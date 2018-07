Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 Turbo vs. Škoda Karoq 1.5 TSI – Dva pohledy na módní vlnu

Seznam kapitol Dojem, cena a výbava, prostor Motor a zpřevodování, jízda Závěr

Jako oheň a voda

Japonská novinka působí atraktivně a dynamicky zejména díky klínovitému profi lu, vysokým bokům, úzkému prosklení nebo zkosenému zadnímu oknu. Výrazným a nezaměnitelným prvkem je prolis v úrovni klik dveří obepínající celou zadní část, který opticky odděluje vrchní polovinu od spodní. Originálně pojaté zádi dominují svisle orientovaná světla, jež spojuje lišta rozdělující zadní okno na dvě části. Design přídě navazuje na poslední modernizace modelů Outlander ASX . Chromované bumerangy po stranách nárazníku vytvářejí prostor pro obří mlhovky a směrové blikače. V případě eclipse jsou však tvary i detaily ostřeji řezané a sportovnější. Karoq vypadá jako zmenšený a uhlazenější kodiaq. Rozeznat oba modely na delší vzdálenost není jednoduché. Charakteristická maska, rozdělené přední světlomety, hranaté výřezy blatníků, navlas shodné prolisy na kapotě i bocích nás utvrzují v tom, že designéři tentokrát při navrhování příliš originality neprojevili. Tedy snad až na uspořádání zadních světel s ocáskem na víku kufru. Na druhou stranu musíme přiznat, že jako celek působí příjemně a solidně.

Tradice a moderna

Stejný pocit máme i z interiéru škodovky. Přístrojový štít, volant nebo středový panel s klimatizací známe z většího mladoboleslavského SUV. Jen palubní deska je jednodušší a není tak nabubřená. Invence sice minimální, ale z ergonomického hlediska nemůžeme karoqu nic vytknout. Také materiály a zpracování jsou na prvotřídní úrovni, výhrady máme jen k výplním dveří z tvrdého plastu.

Eclipse Cross je i uvnitř odvázanější. Moderní palubka tvarově navazuje na výplně dveří a stříbrná lišta ohraničující středový panel rozděluje masu plastu před spolujezdcem na menší zóny. Co nejvýše umístěný modul s multimediálním systémem nebo navigací je v lepším zorném poli řidiče. K ergonomii ovládacích prvků ale máme pár výtek. Tlačítka počítače schovaná za volantem a ta na stahování oken za dveřním madlem nejsou zrovna komfortní. Také obří zadní sloupek omezuje výhled dozadu více než ten v karoqu.

Jako vejce vejci

Pokud toužíte po kompaktním SUV, připravte si více než půl milionu korun. Platí to také pro testovanou dvojici. Mitsubishi nabízí Eclipse Cross pouze s jedním zážehovým motorem 1.5 Turbo 120 kW, takže je jeho ceník velmi jednoduchý. Provedení s pohonem předních kol a manuální převodovkou startuje na částce 549.650 Kč. Již v první výbavě Inform sice dostanete řadu komfortních prvků nebo například hlídání jízdních pruhů a autonomní brzdění s detekcí chodců, ale rádio s bluetooth v ní chybí. Proto jsme museli sáhnout po druhém stupni Invite za 569.650 Kč, což je určitě lepší volba. Za pouhých dvacet tisíc navíc dostanete nejen rádio s dotykovou obrazovkou a bluetooth, ale i šest reproduktorů, kůží obšitý multifunkční volant, parkovací kameru, vyhřívaná přední sedadla a přední mlhová světla. Stále je přitom o pár korun levnější než Škoda Karoq. Její ceník sice začíná na 529.900 Kč, ale jde o zážehový litrový tříválec. Testovaný agregát 1.5 TSI 110 kW v základním provedení Ambition se prodává za 574.900 Kč. A také nejde o žádného chudáčka. V jeho seznamu najdete i dvouzónovou klimatizaci, zadní čidla nebo elektronickou parkovací brzdu. Cenově a výbavově jsou si oba vozy velmi podobné. Mladoboleslavský karoq má velkou výhodu v tom, že si ho můžete díky dlouhému seznamu příplatkových prvků nakonfigurovat podle vlastního vkusu. U Mitsubishi si zákazník může vybrat jen barvu laku nebo zvolit vyšší stupeň výbavy. Jenže vrcholný Instyle je pro předokolku s manuálem zapovězen. I proto testovaná motorizace nemůže mít řadu bezpečnostních prvků, nejvyšší audiosystém, elektronickou parkovací brzdu, průhledový displej nebo světlomety LED. Slabou individualizaci a vyšší ceny náhradních dílů dohání Eclipse Cross prodlouženou zárukou na pět let s omezením nájezdu 100.000 km.

