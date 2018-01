Jízdní dojmy s Renaultem Mégane R.S.: Tradice dodrženy?  

Současné Clio R.S. hodně zklamalo. Vedle minulé generace, která jezdila velmi podobně jako závodní auto, vypadá novinka jako taková trošku rychlejší nákupní taška pro holky. Automat bych snesl, proč ne, ale totálně vyměklý charakter a proti výchozímu cliu minimálně změněná technika rozmetala písmena R.S. na kusy.

I nejnovější Mégane R.S. je takový nějaký málo rozšířený (i když vepředu se rozšířil o šest centimetrů) a podezřele moc vyvoněný, respekt z něj na pohled úplně nečiší. Technika však slibuje mnohé – přeplňovaná osmnáctistovka, kterou jsme poznali už v alpině, manuální převodovka (alternativa v podobě dvouspojky samozřejmě nechybí) a přední náprava s oddělenou těhlicí. To byl jeden z nejsilnějších momentů předchůdce – bezbřehá přilnavost předních kol. To se už spíš urval zadek, přední část ale vždycky směřovala tam, kam jste jí volantem určili.

Bude i nový Mégane R.S. znovu bezbřehý? A bude dělat písmenům R.S. znovu čest? Vypravil jsem se zjištěnou do Jerezu.

Nejdřív zahřívací kolo

V první den jízdní prezentace nás organizátoři jenom tak navnadili. Auta jsme si sice přebírali u hotelu v bezprostřední blízkosti okruhu, brány dnes už určitě legendární tratě však zůstaly zavřeny. Čekalo nás totiž něco přes dvě stě kilometrů za volantem krotší verze Sport, přeplňovanou osmnáctistovku s výkonem 205 kW doplňovala šestistupňová dvouspojka EDC. Ostřejší Cup nás čeká zítra. Na okruhu…

Zatím se tedy budeme brouzdat v okolí španělského okruhu, uzounkých silniček s kvalitním asfaltem (ovšem místy dost klouzavým) je tady přehršel, takže taky dobrý. Jak jsem už napsal, vnější design mi přijde o něco míň expresivní, je to spíš takový GTI styl. I když ta oranžová barva přehlédnout nejde. Uvnitř je to nefalšovaná paráda na první kouknutí po otevření dveře. Kašlete na tablet a všechny jeho funkce (i když R.S. monitor je fajn, můžete sledovat třeba natočení volantu nebo zadních kol), to nechte děckám. Podívejte se na ty úžasné sedačky, nádherný volant s tlustým věncem a skoro závoďácká pádla pod volantem. Srdéčko mi poskočilo! A pak ještě jednou, když jsem si připravil pozici za volantem. Nejdřív jsem tedy zkusil posunout sedačku ještě níž, ale spíš tak ze zvyku. Jo, může vám na první posezení přijít, že se sedí trošku výš. Ale zadek na zemi se hodí ve formuli nebo nějaké placce, v „plechovce“ chceme mít přece dobrý výhled. Sedačky jsou skvostné, velmi anatomické, ovšem s malinkatým příjemným komfortním kompromisíčkem – podrží víc než spolehlivě, ale dá se v nich i jenom tak sedět. Třeba při klidné přímé jízdě, vlastně docela pohodlně.

Teď už tedy dokonale usazen mačkám startovací tlačítko, osmnáctistovka je v základním režimu zatím docela tichá, stačí se však jenom rozjet a já začínám tušit, že to tam prostě bude. Už po pár metrech cítím, jak je Mégane R.S. příjemně tuhý, řízení reaguje neuvěřitelně přesně a taky je hezky tuhé. Nový Mégane R.S. zkrátka padne skvěle do ruky a já se už těším, co mi ukáže na španělských silničkách.

Na španělském zpomalovacím prahu mi sportovní renault ukázal ještě jinou věc – hydraulické dorazy tlumičů. Představit si to můžete jako takový tlumič v tlumiči, prý jde o specialitku rozšířenou mezi soutěžními vozy. Může být, každopádně, střihnout si podélnou nerovnost nebo pořádnou díru v Méganu R.S. je strašně zvláštní zážitek. Každý milimetr vašeho pozadí a zad čeká tvrdou tupou ránu, jedeme přece v hot-hatchi s velmi tvrdým podvozkem, místo toho se však ozve ducnutí jak v nedávno testované plynové Audi A4 Avant g-tron. Skvělá práce!

