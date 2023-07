Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Kompaktní SUV jménem ASX bylo pro Mitsubishi trefou do černého. Japonská značka se třemi diamanty ve znaku už delší dobu bojuje s poklesem zájmu evropských zákazníků, ale když začátkem minulé dekády představila menšího sourozence Outlanderu, uvedla budoucí bestseller. Minimálně v Česku bylo první ASX nejprodávanějším modelem značky a automobilka na něj loni navázala nástupcem. A ten překvapil snad ve všem.

Když Mitsubishi před přibližně rokem odhalilo novou generaci evropského bestselleru, všichni jsme zažili déjà vu. Japonci vsadili na spolupráci s Francouzi a vzniklo nové ASX, velmi blízký příbuzný Renaultu Captur druhé generace. Ukazuje to realitu úpadku evropského trhu. Jsou výrobci, kterým se zkrátka nevyplácí vyvíjet vlastní modely ani s využitím alianční techniky. Omezení nákladů na vývoj proto znamená, že francouzsko-japonský crossover má jen minimum novinek.

Japonská spolupráce proti evropské legislativě

Uvedení nového Mitsubishi ASX vycházejícího z populárního Renaultu bylo pro značku volbou z rozumu, protože ještě v roce 2020 zveřejnila tiskovou zprávu, že v Evropě asi skončí. Prodeje Mitsubishi na starém kontinentu jsou minimální a je efektivnější zakládat na úspěšných aliančních modelech. Japonci se raději věnují vzkvétajícím jihovýchodním asijským trhům, pro něž připravují zcela nové modely.

Nalijme si čistého vína. Nejnovější Mitsubishi ASX je druhou generací Renaultu Captur s decentně upraveným designem a novými znaky s trojicí diamantů. Mitsubishi však není první značkou, která se rozhodla pro tento styl spolupráce. V Česku se už setkáváme s novou Mazdou 2 Hybrid vycházející z Toyoty Yaris, Suzuki Swace vycházejícím z Toyoty Corolla nebo Suzuki Across zakládajícím na Toyotě RAV4. Vzpomeňme třeba i na Suzuki Wagon R+, respektive Opel Agila, o užitkáčích ani nemluvě.

Ukazuje to, jak se japonské automobilky umí semknout, aby společně bojovaly se stále přísnějšími evropskými emisními limity. Současně je to nejjednodušší cesta, jak začít elektrifikovat modelové řady značek, které si to nemohou finančně ani technologicky dovolit. Pro tyto automobilky už je Evropa extrémně nákladná na vývoj zcela nových modelů, a proto hledají efektivnější řešení, jak zachovat zdejší obchodní síť.

ASX se Capturem netají a má čtyři výbavy

O exteriéru s minimem novinek jsem se už lehce zmínil, ale ani v interiéru nenajdete výraznější změny. Mitsubishi ASX vychází z capturu a nejvýznamnější novinkou je snad jen nový znak na volantu. Japonská značka přitom svou verzi původního vozu prodává ve čtyřech výbavách – Inform, Invite, Intense a Instyle, které doplňuje pouze malou nabídkou volitelných doplňků.

Základem všech Mitsubishi ASX je obyčejná jednobarevná varianta v modrém odstínu Chacoral, za další volitelné barvy si připlatíte od 15 tisíc korun, a dokonce si můžete vybrat i dvoubarevné konfigurace s volitelnou kontrastní černou střechou. Dalšími příplatky jsou ozdobná lišta pátých dveří, sada textilních koberců, prahové lišty s logem ASX, plastová vana do zavazadlového prostoru, střešní nosiče nebo tažné zařízení s 13pólovou elektroinstalací ve třech provedeních se zatížením 1500 kg a nosností 75 kg.

Vrcholná výbava i velká praktičnost

Námi testované plug-in hybridní Mitsubishi ASX je ve vrcholné výbavě Instyle, která už tak bohatou výbavu předcházejících balíčků dále rozšiřuje o asistenční systém M-PILOT, udržování jízdy v pruhu, panoramatickou střechu, elektricky ovládané sedadlo řidiče, kožené čalounění nebo audiosystém Bose s devíti reproduktory. Současně je vybavena 10” digitálním přístrojovým štítem a pokročilejším 9,3” dotykovým infotainmentem s navigací. V základní výbavě nejlevnějšího modelu je 7” digitální kokpit a základní 7” infotainment.

Ani Renault Captur už není nejmodernějším autem na trhu a v kabině ASX začíná být vidět stáří výchozího modelu. Francouzi uvedou modernizaci jednoho z nejprodávanějších Renaultů později v letošním roce a zatím je ve hvězdách, zda se novinky projeví i u japonského bratra. S ohledem na zjednodušení produkce obou sourozenců to však smysl dává.

Je pochopitelné, že s novým Mitsubishi ASX se žije úplně stejně jako s dnešním capturem a všechny ovládací prvky z Renaultů jsou na svých místech, včetně ovládacího panelu audia na sloupku pod volantem. Zadní lavice je posuvná v rozsahu až 16 centimetrů a osoby se vzrůstem do 185 centimetrů si najdou rozumnou pozici sezení i na zadních sedadlech. Zavazadlový prostor pak disponuje základním objemem 422 litrů, posunutím zadní lavice zvětšitelným o dalších až 112 litrů.