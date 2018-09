Peugeot láká na domácí autosalon záhadnou siluetou. Chystá 508 kupé?

Jak jsme vás už informovali, řada automobilek se rozhodla letošní autosalon v Paříži vynechat. Naštěstí stále zůstává hodně značek, které se sem chystají a představí své horké novinky. Jednou z nich je i domácí Peugeot, který na svůj stánek nyní láká siluetou kupé nechávající vzpomenout na model 504 vznikající v letech 1968-1983.

Že by se snad francouzská společnost rozhodla v době módní vlny SUV přijít s neotřelým kupátkem? Konceptem rozhodně neurazí, tudíž jsme zvědavi, co se z toho nakonec vyklube. Silueta toho moc neodhaluje, ale stačí pár minut v editorském programu a rázem jsme malinko moudřejší. První nástřel vozu totiž ukazuje, že nezapře svou podobu s atraktivním modelem 508 , jenž je také horkou novinkou. Mimochodem nová 508 nebude na pařížském autosalonu taktéž chybět, po ženevské premiéře liftbacku sem Peugeot přiveze praktičtější kombík.

Vraťme se ale ke kupé. Právě tuto vizi nejspíše Jean-Philippe Imparato myslel, když před časem sliboval představení radikálního konceptu. Vývoj projektu, který se nám v Paříži představí, trval podle nejvyšších zástupců automobilky celé dva roky.

Někteří se zase domnívají, že u pouhého konceptu nezůstane a Peugeot chystá velkou věc. I když žádná oficiální informace nepadla, hovoří se o třetí karosářské variantě modelu 508, jenž by mohl přijet právě jako kupé s jedním párem dveří. Otázkou zůstává, jestli by měl Peugeot odvahu se do něčeho takového pustit...