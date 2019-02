Tohle jsou nejprodávanější auta v Evropě za rok 2018. Pořád bodují malé hatchbacky  

Nejprodávanějším automobilem v Evropě byl i za rok 2018 Volkswagen Golf, a to navzdory tomu, že jeho prodeje od roku 2015 souvisle klesají. Za loňský rok dosáhl na 445.754 registrovaných kusů, o osm méně než o rok dříve. Vyplývá to ze statistik společnosti JATO Dynamics počítajících prodeje v 27 evropských státech.

Výsledky Golfu loni ovlivnil nejen blížící se příchod nové generace, která má být představena v druhé polovině letošního roku, ale především nové emisní normy , platné od září. Golf patřil mezi ty modely, u něhož mnohé verze nebyly včas homologovány podle nových norem, a tak se jeho dodávky zákazníkům pozdržely. Vliv měl i klesající zájem o dieselová auta.

Není však jediným modelem z nejlepší desítky, jemuž prodeje loni klesly. Celkově pátý Nissan Qashqai (mimochodem nejprodávanější crossover/SUV v Evropě za rok 2018) hlásí pokles o šest procent, stejně jako šestý Peugeot 208. Sedmý VW Tiguan spadl o pět procent a osmá Škoda Octavia o tři procenta. Dosáhla na 223.352 registrovaných kusů. I její prodeje ovlivnily podobné faktory jako u Golfu, tedy blížící se příchod nové generace (má se představit před koncem roku) a pozdržení dodávek.

Nejvíce naopak v top 10 rostl Volkswagen Polo, který s desetiprocentním nárůstem na 299.920 kusů skončil třetí. Byl tak druhým nejprodávanějším malým hatchbackem na trhu, za Renaultem Clio (336.268 kusů). Významně poskočila také celkově devátá Toyota Yaris (9 %), hlavně díky zájmu o její hybridní provedení. Oba jsou tak důkazem, že i v době rostoucí popularity SUV se vozům segmentu B nadále daří. Vždyť v evropské top 10 je hned šest takových modelů, vedle zmíněných rovněž Ford Fiesta a Opel Corsa, který nejlepší desítku uzavírá.

Evropský trh v roce 2018: Nejprodávanější auta podle modelů Poř. Model Prodej 2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] 1. VW Golf 445.754 -8 2. Renault Clio 336.268 +2 3. VW Polo 299.920 +10 4. Ford Fiesta 270.738 +6 5. Nissan Qashqai 233.026 -6 6. Peugeot 208 230.049 -6 7. VW Tiguan 224.788 -5 8. Škoda Octavia 223.352 -3 9. Toyota Yaris 217.642 +9 10. Opel Corsa 217.036 -7 11. Dacia Sandero 216.306 +8 12. Renault Captur 214.720 0 13. Citroën C3 210.082 +1 14. Peugeot 3008 204.197 +26 15. Ford Focus 196.583 -9 16. Fiat 500 191.205 +1 17. Dacia Duster 182.100 +22 18. Peugeot 2008 180.204 0 19. Škoda Fabia 172.511 -5 20. Fiat Panda 168.697 -10 21. Opel Astra 160.275 -27 22. VW Passat 157.986 -14 23. Mercedes-Benz A 156.020 +8 24. Peugeot 308 155.925 -2 25. Ford Kuga 154.125 +1

Nejžádanější segmenty

Malé vozy jsou nadále mezi evropskými zákazníky nejoblíbenější kategorií, segment B za rok 2018 držel 20,4 % trhu. Bylo to však o 0,4 % méně než o rok dříve. SUV sice mají 34,6% podíl na trhu, JATO Dynamics je však nedělí podle velikosti jako konvenční auta, jako nejžádanější kategorie se tak s ohledem na různé velikosti modelů počítat úplně nedají.

Celkem bylo v Evropě registrováno 5,4 milionu SUV, o 19 % více než v roce 2017. Táhnou hlavně malá SUV s meziročním růstem 29 % na dva miliony prodaných aut. Kompaktní SUV rostly o 17 % na 2,3 milionu exemplářů.

Evropský trh v roce 2018: Nejprodávanější auta podle segmentů Segment Podíl na trhu 2018 [%] Podíl na trhu 2017 [%] SUV 34,6 29,2 Malé vozy 20,4 20,8 Kompaktní vozy 17,8 19,4 Miniauta 7,8 7,8 Střední třída 6,7 7,9 MPV 5,7 7,8 Vany 3,2 3,2 Vyšší střední třída 2,7 2,7 Sportovní vozy 0,7 0,7 Luxusní auta 0,3 0,3

Alternativní paliva

Roste také popularita elektromobilů. Výsledných 195.300 elektroaut bylo o 47 % více než o rok dříve, čímž dokonce překonaly prodeje plug-in hybridů. Ty měly na svém kontě 180.000 prodaných kusů, o 22 % více než v roce 2017.

Naopak zájem o automobily s naftovým motorem souvisle klesá. Loni držely jen 36 % evropského trhu, což byl nejmenší tržní podíl od roku 2001. Meziročně jejich podíl poklesl o osm procentních bodů, zatímco benzinová auta za tu dobu zvýšila svůj podíl z 50 na 57 %.

Evropský trh v roce 2018: Nejprodávanější auta s alternativním pohonem Nejprodávanější hybridy Prodeje

2018 [ks] Nejprodávanější plug-in hybridy Prodeje

2018 [ks] Nejprodávanější elektrovozy Prodeje

2018 [ks] Toyota Yaris 129.105 Mitsubishi Outlander PHEV 23.110 Nissan Leaf 38.792 Toyota C-HR 117.631 Volvo XC60 T8 13.814 Renault Zoe 38.167 Toyota Auris 87.148 BMW 530e 13.360 VW e-Golf 21.108 Toyota RAV4 59.378 BMW 225xe AT 12.493 BMW i3 18.100 Kia Niro 34.116 VW Passat GTE 11.316 Tesla Model S 16.414

A co značky?

Co se týče značek, tak JATO Dynamics za vítěze řadí Jeep, kterému prodeje meziročně vzrostly o 56 % na 167.500 kusů. Americká značka tak v prodejích překonala Land Rover, dalšího specialistu na SUV, nebo třeba Hondu a Mitsubishi. Úspěšná byla i Dacia, která poprvé překonala metu půl milionu prodaných aut, čímž překonala aliančního partnera, Nissan. Její Sandero navíc skončilo těsně za nejlepší desítkou.

Díky úspěchům 3008 a 5008 se dařilo také Peugeotu, který tak v prodejích překonal Opel/Vauxhall. A špatný rok to nebyl ani pro Volkswagen. Navzdory potížím kvůli novým emisním normám dosáhl na 1,75 milionu prodaných automobilů. To bylo nejen o tři procenta více než v roce 2017, ale zároveň to byl nejlepší výsledek pro značku od roku 1999.