Vstříc silničkám!

Už při vyjíždění z parkoviště jsem si všiml, že Renault Mégane R.S nějak velice zatáčí. Ano, renaulťácký 4Control! Princip je známý a známe ho i z jiných renaultů – do 60 km/h se zadní kola natáčí proti těm předním, a to až do úhlu 2,7 stupně. Nad šedesátku se pak směr natáčení změní a zadní kola začnou ta přední kopírovat, úhlové maximum se přitom sníží na jeden stupeň. V nejostřejším módu Race se ovšem rychlostní hranice posune na rovných 100 km/h.

Taky vás napadlo, co se děje při těchto hraničních hodnotách? Kdy zadní kola přepnou z jednoho směru na druhý? Najíždíte do zatáčky v rychlosti 58 km/h, kolem apexu se dostanete přes šedesát a Mégane R.S. přehodí výhybku. Takže – podle expertů z Renaultu je v těchto případech změna velice plynulá, kola se tedy začnou narovnávat pozvolna takovým způsobem, aby se řidič nepolekal. Zkoušeli jsme i s kolegy 4Control nachytat a v oblouku skákali přes šedesát tam a nazpátek, změny v chování auta jsme si však nevšimli.

To jsme spíš zaznamenali nahodilé ústřely zadní nápravy. Jak jsem psal u předchůdce, který se předními koly zakousnul a nepustil, až mu uškubl zadek, tady to bylo podobné, ovšem trošku nepředvídatelné. Typickou situaci na tyto ústřely se nám odhalit nepodařilo. Naší posádce se zadek utrhl třikrát, zvláštní bylo, že pokaždé až v legračně malé rychlosti. Projížděli jsme vracečku, kruhový objezd a pak ještě jednu ostřejší zatáčku a Mégane R.S. pohodil pozadím. Pneu už měly za sebou pár desítek kilometrů, asfalt sice klouzavý, ale i tak… Druhá česká posádka hlásila to samé v bledě modrém, připojili však i zkazku o vyšších rychlostech. Zvláštní. I s ohledem na to, co nás čekalo druhý den. K tomu se samozřejmě dostanu.

Jinak silničky připomínaly rychlostku z katalánské rallye. Samá zatáčka, povrch velmi slušný (i když s horší adhezí), krajina krásná a dramatická. V těchto podmínkách se mi nejvíc líbilo chování v hodně utažených zatáčkách a práce tlumičů na nerovnostech. Hydraulické dorazy nejenže zvyšují komfort, ale měly by se postarat taky o nepřerušený kontakt pneumatiky s vozovkou. A to se daří velice dobře, u nás jsou sice na testování podobného chování příhodnější silnice, i v Andalusii se však našlo pár nerovností a Mégane R.S. na nich neznervózněl ani v zatáčce. Už se těším na poctivou českou okresku.

A pak musím velice pochválit práci 4Conntrolu hlavně ve velmi pomalých zatáčkách. Je to nejdřív skoro až nezvyk, jak neskutečně rychle, vlastně skoro až agresivně, Mégane R.S. zatáčí. Po apexu vyloženě skočí, v čemž ho jenom podporuje velice přímé řízení. Po několika zatáčkách jsem už pochopil, že točit volantem budu tentokrát o dost míň. Za úžasnými stáčivými vlastnostmi vidím zejména 4Control a tedy vliv zadních kol. Přední kola verze Sport si totiž musí vystačit jenom s přibrzďováním, oddělená těhlice je dobrá hlavně na to, aby točivý moment netahal při akceleraci za volant. Přilnavost přední nápravy tak byla velmi dobrá, ostřejší Mégane R.S. Cup to však bude umět určitě ještě líp. Zítra na slavném okruhu v Jerezu by to mohlo být moc pěkné!

