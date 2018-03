Subaru zklame tradiční fanoušky: Chce se zbavit manuálu! Důvod může překvapit...

Snad největším propagátorem bezpečnosti aut je mezi automobilovými výrobci švédské Volvo, v posledních letech se mu ale snaží konkurovat i japonské Subaru. Značka kdysi proslavená úspěchy na rallye scéně nyní vedle pohonu všech kol a motorů typu boxer hojně propaguje svůj bezpečnostní asistent EyeSight. Ten ale pravověrní fanoušci značky moc neocení, EyeSight je totiž důvodem, proč Subaru podle všeho skončí s manuálními převodovkami.

EyeSight, jehož součástí jsou takové systémy jako adaptivní tempomat nebo udržování v jízdním pruhu, je totiž spjatý výhradně s převodovkou CVT a automobilka na tomto sepjetí nehodlá nic měnit.říká výkonný ředitel britského zastoupení Subaru Chris Graham.

Na rozdíl od jiných výrobců se totiž své bezpečnostní asistenty Subaru rozhodlo spárovat výhradně s převodovkou CVT, pro níž značka využívá obchodní označení Lineartronic. Kdo chce manuál a adaptivní tempomat, má u této japonské značky smůlu. Použití Lineartronicu podle Grahama totiž zdůrazňuje poselství o bezpečnosti.

Konec manuálu přitom Subaru už podle všeho nastává. Loni představené nové generace modelů Impreza a XV jsou v Evropě nabízeny výhradně s převodovkou Lineartronic. Manuál u nich dostupný vůbec není, údajně i kvůli malému zájmu zákazníků o tento druh převodovky. Firmě to navíc umožnilo v těchto vozech nabídnout vybrané bezpečnostní systémy balíčku EyeSight už v základní výbavě.

Vedle ryze sportovních modelů jako BRZ a WRX STI je manuál u Subaru dostupný už jen u Foresteru a Outbacku. V obou případech je možné ho objednat pro dvoulitrový turbodiesel se 110 kW, u Foresteru je nabízen také pro benzinový dvoulitr se 108 kW.

Do budoucna by se přitom mohl manuálu zbavit i nástupce WRX STI, u něhož stále není jasné, zda se dostane i do Evropy.říká k tomu Graham.