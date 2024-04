TEST Subaru Crosstrek – Pro ty, kteří nespěchají

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Nová generace Subaru XV se i v Evropě přiklonila ke svému globálnímu jménu Crosstrek. Vyvinul se také její design; pořád bude jistě kontroverzní, ovšem u Subaru vzhled nikdy nebyl pro zákazníky a fanoušky na prvním místě. K těm se řadím, a protože jsem si minulou generaci docela oblíbil pro její schopnosti – a také protože mě nová impreza při prvním krátkém svezení svým podvozkem nadchla – na týden s novinkou se opravdu těším.

Začněme ovšem zvenčí – tím kontroverzním designem. Docela se mi líbí linky od loga na přídi ke světlometům; možná mají být křídly, mi však spíš připomínají katany. Mohutné oplastování má snad spíš ochrannou než vzhledovou funkci; zejména „bradě“ předního nárazníku se ochrana hodí, neboť kvůli dlouhému převisu není nájezdový úhel kdovíjaký.

Není to jedno u crossoveru, který stejně bude jezdit převážně ve městě? Není – Subaru u crosstreku myslí i na jízdu mimo asfalt, a to poměrně velkorysou světlou výškou 220 mm. Stálý pohon všech kol je samozřejmostí, přeci jen se bavíme o Subaru, ovšem chování pohonu a různých elektronických asistentů lze upravit skrz dvě varianty režimu X-Mode pro jízdu mimo asfalt.

Že se s tou počítá, naznačují také klasické přední mlhovky a párové couvačky. Mimo asfalt se totiž hodí každý lumen. Zejména přední světlomety ale mají kromě vítaných ostřikovačů také trik v rukávu, který je na klikatých silnicích nedocenitelný – potkávací světla se natáčí s volantem. Navíc mají i statický přísvit do zatáček, který se hodí zejména při odbočování nebo v serpentinách.

Krásný výhled, jste-li menší

Na to, abyste z vozidla co nejlépe viděli – ostatně, je to jeden ze základních prvků aktivní bezpečnosti a Subaru v posledních letech má bezpečnost jako prioritu při vývoji aut – je orientovaný i interiér, zejména v oblasti sloupků A karoserie. Ty jsou u Subaru dlouhodobě konstruované tak, aby omezovaly výhled co nejméně.

Bohužel – po stránce výhledu – se v rámci generační obměny zvětšil panel s kamerami systému EyeSight kolem vnitřního zrcátka, které tak je nově o kousek níž. A mých 184 cm výšky by potřebovalo posunout sedačku o kousek níž, než je možné, aby mi vnitřní zrcátko nezaclánělo ve výhledu. Spolu s krytem těch kamer tvoří poměrně velkou „krabici“, skrz kterou je taky třeba bídný výhled na semafor, stojíte-li první v řadě.

Subaru Crosstrek

Ovšem, to je v podstatě jediná velká výtka, kterou k interiéru mám, a navíc to lidem menšího vzrůstu vůbec nebude vadit. Kabina je vzdušná, přední místa jsou hezky prostorná, dozadu se „za sebe“ taky těsně vejdu. Analogový přístrojový štít je hezky přehledný a infotainment sice má poněkud diskutabilní design, ale centrální displej je dost velký na to, aby se všechno příjemně používalo, a taky se dá zobrazení všemožně nastavit.

Sedačky obzvláště propracované

Zastavím se však u sedaček, které mají v testované nejvyšší výbavě Executive kožený potah. Jsou prostorné, relativně měkké a pohodlné, ovšem jejich potah oproti kůžím jiných značek docela studí. I když je venku okolo 10 °C, každé ráno si zapínám vyhřívání. Kolébkou, jako by byl rok 1997, nutno dodat. Inu, co není rozbité, nespravuj.

Sedačkám se automobilka věnuje nejen v tiskových materiálech obšírněji. Jejich konstrukce totiž byla oproti minulé generaci upravena tak, aby minimalizovala nežádoucí pohyby těla, které způsobují únavu a pocit rozlámanosti.

„Z dlouhodobého pohledu vytváří tyto negativní vjemy především houpání ze strany na stranu, kdy sedadlo působí proti karoserii trochu jako pružina. Dochází při tom ke tření meziobratlových plotének a současně k namáhání svalů, s jejichž pomocí se tělo snaží tyto pohyby eliminovat,“ píše automobilka.

Subaru Crosstrek

Ve snaze o vylepšení tedy sedačky lépe podporují pánev, aby byla křížová kost při sezení vzpřímenější, což zajistí přirozenější pozici páteře. A také jsou sedačky upevněné přímo k podlaze bez mezikusů, což omezuje dojem, že sedačka proti karoserii funguje jako pružina.