Přeplňovaná osmnáctistovka s výkonem 205 kW nepřekvapila ani tak dynamikou, na zakroucené silničky to bylo až až, většinou jsme vytáčeli do maxima jenom dvojku, na trojku jsme se pohybovali nejčastěji jenom tak na půl plynu. Super je i rychlá reakce na plyn, hlavně v nejrychlejším módu Race stačilo do plynového pedálu jenom ťuknout a osmnáctistovka se bleskově napružila a letěla k červenému poli. Co ale potěšilo výrazně míň, je spotřeba paliva. Řekli byste podružná věc, ale jezdit nijak zvlášť okruhovým tempem, taková dejme tomu svižnější, ovšem plynulá jízda, a za šestnáct? Dobře, dám osmnáctistovce šanci. Vynuloval jsem počitadlo, ostré zatáčky vystřídaly rovnější úseky na širší silnici, teď už častěji s nějakou tou španělskou vesnicí. Držel jsem se i rychlostním limitů, opravdu totální výletník. A za 11,2 litru? Užranost nové osmnáctistovky nechápu, zkušenosti naší posádky navíc potvrdili i další kolegové.

S cupem na okruh!

Samosvor, odpružení tužší o deset procent, manuální převodovka a klasická ruční brzda. Mégane R.S. Cup dělá všechno pro to, abych se svezení na okruhu v Jerezu opravdu nemohl dočkat. Dobře, ručku úplně potřebovat nebudu, EDC by mi taky vyloženě nevadilo, ale samosvor a tvrdší podvozek, to bude pecka!

Začnu mírným zklamáním. Bohužel jsme měli k dispozici jenom tři ostrá kola, navíc bez předchozí nápovědy, jak si s Jerezem poradit. Něco málo jsem se snažil pochytit od skupinky před námi, z UFO věže nad cílovou rovinkou jsem měl skvělý rozhled, ale i tak byla ta tři kolečka sotva na letmé seznámí. Navíc, okruh byl trošku míň zajímavý, než jak jsem si ho představoval podle záběrů z televize. Většinou se skládá z pomalých zatáček, nejatraktivnější rychlou pasáž na srdíčko v závěrečné části nám organizátoři přepůlili vloženou šikanou. Takže se většinu času jelo ve stylu plný plyn a plné brzdy do ostré zatáčky. S jednou výjimkou. Rychlá, zvláštně odkloněná zatáčka, navíc lehce přes horizont před druhou dlouhou rovinkou okruhu, to byl tedy nádherný ořech! Trojku, nebo nechat čtyřku? A už směrovat auto na výjezd, nebo ještě počkat na vnitřku? Tohle mě baví! A pak dlouhá rovinka a už jenom tvrdé brzdy do pomalé zatáčky…

Celý brzdný manévr mi ale dělal radost. Auto i na hodně tvrdých brzdách zůstávalo vzorně srovnané a nevyžadovalo žádné korekce volantem. Trpělivě strpělo i lehce minutý brzdný bod a dobržďování až v oblouku už s natočeným volantem. Mégane R.S. tohle zvládal tak vzorně, až to byla trošku nuda. Prostě jenom na hulváta zadupnete brzdu, ještě s nohou na pedálu zatočíte volantem a Mégane R.S. se chová, jako kdybyste předvedli brzdný manévr jak ze závodnické čítanky.

A ten samosvor? Opravdu jsem se druhý den posadil do úplně jiného auta? Na rovinu, těžko říct. Podmínky na okruhu se s těmi včerejšími nedaly absolutně srovnat, je strašná škoda, že jsme si po třech kolečkách s cupem nemohli střihnout tři kolečka se sportem. To by případné neporovnatelné kvality krásně vylezly na světlo Jerezu. Každopádně, trochu mě překvapilo, jak brzo začaly pneumatiky naříkat a že nájezdovou rychlost jsem párkrát přešvihnul. Ne, Mégane R.S. se nehrnul ze zatáčky ven, ale ještě v živé paměti mám kolegu Vaculíka, který přilnavost přední nápravy minulého Méganu R.S. označil za „kreténskou“. V tom nejlepším slova smyslu. Abyste Martina pochopili, myslel to tak, že auto zatáčí až neuvěřitelně. Tady mi ta „kreténskost“ přece jenom chyběla, inženýři z Renaultu nás však přesvědčovali, že samosvor v novém er-esu je po všech stránkách schopnější, efektivnější a účinnější. Tak proč jsem v závěrečné a nejprudší zatáčce v Jerezu neměl pocit, že se přední kola do asfaltu zahryzla a že se zadní část auta už musí utrhnout?

