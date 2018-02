Ojeté Volvo XC70 II (135, 136): Vyrobeno ve Švédsku  

Seznam kapitol Úvod Technika Test

První terénní kombi od Volva, pojmenované Cross Country (na některých trzích ale XC) dorazilo na trh v roce 1997. Jednalo se o variantu kombi V70, což byla modernizovaná řada 850 z roku 1992. Ta se stala prvním velkým volvem s motorem uloženým napříč a poháněnou primárně přední nápravou. Do té doby byl pohon předních kol nabízen pouze u malé řady 440, 460 a 480, technicky spřízněné s vozy Renault a vyráběné v Holandsku.

Druhá generace terénního kombi se už jmenovala jako ta recenzovaná XC70 a základem pro ni se stalo kombi V70, technicky vycházející z první generace sedanu S80. Od roku 2007 Volvo nabízelo recenzovanou druhou generaci, opět vycházející z V70, technicky ovšem kopírující už druhou generaci velké S80.

Při vývoji recenzované XC70 došlo k dalšímu posílení už tak vysoké úrovně bezpečnosti. Auto dostalo druhou generaci originálně řešených hlavových opěrek WHIPS, jejichž jedinou chybou je, že nejsou výškově stavitelné. Poprvé mají integrované dětské sedačky v zadní lavici možnost nastavení ve dvou výškách. Nižší pozice je určena pro děti s výškou od 115 do 140 cm a váhou od 22 do 36 kg. Vyšší pozici ocení děti s výškou od 95 do 120 cm a hmotností od 15 do 25 kg.

Podvozek terén zvládne

Proč vlastně zvolit XC70 místo klasické V70? Odpovědí na to může být mírně odlišný vzhled, ale také předpokládané využívání auta. Díky světlé výšce 210 mm se není třeba bát ani polní cesty. Do náročnějšího terénu již auto určené není a to i přesto, že kromě pohonu všech kol (více v testu) nabízí také funkci Hill Descent Control, která usnadňuje sjíždění prudkých svahů do rychlosti 10 km/h.

V případě koupě ojetiny ale více rozhoduje životnost podvozku. Za příplatek byly k dispozici elektronicky řízené tlumiče Four-C, umožňující nastavit odpružení ve třech úrovních tuhosti – komfort, sport a advanced. Po letech se ale i ten nejkvalitnější tlumič kazí, což v tomto případě znamená zvýšené výdaje. Navíc na druhovýrobu v tomto případě zapomeňte.

„Podvozek XC70 lze považovat za odolný. Pokud řidič pozoruje nestabilitu zadní části při jízdě v zatáčkách, budou určitě příčinou vadné silentbloky podélných ramen zadní čtyřprvkové nápravy. Dochází u nich k oddělování gumové části od kovového pouzdra. Výměna pouze silentbloků vyjde u nás na zhruba 3.000 korun,“ říká k XC70 na úvod Pavel Soldát z AZ Servisu, který se na pražské Palmovce na servis vozů Volvo (ale také Land Rover) již řadu let specializuje. Vpředu, pokud se už něco mění, to bývají zpravidla mohutné zadní silentbloky příčných ramen. Na rozdíl od těch předních či kulového čepu je dodává samostatně i Volvo coby originální díl.

Švédské roztodivnosti

Druhá generace XC70 byla od začátku nabízena se dvěma pohonnými jednotkami. Jako první uvedeme zážehový řadový šestiválec o objemu 3,2 litru. Je to k nevíře, ale předchozí vydání šestiválcový motor nenabízelo.

Agregát 3,2 litru Si6 vyniká velmi zajímavou technikou, třeba v podobě systému CPS (Cam Profile Switching), který umožňuje měnit zdvih sacích ventilů ve dvou úrovních v závislosti na zatížení motoru a jeho otáčkách. Aby se poměrně dlouhý motor vešel mezi podběhy karoserie napříč, muselo volvo upravit pohon jeho příslušenství v čele s alternátorem, kompresorem klimatizace a čerpadlem posilovače řízení. Celé řešení, jemuž u volva říkají READ (Rear End Ancillary Drive) našlo místo nad převodovkou, tedy z opačné strany než je obvyklé. To samé platí o rozvodech, které jsou taktéž vedeny ze strany převodovky. Aby to bylo ještě složitější, tak kombinují pohon řetězem s ozubenými koly.

„Občas se u motoru Si6 setkáváme se zvýšenou hlučností kompresoru klimatizace. Při jeho výměně je třeba vyměnit také soustavu kladek a řemen, což vyjde u nás na asi 11.000 korun. Pokud opravu majitel odkládá, hrozí průnik kovových úlomků do okruhu klimatizace, takže je třeba provést ještě proplach. A to znamená další náklady na opravy,“ vysvětluje Pavel Soldát. Motor Si6 vypadá zajímavě, avšak z pohledu jízdy to zase tak slavné není. S jeho poněkud větším apetitem po benzinu bohužel nekoresponduje jízdní dynamika.

Výkon není vše!

