Ojetý Opel Insignia A (G06): Proč zapomenout na passat i mondeo  

V poslední generaci Vectry s přídomkem C nabídl Opel velmi moderní techniku. Na papíře bylo vše krásné, realita všedních dnů ale občas pokulhávala. I když se to moc neví, s Vectrou C si lidé užili své, podobně jako ti, kteří dali před relativně spolehlivým Mondeem II přednost Passatu B6. Vectra C byla podobně jako konkurent z Wolfsburgu oproti svému předchůdci z poloviny 90. let po technické stránce vzdálená snad světelné roky. Adaptivní podvozek, velmi bohatá výbava či kontroverzní šestiválcový diesel od Isuzu, to vše tenhle Opel mohl mít.

Navíc, komu to nestačilo, tomu Opel nabídl zvláštní verzi Vectry pojmenovanou Signum. Tedy jakýsi velký hatchback nabízený jen s většími motory, navíc často překypující výbavou. K tomu byla v nabídce rovněž ostrá verze OPC s přeplňovaným zážehovým šestiválcem. Vectra C tak měla opravdu pro každého něco.

Sportovec těžké váhy

Tvary Vectry C bezpochyby nepostrádaly eleganci. Ovšem označit je za sportovně střižené, by nebylo správné. Snad jen pětidveřová verze liftback s přídomkem GTS si mohla titul „sportovní“ trochu nárokovat. V roce 2008 představená Insignia přinesla designovou revoluci. Jakoby se její návrháři učili u Jaguaru, jistá podobnost panovala také s někdejšími vozy Mazda Xedos 6, případně 9. Opel opět nabídl tři verze karoserie, ovšem mezi liftbackem a sedanem byl po stránce vzhledu jen zcela minimální rozdíl. Tvarově vůz vycházel ze stejně pojmenované studie s přídomkem Concept z roku 2003. Tehdy vůz vypadal ještě dost avantgardně. Důležité bylo, že sériová Insignia si zachovala tahy někdejšího konceptu a současně je přiblížila vnímání běžných kupujících.

Technicky byl vůz také zcela nový, a to včetně použité podlahové plošiny. Tu sdílel třeba s americkým Buickem Regal, což ale není nic jiného než americká Insignia. V USA tehdy platily přísnější normy pro různé nárazy, což byla pro Opel Insignia devíza. Bohužel toto se střetlo s vysokou hmotností, která vůz provázela vlastně celý život. Insignia byla přibližně o 100 kg těžší než srovnatelná verze Fordu Mondeo soudobé (a tedy minulé) generace. Ano, není to málo, ale pro kupujícího ojetiny jde o zanedbatelný údaj. Zvláště, když auto opravdu působí robustně. Dnes, kdy mají asijská auta dveře lehké jak papír, si mnozí kladou otázku, co to vydrží… Pro zajímavost - verze kombi pojmenovaná Sports Tourer a poháněná motorem 2.0 CDTi BiTurbo vychýlila ručku váhy na 1733 kg. Nejvýkonnější někdejší dieselové Mondeo Combi s motorem 2.2 TDCi váží 1613 kg…

Vyšší hmotnost vozu má však svá negativa také v jiné oblasti než je jízdní dynamika. „Insignia je dost těžké auto. Vinou toho se u ní setkáváme s kratší životností brzd,“ říká na úvod Zdeněk Veselý, přijímací technik z firmy Autotechnik Zralý, která se servisem Opelů a prodejem náhradních dílů na ně v pražských Stodůlkách již léta zabývá. Dle Veselého vydrží originální brzdové destičky méně než ty z druhovýroby. U Zralého mají dobré zkušenosti s obložením od ATE či Brembo, které je trvanlivější. „Destičky obyčejně vydrží 50.000 km, kotouče zhruba dvojnásobek,“ informuje Veselý. Samozřejmě tady záleží na tom, kde dotyčný s autem jezdí a také o jakou verzi se jedná. V každém případě může stav brzdových kotoučů říci alespoň orientačně něco o tom, kolik má auto najeto. Málokdo je totiž před prodejem vozu vymění. Pokud už jsou kotouče výrazně probroušené, bude mít ojetina s velkou pravděpodobností proběh výrazně přes sto tisíc.

S „osmnáctkou“ vám bude nejlépe

Většina kupujících Insignie volila vznětový motor. Zážehové motory však měly v otázce nabízených motorizací převahu. Nad základní přeplňovanou 1.4 Turbo, která dorazila s dvouletým zpožděním od premiéry vozu, jsme kdysi kroutili hlavou. S nepřímým vstřikováním benzínu motor nebyl nikterak úsporný, a když se k tomu přidaly předlouhé převody, trpěla i dynamika. Bohužel sázka na točivý moment v nízkých otáčkách se tady trochu vymstila. „Mnozí, než aby podřadili, raději motor týrali ve spodním otáčkovém pásmu,“ říká Zdeněk Veselý. Výsledkem byla řada zničených motorů. „Čtyřválcům 1.4 Turbo tak občas prasknou písty, a sice mezi pístními kroužky. Závada se projeví tím, že to prostě přestane jet a motor začne ukrutně spotřebovávat olej,“ popisuje Veselý. Oprava u Autotechnik Zralý přitom vyjde na 50.000 korun! „Zároveň se totiž mění také rozvodový řetěz spolu s některými dalšími díly,“ upřesňuje Zdeněk Veselý. Základní rada zní - nepodtáčet motor a raději podřadit! Větší motor 1.6 Turbo měl v Insignii na rozdíl od 1.4 Turbo ozubený řemen je zdařilý, jenže jich je na trhu hrozně málo.

