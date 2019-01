Renault Clio Grandtour 0.9 TCe vs Škoda Fabia Combi 1.0 TSI – Ještě nevymřeli

Seznam kapitol Dojem, prostor, cena Motor, jízda Závěr

Obliny a hrany

Zevnějšek prozrazuje značně rozdílné osobnosti. Clio se jen vlní křivkami, houpavě obepínajícími celou karoserii. Od světlometů tvaru mandle přes rozmáchlý prolis na dveřích, oble klesající střechu až po linku bočních oken, která u zpětných zrcátek a zadního stěrače klesá, zatímco kolem zadního sloupku se přelévá jako mořská vlna.

Naproti tomu fabia je tak fundamentálně hranatá, že by jí snad místo kol víc slušely krychle. Ostrých úhlů se harmonicky drží ze všech stran, což jí dodává chvályhodnou jednolitost a nezpochybnitelnou dávku elegance. Za zbytečný ústupek ale považujeme zmenšení světlometů při nedávném faceliftu, kvůli němuž příď opticky ztěžkla.

I bez toho by však designový duel vyhrálo clio. Je líbivé a plné emocí, ale zároveň tak promyšlené, že se nám neokoukalo ani po dlouhých šesti letech na trhu. To se o mnoha jiných autech říct nedá.

Klub proti kanceláři

I v kabině dokáže clio svůj věk zapřít. Prozíravě vsadilo na pojetí se štíhlou stojatou obrazovkou, takže palubní deska vypadá stále moderně. Tvarově originální motivy odrážejí francouzský cit pro krásu, a přitom nikde nejsou tak samoúčelné, aby omezovaly funkčnost. Testovanou výbavu Intense povznášejí i povrchy s hrubou texturou a decentně volené lesklé detaily. V dané třídě patří clio mezi nejhezčí místa k životu.

Zkazit si to ovšem umí na dotek. Křehké středové výdechy topení, které lze směrovat jen v omezeném rozsahu, záhadné drnčení ve dveřích nebo skákání stěračů po skle ukazují, že i krasavec musí někde šetřit.

Fabia představuje pravý opak, skoro bychom nevěřili, že je o tři roky mladší. Tvarově konzervativní a strohá, s ovladači přísně funkcionalisticky včleněnými do mohutné palubní desky. O dost méně zajímavá a ne o moc přehlednější. Vyšperkovaná verze Monte Carlo také přidává zkrášlující detaily, přesto se jí nedaří tak dobře odvést pozornost od šedi základních plastů.

Salonek k pohledání

Jak vidíte v tabulkách, délka obou vozů se liší jen o milimetry, clio je však citelně nižší. To je poznat i v pozici za volantem. Na dnešní zvyklosti je celkem „přízemní“ a do kabiny jsme spíše ponořeni než posazeni. Pomáhá to pocitu řidičského či duševního splynutí s vozem, s výhledem přes vyboulený čumák je to slabší – na rozměry předku je potřeba si prostě zvyknout. Také šířka v ramenou je skromná, košatě tvarovaná výplň dveří nám nedopřává potřebnou volnost. Přesto clio ovládá důležité kouzlo starých renaultů: vytváří dojem vzdušného obýváku. Plochá a nízká palubní deska odsouvá čelní sklo daleko dopředu, čímž vzniká iluze prostoru navíc.

K paketu GT Line Full, který vidíte na snímcích, patří také dosti důrazně tvarované anatomické sedačky. Musíme uznat, že skvěle drží nejen v bocích, ale i v ramenou. Některým z nás však připadají poněkud úzké.

Prostor nad pocity

Po přesednutí do fabie nás až překvapí, o kolik výš sedíme. Nejde o sporťák, takže vzpřímená pozice ničemu nevadí a do auta se snáz nastupuje. Za volantem bychom ale snesli o pár čísel nižší „židli“. Na druhou stranu přehled kolem auta máme lepší – jak přes rovně zkosenou kapotu, tak kolem strmějších sloupků.

I když si tu nepřipadáme tak francouzsky vzdušně, skutečný vnitřní prostor je díky štíhlejší palubní desce a plochým výplním dveří velkorysejší. Zejména sedm centimetrů přidané šířky dělá zázraky. Sportovní sedadla v Monte Carlu jsou sympaticky tužší než standardní, ne všem ale vyhoví pevně nastavené hlavové opěrky.

Kam se poděla délka?

Mnohem víc než výška ale v technických údajích zaujme jiné číslo: clio má o 12, slovy dvanáct centimetrů delší rozvor. To je v téhle třídě obrovský rozdíl, z něhož by teoreticky mohlo vyjít, že si na zadním sedadle dáme nohu přes nohu. Ale kdepak! S takhle jednoduchými počty si na Francouze nepřijdeme. Velká část náskoku totiž padne na to, že zadní kola neleží pod zadními sedadly, ale až pod kufrem. To je další ze skrytých designérských triků – kratší zadní převis dodává grandtouru sportovnější šmrnc a tlumí efekt tatíkovské užitkovosti.

Druhý díl veledlouhého rozvoru pohlcuje zmíněná iluze obývacího pokoje vpředu. Kolik místa zabírá marnivě dlouhá palubní deska a natažené nohy řidiče, tolik ho před zadními sedadly chybí. Jak vidíte na fotkách, pro dospělé je to jen tak tak. Navíc pod nízko ukotvené sedáky skoro nezastrčíme chodidla a shora se nám na hlavu tlačí elegantně svažitá střecha.

Po tomto obšírném výkladu není třeba vysvětlovat, jak může být fabia navzdory kratšímu rozvoru prostornější. Čtyři přidané centimetry pro kolena dělají dost, dohromady se vzpřímenějším sezením obzvlášť. Víc místa máme i pro chodidla a také nad hlavou, ještě lepší by to bylo bez panoramatického střešního okna.

Kouzla s kufry

Nebyla by to škodovka, aby nenabídla objemnější kufr. Reálně padesátilitrový náskok stojí za pochvalu a lepší známku. Při pohledu na tvary clia bychom čekali rozdíl i větší, ale Francouzi opět projevili důvtip: o pět centimetrů roztáhli rozchod zadní nápravy, takže auto vypadá svalnatěji, podběhy méně zasahují dovnitř a kufr je krásně široký. Kupátkovitě nízká záď by překážela až při vršení bagáže do stropu.

Údaje o testovaných vozidlech Renault Clio Grandtour Škoda Fabia Combi Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 158/4 162/8 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 90-99/92 91-99/93 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 1-10/4 1-9/5 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 137/135 140/138 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 120/127 127/123 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 48 x 49/47x45 51 x 49/47x48 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 63x45 63x47 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 76x89 84x103 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 60/182 61/191

Každá koruna se počítá

Sebevědomá obchodní politika Škody dotahuje mateřský Volkswagen, Renault citlivě ladí lákavé, ale ještě ne podbízivé ceny. Tomu odpovídá třicetitisícový rozdíl mezi cliem a fabií, pro leckoho jistě rozhodující. Když se k tomu přičte emotivní francouzský design, mají zejména ženy rychle jasno. Prořídlá nabídka na trhu nakonec o moc víc šancí nedává. Peugeot 2008 startuje o dalších padesát tisíc výš. Ještě před rokem byl příznivější variantou Seat Ibiza ST, leč není ho více. Cenové dno tvoří Dacia Logan MCV v téměř vrcholné výbavě Arctica o 23.000 Kč levnější než Clio Grandtour. To je nabídka, která se neodmítá.