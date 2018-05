Ford Ranger 3.2 TDCi (147 kW) vs. VW Amarok 3.0 TDI V6 (150 kW) – Chlapáci sobě

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Sporťáky a supersporty už nejsou tak drsné jako v minulosti, už nejsou tolik o řidičských schopnostech osoby za volantem, stále více takových modelů totiž zdůrazňuje, že v pohodě zvládnou i každodenní jízdu a že lákají i ženy. A tak kdo chce opravdu „chlapský“ vůz, musí se raději poohlédnout po nějakém muscle caru nebo pick-upu. A právě dvě taková vozidla jsme vyzvali na „chlapácký“ souboj. Který z těchto drsoňů nás zaujal více - Volkswagen Amarok, nebo Ford Ranger?

Nutno ale podotknout, že už ani pick-upy nejsou tak maskulinní a přísně účelné jako kdysi. Právě i v reakci na příchod Amaroku mnohé z nich zcivilněly a přiblížily se běžným osobním autům, ať už výbavou nebo komfortem. V hloubi duše ale stále zůstávají tvrdými hochy. Nebo ne? Uvidíme na základě souboje dvojice s dnes už ne tak běžnými motory. Jestliže testovaný Ranger využívá naftový pětiválec 3.2 TDCi, Amarok se spoléhá dokonce na šestiválec 3.0 TDI.

Pod milion to s takovou silou nejde

A jak je v našich srovnávacích testech zvykem, ještě než se vrhneme na porovnání velikosti koreb nebo průchodnost terénem, mrkneme do ceníků obou aut. A ty dokazují, že za poctivé železo s tak silným motorem pod kapotou se musí zaplatit, na testovaný Amarok i Ranger si musíte připravit přes milion korun.

Ranger sice nabízí tři různé varianty kabiny (dvoumístný Single Cab, čtyřmístný Super Cab s jedním párem dveří a pětimístný Double Cab s dvěma páry dveří), testovaný pětiválec 3.2 TDCi (147 kW) je však dodáván výhradně s čtyřdveřovou karoserií. To u Amaroku nic takového řešit nemusíte, na českém trhu je dostupný pouze jako DoubleCab.

Pořizovací náklady Ford Ranger VW Amarok ZÁKLADNÍ CENA Motor 3.2 TDCi/147 kW 6A 3.0 TDI/150 kW 8A Stupeň výbavy/cena [Kč] Limited/1.158.696 Comfortline/1.030.562 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 7 6 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] S/S S/S Klimatizace automatická dvouzónová poloautomatická Kola 17" z lehkých slitin 17" z lehkých slitin Kožené čalounění [Kč] S 49.558 Metalíza [Kč] 14.900 18.623 Mlhová světla vpředu [Kč] S S Navigace [Kč] 37.631 39.422 Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] 8.470/S 14.238 Rádio [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] S S Tempomat [Kč] S S Vyhřívané čelní sklo [Kč] S - Vyhřívaná sedadla vpředu [Kč] S 11.438 CELKEM s příplatky[Kč] 1.219.698 1.163.841 SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 14.508/7.757 19.756/5.508 Přední nárazník [Kč] 5.901 9.208 Přední blatník [Kč] 4.654 9.037 Čelní sklo [Kč] 23.070 8.247 Brzdové destičky přední [Kč] 3.159 4.039 Mřížka v masce chladiče [Kč] 5.089 5.572 Přední a zadní tlumič [Kč] 3.050/3.198 5.946/2.609 Hodinová sazba v servisu [Kč] 700 839 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 16.000 17.978 Všechny ceny v kolonce servis jsou uváděny včetně DPH, výjimkou je hodinová sazba v servisu ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5/2/12 2/3/12 Prodloužená záruka [Kč] 7/300.000 km 2+2/200.000 km

A právě Amarok se navzdory výkonnějšímu motoru s jedním válcem navíc ukazuje jako dostupnější, v testované kombinaci 3.0 TDI V6 (150 kW) a osmistupňového automatu stojí minimálně 1.030.562 korun včetně DPH (stupeň Comfortline), a když se obejdete bez samočinné převodovky, zaplatíte o 81.852 korun méně. Ano, je to tak, osmikvalt v Amaroku je všechno, jen ne levný.

To v případě zkoušeného Rangeru s pětiválcem 3.2 TDCi (147 kW) a automatem musíte vyložit na stůl alespoň 1.158.696 korun (verze Limited). Pokud si vystačíte s manuálem, ušetříte 22.990 korun. Proti Amaroku je tak příplatek za samočinné řazení o dost výhodnější. Na druhou stranu se musíte spokojit s o dost archaičtější technikou, šestistupňový automat Rangeru nepatří mezi zázraky poslední doby, jak podrobněji popíšeme v kapitole o jízdních vlastnostech.

Ranger ale vyšší pořizovací cenu obhajuje bohatou výbavou. Ve verzi Limited za zmíněných 1.158.696 korun totiž dostanete už kožené čalounění, zadní parkovací senzory nebo vyhřívaná přední sedadla, za které se musí u konkurenta připlácet. Navíc má standardně i vyhřívané čelní sklo (které Amarok ani nenabízí) nebo automatickou klimatizaci (Amarok má v základu poloautomatickou). A plusem Fordu je rovněž levnější příplatková výbava, jak můžete zjistit v přiložené tabulce.

To samé platí i pro ceny náhradních dílů, které jsou až na výjimky levnější právě u Rangeru. Jednou z těch výjimek je třeba čelní sklo za poměrně tučných 23.070 korun, je to ale tím, že je standardně vyhřívané. A výhodnější je i záruka Fordu, na Ranger je už v základu poskytována pětiletá, respektive do ujetí 200.000 kilometrů (podle toho, co nastane dříve), s tím, že se dá připlatit až za sedmiletou, zatímco u Amaroku je standardně pouze dvouletá, s možností prodloužení na pět let.