Rakev nebo jen ližiny na střeše auta: Jak moc zvyšují spotřebu paliva?

Obecně řečeno aerodynamika vozidla souvisí se spotřebou paliva. Snaha o její snížení byla hlavním mottem konstruktérů k vývoji aerodynamicky výhodnějších automobilů v 80. letech. Kromě základního tvaru ji samozřejmě ovlivňuje celé řada detailů. Tím úplně nejhorším jsou různé výstupky na karoserii, například střešní ližiny neboli podélníky, jimž v servisech neřeknou jinak než hagusy.

Již řadu let se používají na vozech s karoserií kombi a smyslem je usnadnit řidiči upevnění střešního nosiče, lidově zvaného zahrádka. Díky hagusům tak už nemusí majitel auta bojovat s krytkami, které zakrývají šroubení ve střešních obloucích pro upevnění střešního nosiče. Montáž „zahrádky“ na hagusy je tedy mnohem jednodušší.

Dnes, kdy každá automobilka propaguje aktivní životní styl, nejlépe v přírodě, jsou střešní ližiny používané snad v ještě větší míře než před lety. Třeba na terénních verzích běžných automobilů, například Opelu Insignia Country Tourer. Jenže střešní ližiny mají i stinnou stránku, neboť dost ovlivňují aerodynamickou čistotu karoserie vozidla. V jak velké míře, na to hledal odpověď americký magazín Men´s Health.

Demontujte střešní ližiny

Na otestování vlivu střešních nosičů použili Američané vůz Buick Regal TourX. Ten je až na odlišné logo výrobce prakticky identický se zmiňovaným a u nás prodávaným Opelem Insignia Country Tourer, který jsme mimo jiné také již testovali.

Ke zkoušce využili redaktoři aerodynamický tunel pro nízké rychlosti známého výrobce letadel Lockheed-Martin na předměstí Atlanty ve státě Georgia. Regal TourX byl v tunelu ofukován přibližně 11 hodin, přičemž se při tom měnily předměty, přepravované na střeše vozidla. Se změnami, či přesněji zvyšováním odporu vzduchu, se přirozeně zvyšovala spotřeba automobilu.

Výrobce v případě testovaného Regalu TourX udává spotřebu paliva (či přesněji dojezd) ve městě 21 mil na jeden galon benzinu (mpg), tedy u nás je to 11,2 litrů na 100 km. Na dálnici je udávaná spotřeba 29 mpg, tedy 8,11 k na 100 km a konečně v kombinovaném cyklu slibuje výrobce spotřebu paliva 24 mpg (9,8 l/100 km).

Jako první zajímalo redaktory, jaký vliv na spotřebu paliva mají pouhé samotné střešní ližiny (hagusy). Byly proto demontovány a auto podstoupilo měření v aerodynamickém tunelu bez nich. Výsledný výpočet ukázal, že pokud by řidič jezdil bez nich, klesla by spotřeba paliva o 7,03 procent. V absolutní hodnotě by se zlepšila o přibližně 2 mpg, pokud budeme vycházet z údaje o spotřebě paliva na dálnici (29 mpg). Vykazovaná spotřeba paliva by tedy byla po zaokrouhlení 31 mpg (7,59 l/100 km).

Surfové prkno, kolo i „rakev“

O poznání více dokážou spotřebu paliva negativně ovlivňovat přepravované předměty. Kromě jízdních kol to bývá například surfové prkno či box na přepravu lyží (nebo jiných delších předmětů, kterému se u nás říká „rakev“).

Jak se ukázalo v testu, přeprava jízdního kola na střešním nosiči upevněném k střešním ližinám zvyšuje spotřebu paliva o přibližně 31 procent. Pokud zůstaneme na dálnici, znamená to zhoršení o 7,44 mpg. Místo 29 mpg tak bude spotřeba paliva 21,56 mpg, tedy 10,91 litru na 100 km. Jakým způsobem ovlivní spotřebu paliva jiné přepravované předměty na střeše auta s využitím střešních ližin, ukazuje přiložená tabulka.