modelového roku 1965 je jednou z nejnovějších ukázek práce společnosti Icon. Velký terénních automobil, který Jeep bez výraznějších změn nabízel v letech 1962 až 1991, totiž na první pohled působí jako dobře udržovaný vůz z poloviny šedesátých let, ale ve skutečnosti je to vlastně moderní off-road s klasickou karoserií.

Stavbu tohoto vozu zahájilo kompletní rozebrání poměrně zachovalého exempláře a očistění jeho karoserie na holý plech. Následně byl připraven kompletně nový podvozek s nápravami Dynatrac Dana, tlumiči Fox, pružinami Eibach a brzdovým systémem Brembo, který byl postaven na 18palcová kola obutá do 31,5palcový pneumatik BF Goodrich.

Původní karoserie s novým lakem v odstínu Land Rover Tamar Blue pak ve své přídi ukrývá atmosférický vidlicový osmiválec General Motors LS3 o objemu 6,2 l, který disponuje nejvyšším výkonem 313 kW (425 k) a spolupracuje se čtyřstupňovou automatickou převodovkou.

Kompletní proměnu původně klasické terénního vozu Jeep Wagoneer z roku 1965 ve stylový vůz, který má stále svůj původní styl, ale přidává k němu moderní techniku, představuje ve videu Jonathan Ward jeden ze zakladatelů společnosti Icon.

Video