Pořizovací náklady Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet 103 kW (etalon) Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 Turbo 120 kW Škoda Karoq 1.5 TSI ACT 110 kW Základní cena 469 900 Kč (Premium) 549 650 Kč (Inform) 574 900 Kč (Ambition) Cena verze Světa motorů 469 900 Kč (Premium) 569 650 Kč (Invite) 574 900 Kč (Ambition) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Kolenní airbag řidiče Ano Ano Ano Automatická klimatizace/dvouzónová Ano/Ano Ano/Ne Ano/Ano Asistent rozjezdu do kopce Ano Ano Ano Bezklíčové odemykání a startování Ano Ne 10 300 Kč Denní svícení LED Ano Ano Ano Světlomety LED/xenon Ano/Ne Ne/Ne 15 000 Kč/Ne Dešťový/světelný senzor Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Elektrické ovládání zadních oken Ano Ano Ano Kola z lehkých slitin Ano (17“) Ano (16“) Ano (16“) Kožený/multifunkční volant Ano/Ano Ano/Ano Ano/Ano Metalíza 13 000 Kč 15 000 Kč 15 300 Kč Navigace Ne 28 990 Kč 11 100 Kč Parkovací čidla vzadu/vpředu Ne/Ne 10 420 Kč/7489 Kč Ano/8200 Kč Zadní parkovací kamera Ano Ano 8100 Kč Přední mlhová světla Ano Ano Ano Rezervní kolo Ne Ne 3000 Kč Tempomat Ano Ano Ano Vyhřívaná přední sedadla Ano Ano Ano Porovnání cen 469 900 Kč (100 %) 569 650 Kč (o 21 % horší) 574 900 Kč (o 22 % horší) Známka 1,00 2,00 2,00 Pořadí 1.-2. 1.-2.

Maximální využití

Kompaktní SUV by měla prostorově vyhovět i rodinným nárokům. Jako bonus přidávají výše ukotvená sedadla, takže se do nich lépe nastupuje – nezapadnete někam k podlaze, odkud se jen těžko při vystupování vydrápete. Karoq má přední křesla ukotvená 62 cm a zadní 67 cm nad zemí. Jenže mitsubishi jde v tomto směru ještě dále. Vpředu jsme naměřili 68 a vzadu dokonce 76 cm. U Japonce oceňujeme i úhly otevírání dveří – zejména zadní mají téměř 90°. Všechna tahle paráda má ale i jeden, vlastně dva háčky. Když úplně otevřete přední dveře, ze sedadla jen stěží dosáhnete na madlo, které je přibližně uprostřed výplní. Příliš vysoko situovaná zadní sedadla zase zmenšují prostor nad nimi. A když k tomu připočtete svažující se profi l střechy, je nutné při nastupování dozadu hodně sklonit hlavu.

Prostorově mitsubishi patří do průměru segmentu. Vyniká jedině v podélném směru. Figurantovi s výškou 174 cm zbývá na zadních sedadlech před koleny ještě 15 cm. Oceňujeme spoustu místa pod předními křesly, kam lze pohodlně zasunout nohy. Výše situovaná sedadla ale zmenšují kabinu ve vertikálním směru. V přední části je na tom řidič ještě relativně dobře, vzadu si však kolegové s výškou nad 180 cm opírají hlavy o strop.

