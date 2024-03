TEST Peugeot 3008 Hybrid 136 – Staré auto, nová technika

Dosluhující rodinný crossover ze stáje Peugeotu dostal do posledních měsíců svého života nové pohonné ústrojí. Ač je to na papíře mild-hybrid, po městě vůz zvládá jezdit na elektřinu víc než na benzín. Zbytek „třitisíceosmy“ však už je zastaralý.

Design, interiér

Dalo by se namítnout, že zbytečně testuji auto, jehož nástupce se už představil. Tím spíš, když i ten nástupce dostane techniku, kterou má tenhle bílý crossover pod kapotou, a v rámci koncernu Stellantis nebude zdaleka jediný. Nemůžu však odmítnout vyzkoušení nové motorizace a nové převodovky o týdny či měsíce dřív, než by se mi to poštěstilo v nové generaci „třitisíceosmy“, a beru do ruky klíč od vozu, s nímž jsem jel už několikrát.

Současný design má 3008 od modernizace, která se ukázala někdy v roce 2020 a všichni už tak měli dost času se na něj podívat. Připomenu tedy hezké „zuby“ světelného podpisu na přídi či fakt, že vůz ve dne svítí i zadními obrysovkami, i když to na přístrojovém štítu nedává kontrolkou znát.

Světlomety svítí docela hezky na to, že to jsou „jen“ reflektorové LEDky, a automatické přepínání dálkových světel funguje výborně. Taky tu není autonivelace, sklon světlometů se seřizuje manuálně, takže se nestane, že by auto svítilo pár metrů před sebe a člověk neviděl, kam jede.

Peugeot 3008 používá uspořádání s vyvýšeným digitálním přístrojovým panelem, grafi cky už ale jeho prostředí zaostává

Uživatelsky příjemných řešení najdeme řadu i v interiéru. Předně, sledování jízdních pruhů a aktivní vedení středem pruhu má každé své tlačítko nalevo od volantu. Také adaptivní tempomat – dobře fungující, mimochodem – má k ovládání vlastní „placku“ vlevo pod volantem. Sice na ni není za jízdy vidět a musíte se ji naučit, ale to trvá jen chvíli.

Taky se sem dostal nový, malý volič převodovky, který sice dekorativními drážkami připomene šípovité ozubení Andrého Citroëna, ale používá se nesrovnatelně lépe než někdejší páka, kterou člověk pro zvolení D musel zvednout nahoru.

Co naopak zůstalo beze změn, je infotainment. Když se před téměř deseti lety objevil jako nový, byl poměrně dobrý, dnes už ale je zastaralý. Tím spíš, že peugeoty novější konstrukce mají zcela nový infotainment s dodatečným displejem i-Toggles s nastavitelnými zkratkami. Ovšem vzhledem k tomu, že životní cyklus tohoto auta končí, nedivím se, že automobilka nechce investovat do takto výrazné úpravy interiéru.

Stejně tak je na svém kontroverzním místě přístrojový štít. Ve většině peugeotů na něj přes věnec volantu nevidím, mám ovšem dojem, jako by u této 3008 byl rozsah nastavení volantu nějak kratší. I když ho dám co nejvíc nahoru a k sobě, přijde mi, že je daleko – a taky vidím na většinu displeje, nikoliv jen na necelou horní půlku, jak jsem zvyklý.

Pochválit nicméně musím sedačky, které jsou měkké a pohodlné. Jejich boční vedení zvládá držet tělo v zatáčkách adekvátně k určení vozu – není to sporťák a zatáčky s ním řezat nebudete, takže je všechno v pořádku. Naopak v kufru mi chybí háčky na tašky; na větší věci je třeba „gumicuku“ nataženého mezi kotevní oka, menší věci, jako např. brašna s notebookem, po koberci v zatáčkách necestují.