Vzhledem k nevýraznému projevuje šestiválce a jeho poněkud vyšší spotřebě paliva je možná i dobře, že naprostá většina XC70 nabízených k prodeji je poháněna vznětovým pětiválcem s turbodmychadlem. Některé motory mají označení obligátní D5, jiné ale D4. Oba mají objem 2400 cm, avšak jednotlivé verze se liší nejen výkonem, ale i emisní normou a odlišnosti se nacházejí rovněž v útrobách motoru. Naopak verze označené D3 mají zmenšený zdvihový objem na 1984 cm

V prvních letech, tedy do roku 2010, se pětiválec nabízel ve dvou výkonových verzích. A sice se 120 kW a se 136 kW. Pouze výkonnější verze měla označení D5. Té slabší říkali jednoduše 2.4D. V obou případech se jedná o spolehlivé agregáty, které zvládnou najet velký kilometrový proběh. „U slabší verze předepisoval výrobce výměnu rozvodů po ujetí 160.000 km, u výkonnější po 180.000 km,“ říká Soldát. Olej se mění primárně dle servisního intervalu. V otázce limitního intervalu ale panuje opět rozpor, neboť u výkonnějšího motoru, tedy D5, výrobce předepisoval interval 30.000 km, u slabšího 20.000 km. Pavel Soldát doporučuje jezdit nejpozději po dvaceti tisících, bez ohledu na verzi motoru.

U spolehlivých motorů vás může v zásadě zradit pouze jediná věc: vířivé klapky. Nejsou kupodivu vložené do sacího potrubí, jako je tomu jinde, ale přímo do hlavy válců. Zatímco v XC90 jste se jim mohli koupí verze se 120 kW vyhnout, v XC70 už jsou použity u obou výkonových variant. Oba motory tedy mají stejnou hlavu válců (a jinou než měla 2.4D se 120 kW v XC90).

Klapky tady naštěstí neselhávají tak, že by se třeba některá z nich utrhla a poškodila hlavu a píst příslušného válce, ale spíše se jedná o závadu v ovládání. „Elektromotor s nimi hýbe přes krátké plastové táhlo. Jeho pouzdro se časem opotřebí, takže z důvodu vzniku vůle začne systém pracovat nepřesně. Kromě táhla se mění také klapky, což spolu s novým těsněním ventilového víka vyjde na asi 8500 korun,“ vysvětluje Pavel Soldát.

Dvě turbodmychdla

Pětiválce vyráběné od roku 2009 již splňují normu Euro 5 a vířivé klapky již nepoužívají a to bez ohledu na označení motoru a jeho výkonovou verzi. Naopak částicový filtr, který tady pracuje spolehlivě, měly již původní verze pětiválce pro Euro 4. Namísto spolehlivého solenoidového common-railu Bosch přišel systém piezo, který dokáže občas pozlobit. Většinou tak, že znenadání odejde jednotka vstřikovače ve své elektronické části.

Verze se 120 kW mohla být jednak dvoulitrem (D3), případně motorem o objemu 2,4 litru, pojmenovaná stejně jako u původní verze 2.4D. Dvoulitr se na rozdíl od stejně výkonné 2.4 pojil výhradně s pohonem předních kol. Vrcholem se od roku 2010 stala verze D5 nabízející 151 kW. Tu již výrobce osadil dvojici kaskádovitě uspořádanými dvěma turbodmychadly.

Další změny na pětiválcích se odehrály v roce 2011. Základem zůstal dvoulitr se 120 kW, tedy D3. Vrcholem se naopak stalo provedení D5 se 158 kW coby náhrada za verzi se 151 kW. Dvojice kaskádovitě uspořádaných turbodmychadel zůstala, avšak na rozdíl od verze se 151 kW se tenhle motor pojil výhradně se samočinnou převodovkou TF-80SC. A dále se v nabídce zachovala varianta o objemu 2,4 litru se 120 kW.

Od roku 2013 se pod kapotu XC70 dostaly také nové čtyřválcové dvoulitry z modulární řady Drive-E. S nimi dorazila rovněž osmistupňová samočinná převodovka, avšak na tyto verze v nabídce ojetin asi moc nenarazíte.

Jak šel čas

Uvedení vozu coby modelový rok 2008. Zážehový motor 3.2 Si6, vznětový 2.4D s výkonem 120 kW nebo 136 kW. Vždy pohon všech kol AWD. Alternativně manuální šestistupňová převodovka nebo samočinná o stejném počtu převodů. Zážehový motor nabízen výhradně s automatem.

Nový motor 3,0 litru Si6 T6, přeplňovaný turbodmychadlem o výkonu 210 kW. Opět pouze s automatem a AWD.

Motory upraveny pro splnění Euro 6. Výrazně inovované vznětové pětiválce se sníženým kompresním poměrem. Vrcholná verze D5 se dvěma turbodmychadly. Nově common-rail piezo. Výkony 120 kW nebo 151 kW v případě D5.

Nový základní diesel D3 o objemu 2,0 litru a výkonu 120 kW. Pouze tato varianta nemohla mít pohon všech kol AWD, ovšem opět bylo možné zvolit manuální nebo samočinnou převodovku.

Nový vrchol D5 o výkonu 158 kW, výhradně se samočinnou převodovkou a pohonem všech kol.

Modernizace vozu, jiná přední část, zlepšení výbavy. Z původních pětiválcových motorů zůstal pouze dvoulitr se 120 kW. Nové přeplňované čtyřválcové motory o objemu 2,0 litru z modulární řady Drive-E. Benzin označený T5 o výkonu 180 kW, diesel D4 nabízel 133 kW.

Ukončení produkce. Nástupce V90 Cross Country.