Jenže na prostorové limity naráží také karoq, který má navíc o 32 mm kratší rozvor náprav. Na délku se tento nedostatek projevuje o 4 cm menším místem pro kolena cestujících ve druhé řadě. Navíc je o chloupek užší, a dokonce jsme změřili, že je kabina nižší. Jenže škodovka byla vybavena příplatkovým střešním oknem, které několik centimetrů ubírá – v karoqu bez prosklené střechy jsme měli nad hlavou o 5 cm více místa. Pokud budeme brát v úvahu využití zastavěné plochu, můžeme říci, že o půl bodu prostornější je mladoboleslavské SUV. Má navíc kvalitnější sedadla, v našem případě nadstandardní kožená. Vyznačují se tužší výplní a přední mají výraznější boční oporu. Vzadu ale příplatkový VarioFlex tolik pohodlí nepřináší. Lavice je rozdělena na tři samostatná křesla, která sice zajišťují nebývalou variabilitu kabiny, ale rozměrově jsou skromnější. Zejména opěradla by mohla být delší a prostřední místo je spíše nouzové.

Eclipse Cross má naopak křesla až příliš měkká. První pocit po zaboření se do nich je výborný. Jenže během delší jízdy najednou zjišťujeme, že moc velkou oporu tělu neposkytují a přední mají minimální boční vedení.

Praktické příplatky

Při prvním setkání s japonským SUV jsme si stěžovali na malou přepravní kapacitu. Standardní kufr o objemu 341 litrů je pro kompaktní SUV hodně podprůměrný. A když se posunutím zadní lavice dopředu zvětší na 448 l, zase se ve druhé řadě nedá sedět. České zastoupení Mitsubishi za příplatek 2279 Kč nabízí paket pro zvětšení zavazadelníku, kterým byl vybaven i testovaný Eclipse Cross. Odstraní zbytečně vysoký plastový organizér pod podlahou a vybaví ho novým čalouněním. Tím objem vzroste o 83 litrů na 424 až 531 l. A to už je celkem slušné číslo, i když brašničku s povinnou výbavou nebo sadu na rychlou opravu pneumatik musíte mít v kufru volně, nebo je zastrčit pod přední sedadla.

Mladoboleslavská značka si na obřích zavazadelnících zakládá image. Také karoq patří s objemem 521 litrů k elitě třídy. Ale to bylo pro Škodovku asi málo, a tak pro zákazníky připravila lahůdku v podobě zadní variabilní lavice VarioFlex, skládající se ze tří samostatných, posuvných, a dokonce vyjímatelných křesel. Základní objem se sice lehce zmenší na 479 l, ale s kabinou lze dělat téměř divy. Stačí sedadla posunout, a máte 588 l. Když je složíte a překlopíte dopředu, naložíte dovnitř 1506 l. V případě jejich vyndání se maximální kapacita zvětší na úctyhodných 1810 l. Takovou variabilitu žádný z aktuálních škodováckých modelů ani nikdo z konkurence nenabídne. Jednoduchým vynásobením naměřených hodnot jsme zjistili, že výrobcem udávaných 479 l odpovídá realitě. U kufru škodovky obdivujeme i množství háčků a přihrádek. S variabilními sedadly dostanete dokonce vyjímatelnou svítilnu LED, za niž si jinak u základní výbavy Ambition připlatíte 600 Kč. Nevýhodou VarioFlexu je ukotvení bezpečnostního pásu pro prostřední sedadlo do stropu, u běžné verze je integrován do opěradla. Ale mitsubishi na tom není líp, u něj ho musíte vytahovat z bočního sloupku. Navíc se musíte spokojit s úzkým nakládacím otvorem a vysokou hranou. Jednička pro karoq, který sbírá kladné body i za množství praktických odkládacích schránek po celé kabině, a dvojka pro eclipse jsou naprosto zasloužené.