Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC CVT – Skromný kliďas

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Japonská značka Mitsubishi se v posledních letech zaměřuje prakticky výhradně na kategorii SUV. Dnes se ale výjimečně podíváme na auto zcela tradiční koncepce, které nabídku v nedávné době rozšířilo. Nejde ale o novinku v pravém slova smyslu. Jeho původ sahá až do roku 2012, kdy se pod jménem Mirage začal prodávat na některých světových trzích. V Evropě automobilka sáhla po označení Space Star, které je dobře zavedené z minulosti. Mnohem důležitější je ale fakt, že před dvěma lety se model Space Star dočkal modernizace a až v této podobě se nyní dostává na tuzemské silnice.

V důsledku jde o auto, které už se vyrábí nějakých šest let, což už je často signálem ke generační obměně. Vysvětluje to mnohé. Třeba design. Nerad bych se pouštěl na tenký led subjektivního hodnocení tvarů auta, ony jednoduché prolisy jsou ale jedním z výmluvných signálů prozrazujících dřívější dobu vzniku. Celkově design neurazí, je jednoduchý a do jisté míry i líbivý. Dnes už ale automobilky dokážou i v této kategorii nabídnout o dost zajímavější křivky - Kia Picanto nebo Suzuki Swift jsou toho jasným důkazem.

Svými rozměry je Space Star obtížně zařaditelný, pohybuje se přesně na pomezí městských mini a malých aut. Má celkovou délku 3795 milimetrů, je tedy zhruba o dvacet centimetrů delší než citigo, na fabii mu zase dvacet centimetrů schází. Ukazuje se to ale jako poměrně dobrý kompromis mezi prostorností a celkovými rozměry, které jsou příjemně kompaktní.

Zavazadelník ve výbavě Invite standardně poskytuje úložný prostor jen podprůměrných 175 litrů. Pod podlahou se totiž ukrývá 11 centimetrů hluboká schránka s přihrádkami pro řadu drobností. Lze ji ale bez problémů vyjmout, pak se kapacita zvýší, ovšem na pořád nepříliš oslnivých 235 litrů.

Interiér nenadchne

Rozvržení palubní desky má k aktuálním trendům daleko, což platí i pro zpracování a použité materiály. Od plechového zvuku bouchnutí dveří přes výhradně tvrdé plasty až po detaily jako jsou odhalené šrouby ukotvení sedadel, tím vším dává Space Star najevo svůj dřívější, ale taky na co nejnižší cenu zaměřený původ. Interiérem má blíže k rumunské Dacii než k propracovaným evropským modelům.

Pokud si nepotrpíte na výdobytky moderní doby plné dotykových displejů a spousty funkcí, najdete v mitsubishi zalíbení. Na užívání je jednoduchý, z asistenčních či bezpečnostních systémů toho příliš nenabídne, takže řidiče ničím nerozptyluje. Jednoduchý palubní počítač s monochromatickým displejem zobrazuje jen ty nejdůležitější údaje, takže tady chybí například i ukazatel aktuální spotřeby.

+

To do jisté míry suplují alespoň diody v pravé části budíků, které zhasínají úměrně tomu, jak šlapete na plynový pedál. Přepínání obrazovek palubního počítače prostřednictvím tlačítka, které mačkáte skrze volant, už ale opravdu patří minulosti. Příliš chytře není vymyšlený ani ovladač na seřízení zrcátek, který je schovaný vedle volantu, mimo zorné pole.

Space Star se výdobytků moderní doby úplně nevzdává, dotykový displej s navigací může mít totiž také. Má úhlopříčku 6,5 palce a bez stokoruny stojí třicet tisíc. To je srovnatelné i s velkými navigačními systémy prémiových značek, do jejich kvalit má ale hodně daleko. Grafika není pěkná a rozlišení displeje mizerné, alespoň že ovládání je velmi jednoduché. Ve výsledku je jednou z jeho mála silných stránek podpora systému Android Auto a Apple Car Play, díky nimž můžete na displeji zobrazit kvalitnější aplikace včetně online navigace.

Překvapivě prostorný

Také nabídkou místa uvnitř se mitsubishi řadí na pomezí tříd, blíž má ale spíš k fabii než k citigu. Slušný prostor nabídne i pro pasažéry na zadních sedadlech, pokud budou dva a nebudou příliš vysocí. Sedák je totiž ukotvený vysoko, na druhou stranu díky tomu poskytuje slušnou podporu stehen, což má pozitivní vliv na vnímané pohodlí. Tři pasažéři se vedle sebe na plochou lavici vměstnají jen s velkými obtížemi, byť se mitsubishi v rámci své kategorie řadí mezi širší vozy.

Ani na předních sedadlech si na nedostatek prostoru nebudete stěžovat. Vysoko ukotvená sedadla zlepšují výhled z vozu a jsou pohodlná, postrádají však výraznější boční oporu. Pozice za volantem se hledá snadno navzdory tomu, že volant lze seřídit jen výškově.