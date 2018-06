Mazda slaví jubileum, v Japonsku postavila 50 milionů aut. Tipnete si, za jak dlouho?

Nebudeme vás napínat, Mazdě výroba úctyhodného počtu aut trvala 86 let a 7 měsíců. Značka vznikla v roce 1931 a jejím prvním počinem byla jednomístná užitková tříkolka Mazda-Go. Dnes vozy japonské automobilky sklízí úspěch zejména pro svůj krásný design, brzy to ale dost možná bude i díky revoluční technice. Co nevidět se totiž dočkáme nové Mazdy 3 s technologií Skyactiv-X

uvedl Masamichi Kogai, generální ředitel automobilky, jenž se zúčastnil oslav milníku v továrně v Hófu.

Jak jsem zmínil v úvodu, první tříkolka Mazdy se objevila už v roce 1931 a vznikala v Hirošimě. Až roku 1960 začala společnost stavět osobní automobily. Odstartovalo to čtyřmístným dvoudveřovým kupé R360, pokračovalo modelem Carol z roku 1962, Familia (Mazda 800) z roku 1964 či vozem Luce Rotary, prvním modelem poháněným rotačním motorem

Roku 1982 obohatil výrobu závod v Hófu, který disponoval inovativními výrobními technikami a flexibilními systémy. Společnost měla nízké objemy, řešením byla stavba vícero modelů na jedné výrobní lince. V posledních letech se japonská automobilka soustředí na stále populárnější segment SUV, technologie domácích továren se využívají po celém světě.

Sympatické plány má Mazda i pro příští roky. Letos chce zákazníkům prodat 1.660.000 aut, čímž si připraví půdu pro blízkou budoucnost. Do roku 2024 chtějí Japonci produkovat dva miliony vozů ročně.