Nejlepší zážehový motor z pohledu možných problémů je pro Insignii atmosférická 1.8 Dual VVT. Tady stojí za zmínku snad jen občas hlučná vačková kola s integrovaným přesuvníky proměnného časování. „Většinou odejde ten na sací vačce. Od společnosti INA, která to dodává i v prvovýrobě, stojí příznivých pět tisíc. A po 150.000 km musíte vyměnit rozvody,“ vysvětluje Veselý. Jiné problémy tenhle motor nemá. Všestranně zdařilý motor, který ale dynamicky zrovna nenadchne.

Větší a již přeplňovaný dvoulitr není odvozen od osmnáctistovky, ale jedná se o jiný motor, který má základ ve starším agregátu 2,2 litru od australského Holdenu. Oproti 1.8 nabízí citelně lepší jízdní dynamiku, ale také vyšší spotřebu paliva. I tady se používá proměnné časování pro oba vačkové hřídele a i tady to může selhat. „Na rozdíl od osmnáctistovky jsou však přesuvníky na tomto motoru výrazně dražší. Jedno kolo vychází zhruba na dvacet tisíc,“ upřesňuje Veselý. Prostě, když benzinovou Insignii, berte osmnáctku!

Žije vlastním životem, občas

Insignia nabízela v rámci své třídy velmi bohatou výbavu. A tudíž i techniku. V rámci inovace v roce 2013 tak dostala třeba alternativně elektronický přístrojový štít a také upravené uspořádání středového panelu, kterým Opel reagoval na kritiku velkého množství takřka stejně vypadajících tlačítek. Bohatá výbava a elektronika ale zejména zkraje produkce někdy žila vlastním životem.

Co konkrétně? „Občas selže vyhřívání předních sedadel. Příčinou je závada v jejich elektrické kabeláži. Při opravě ale musíte sedadla demontovat z vozu, což servisní úkon prodražuje,“ vypráví Veselý.

Rozličné závady elektronické a elektrické výstroje má u Insignie na svědomí také praskající elektrické vedení. Konkrétně jde o kabelový svazek vedený ze sloupku A do prahu, přičemž k selhání dochází v místě jeho ohybu. „Naštěstí není třeba měnit celý kabelový svazek, neboť jsme se naučili tuto závadu opravovat. Pokud by se měnil, vyšla by oprava na desítky tisíc korun,“ dodává Zdeněk Veselý z Autotechnik Zralý.

Jak šel čas

Představení vozu. Tvary navazují na stejnojmenný koncept z roku 2003. Zážehové motory 1.6, 1.6 Turbo, 1.8, 2.0 Turbo, 2.8 V6 Turbo. Vznětový motor 2.0 CDTi s výkony 81, 96 a 118 kW. U vybraných motorů pohon všech kol, u šestiválce standardně. Tři verze karoserie. Kombi pojmenované Sports Tourer. Šestistupňové manuální převodovky. S vybranými motory šestistupňová samočinná převodovka s měničem momentu, původem od Aisinu.

Zahájení prodeje na všech trzích. Později příchod ostré verze OPC s motorem 2.8 V6 Turbo s výkonem 239 kW a vždy pohonem všech kol.

Další pohonné jednotky. Motor 1.4 Turbo. Nový vrcholný vznětový motor 2.0 CDTi BiTurbo s výkonem 143 kW.

Modernizace vozu. Přední světlomety s LED pro denní svícení. V kabině alternativně elektronický přístrojový štít. Změněné uspořádání středového panelu s menším množstvím tlačítek. Nové motory - 2.0 SIDI Turbo s přímým vstřikováním, který nahradil dosavadní 2.0 Turbo konstrukce Holden. Původní 1.6 Turbo nahrazena novou 1.6 SIDI Turbo, opět s přímým vstřikováním benzínu. Nová „terénní“ verze Country Tourer s 1.6 Turbo, 2.0 Turbo a 2.0 CDTi a CDTi BiTurbo. Alternativně s pohonem všech kol. Motor 2.0 CDTi ve verzi se 118 kW nahrazen verzí se 120 kW.

Nový motor 1.6 CDTi o výkonu 88 a 100 kW splňující Euro 6. Ostatní motory upraveny také pro Euro 6. Motor 2.0 CDTi o výkonu 125 kW.

Ukončení produkce vozu. Příchod nové, výrazně lehčí generace Insignia B.

Názor odborníka - Jindřich Topol, regionální manažer AAA Auto Praha

V domácím Německu slavila Insignia úspěch a i české prodeje byly velmi slušné. Od toho se odvíjí solidní výběr v tuzemských bazarech, kde ceny aktuálně začínají pod 150 tisíci. Dvě třetiny ojetin mají český původ, a tudíž u nich lze snáze ověřit skutečný nájezd a servisní historii. Riziko špatné koupě je proto obecně nižší než u modelů více oblíbených mezi dovozci ojetin. Pozornost zájemců o Passat asi Insignia nepřitáhne, oproti konkurenčnímu Mondeu nebo třeba Avensisu už však zabodovat dokáže třeba tím, že umí nabídnout pohon všech kol. Ceny například sedmileté Insignie jsou navíc v průměru zhruba o 30 tisíc nižší než u Mondea a alespoň o 50 tisíc nižší než u Passatu. V rámci segmentu tedy jde při daném stáří o výhodnou koupi, byť popularity a praktičnosti svých konkurentů nedosahuje. Kritika zákazníků směřuje hlavně na menší zavazadelník a málo místa na zadních sedadlech (vzhledem k vnějším rozměrům vozu) a lenivější motory, což souvisí s vyšší hmotností auta. Pro někoho může být výhodou třeba to, že Insignia na rozdíl od konkurentů nenabízela dvouspojkové převodovky, ale vsázela na automat s hydrodynamickým měničem.