Může to být třeba tím, že to, co dělal předchozí Mégane R.S., to „kreténské“ zatáčení, bylo na svou dobu opravdu výjimečné. Teď se ale konkurence naučila mezi přední kola instalovat nejrůznější haldexy a podobné přenašeče točivého momentu a nejnovější Mégane R.S. už zkrátka nepůsobí tak výlučně. Chvilku se zasním, ale postavit vedle sebe Mégane R.S., Golf GTI Performance a Civic Typer-R a mít celé odpoledne v Mostě… Třeba se nám to povede. A třeba nějaký z našich čtenářů přijede s předchozím Méganem R.S. a já budu šťastný jak za mlada.

Zpátky do Jerezu, Machi. Podobně blbuvzdorná jako brzdy je i přeplňovaná osmnáctistovka. Doby, kdy jste atmosféru museli držet pod krkem a na zvolený převod si sakra dávat pozor, jinak byste se ze zatáčky taky nemuseli vyhrabat, jsou už dávno pryč. Nejpomalejší zatáčka okruhu před cílovkou? Trojku, plný plyn a ony ty newtonmetery nějak vylezou. Rychlejší první oblouk na pravou ruku? Trojku, plyn a dobře to dopadne. Ze zatáčky prostě zrychlíte snad i tehdy, pokud nechcete. Možná v Brně s větším převýšením, ale na placatém Jerezu bylo fakt skoro jedno, jakou rychlost jsem tam šoupnul.

Vidíte, EDC umí jednu specialitku, hodí se právě při dobržďování do zatáčky. S výběrem konkrétního převodu si hlavu dělat nemusíte, stačí jenom podržet levé mínusové pádlo a EDC to zmákne za vás. A pak se i volant natočí do optimálního úhlu, ne? Aby taky ten Mégane R.S. nechal něco na mně…

Dva problémy

To jsem hlavní část zakončil v trošku skepticko-ironickém duchu, ale takhle to s Méganem R.S. rozhodně nemám. Možná jsem čekal o něco „kreténštější“ zatáčecí schopnosti verze cup, možná nás párkrát trochu překvapila nevypočitatelná přetáčivost sportu na španělských silničkách (cup na okruhu nic takového nedělal), ale Mégane R.S. mě stejně strašně bavil. A to od úplně prvních metrů. Stačilo jenom vyjet z parkoviště a já tušil, že tohle bude švanda. A že se průšvih s Cliem R.S. nebude opakovat. Je to vážně R.S. a je s ním sranda. Strašně rád bych strávil v Jerezu víc než jenom tři kola, zkoumal limity novinky a porovnával verze sport a cup. Škoda, že to na okruhu bylo jenom takové krátké minidostaveníčko.

Dva problémy bych tady však viděl. Ani ne tak početnější konkurenci, i když ten enkový Hyundai je prý strašlivě dobrý, ale v prvé řadě mě nemile překvapila velmi vysoká spotřeba paliva. A to i s přihlédnutím k tomu, že jde o hot-hatch. Jezdit lážo plážo podle předpisů za 11,2 litru? Fakt nic moc.

A pak tu máme spekulace o ceně. Oficiální cenovku zatím neznáme, ale chlapci z RNews.cz (tedy Renault News) se domnívají, že by se měla v základu pohybovat kolem 820.000 Kč. Uvidíme, jestli se trefí. Málo to tedy úplně není, Golf GTI Performance přijde s manuálem na 752.000 Kč, Hyundai i30 N se vejde pod sedm set, Ford Focus ST stojí s dvoulitrovým benzinovým EcoBoostem minimálně 725.990 Kč a na Seat Leon Cupra si připravte nejmíň 772.900 Kč. Totálně ustřelila Honda se svým Civicem Type R, který se prodává od 929.900 Kč.