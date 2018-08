Mercedes-Benz S 560 kabriolet – Drahá dokonalost

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Mercedes-Benz třídy S v dnešní generaci už není jen sedan nabízený v několika provedeních délky, tato modelová řada čítá také varianty kupé a kabriolet. První nahradilo někdejší CL, druhé je návratem Mercedesu mezi velká čtyřmístná kabria po mnoha desetiletích. Stejně jako výchozí sedany se loni dočkaly modernizace, která se spíše než na designové změny zaměřila na novou techniku a další cizelování komfortu. A jelikož se léto už blíží ke svému konci, nastal ideální čas ještě před koncem sezony vyvětrat inovovaný kabriolet. Je pořád tak skvělý?

Zjišťovali jsme to za volantem verze nazvané S 560 kabriolet, která je mimochodem nástupcem dříve testované, předfaceliftované varianty S 500 kabriolet. Po změně označení sice zůstává pod kapotou osm válců, už to však není motor o objemu 4,7 litru, ale čtyřlitr. Co dalšího se v rámci faceliftu změnilo?

Jachta na kolech

Co se týče vzhledu, tak ani moc ne. V tomto směru šlo jen o jemňounké retuše. Na zádi se tak objevila nová koncová světla, standardně tvořená organickými elektroluminiscenčními diodami (OLED). Celkem 66 diod je umístěno na skleněné desce a vytváří charakteristický světelný podpis. Třeba brzdová a směrová světla navíc umí upravit svoji intenzitu podle aktuálních podmínek, což je schopnost známá už i z jiných mercedesů.

Ono ale vlastně ani zásadních změn nebylo potřeba, protože tenhle kabriolet odjakživa vypadal fantasticky, což se ani tři roky po představení nemění. Přes pět metrů dlouhé kabrio nadále působí na silnici opravdu majestátně, ale nikoliv nabubřele. Vzhled testované verze navíc oživuje paket AMG, znamenající výraznější masku chladiče s „diamantovou“ mřížkou nebo mřížky v nárazníku ozdobené chromovanými lamelami.

Výhradu tak máme vlastně jen k barevné kombinaci zkoušeného auta, která se nám do vkusu moc netrefila. V bílé to sice tomuto kabrioletu náramně sluší, zvlášť v kontrastu s jeho tmavě červenou střechou, kombinace s bílou kůží uvnitř nám už ale přijde trochu moc. Sice kabinu oživuje červená kůže na palubní desce nebo příplatkové ozdobné výplně z klavírového černého laku s dekorem „flowing lines“, přesto celek vypadá trochu kýčovitě. Hrátky s ambientním osvětlením a nastavením třeba „kolotočářské“ kombinace červené a fialové, které se prolínají, tento pocit ještě zdůrazní. Navíc bílá kůže není moc praktická a rychle se ušpiní. Na to ale existuje jednoduché řešení, volba jiné barevné kombinace, kterých je v nabídce eSka více než dostatek.

Uvnitř baroko

Rozhodně bychom si ale připlatili za ta aktivní ortopedická přední sedadla za 54.099 korun, lepší sezení totiž budete v automobilovém světě hledat marně. Sedí se v nich sice poměrně vysoko, hýčkají vás ale takovým komfortem, že z auta budete vystupovat snad odpočatější, než když jste nastupovali.

Díky svým rozměrům, šířce a dlouhému sedáku výtečně podrží tělo, v zatáčkách navíc pro ještě lepší oporu přifukují své bočnice, což si lze upravit ve dvou stupních nastavení.

+

Současně tu máte vyhřívání a masážní funkci, která patří mezi ty nejlepší v automobilovém světě. Nejde totiž jen o nějaký pohyb bederní opěrky, místo toho se o masírování starají vzduchové polštáře, což už docela připomíná práci skutečných masérů. Jsou navíc vyhřívané, a tak si můžete zvolit i režim evokující masáž lávovými kameny. A kdybyste naopak potřebovali trochu ochladit, řešením je spuštění jejich ventilování. S protažením zase pomůže nově nabízená „sada energizujícího komfortu“. Ta umí uvnitř navodit různou atmosféru, pomocí různé muziky nebo barevného podsvícení interiéru, přičemž specialitou je i režim pro uvolnění svalů.

Na poměry kabrioletů je dostatek prostoru také na zadních sedadlech. S nataženou střechou zůstává figurantce s výškou 175 centimetrů dostatečná rezerva i nad hlavou. Místo pro nohy navíc zvětšují vykrojená přední sedadla, která díky vysokému ukotvení uvolňují prostor pro chodidla cestujících vzadu. Výhodou je i to, že ani s nastupováním to na poměry kabrioletů není tak krkolomné, byť samozřejmě pro ztuhlé svaly a šlachy to není.

Ani uvnitř se přitom v rámci faceliftu tolik nezměnilo, provedené úpravy následují modernizovaný sedan třídy S. To znamená nový volant s dotykovými plochami pro jednodušší ovládání multimediálního systému a palubního počítače nebo nové obrazovky před řidičem. Mají úhlopříčku 12,3“ a konečně vynikající rozlišení, přičemž se v celku jeví elegantněji zakomponovány než dosud. Barokní tvary palubní desky známé i z dalších mercedesů ale byly zachovány, stejně jako ty nejvybranější materiály, které jsou navíc skvěle zpracovány.

Samotná kabina je tedy prostorná, se zavazadelníkem je to ale už horší. Objem 350 litrů by se dal ještě překousnout, byť je to o padesát litrů méně než v případě odvozeného kupé, hlavním problémem je ale omezený vstup pro rozměrnější zavazadla. Může za to ochrana mechanismu stahovací střechy, která znemožňuje nakládání větších tašek, byť by na ně uvnitř místo bylo. Je přitom jedno, v jaké poloze elektricky ovládaná střecha zrovna je. Bagáž na delší cesty tak musíte volit s rozvahou.