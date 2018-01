Subaru Impreza 2.0i Lineartronic – Tohle auto musíte pochopit!

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Když jsem si přebíral novou imprezu k testu, kladl mi na srdce vždycky dobře naladěný pan Zikmund ze Subaru, že „tohle auto musím pochopit“. Dobře, budu se snažit.

Rovnou vám můžu říct, že po týdnu za volantem japonské novinky jsem už dlouho neměl tak rozporuplné pocity. Na jednu stranu jsem si s novou imprezou užil tak, že bych nejradši do záhlaví prdnul pět hvězdiček, na stranu druhou mě subaru štvalo tak, že by dvě hvězdičky byly moc.

Tak se pojďme na tu schizofrenii mrknout. Třeba mě pochopíte. Nebo se o to alespoň snažte. Já se u Subaru Impreza taky snažil.

Co to máš za ojetinu?

Moji blízcí a kamarádi jsou zvyklí na to, že se pohybuji novými auty, často novinkami, které na českých silnicích ještě moc nepotkáte. Jo, je to super práce, uznávám… Kdekoliv jsem se však objevil s novou imprezou, známí se dotazovali, jestli jsem po Tomášovi Dusilovi náhodou nepodědil bazarovou rubriku. Jako nejčerstvější japonský vítr impreza moc nevypadá.

Video

Subaru si vždycky šlo vlastní cestou, design nevyjímaje. Zatímco ale třeba pro Evropu bohužel poslední WRX STI je díky vhodným doplňkům nepřehlédnutelné a nedávno testovaný červený levorg taky působí vlastně docela atraktivně a moderně, modrá impreza beznadějně zapadá. Nezáživným stylem nestylem mi trochu připomněla Nissan Pulsar, tedy rovněž takový japonský oldschool. Nevím, přijde mi, že i když si Subaru z designu nikdy moc nedělalo, že to stejně uměli daleko líp. Viz třeba moje milované poslední Subaru Legacy s bezrámovými okny. To bylo přece tak nádherné auto! A jak jezdilo…

Tady to znám!

No nic, zanechme marné nostalgie a věnujme se současnosti. V interiéru je to už trochu jinak. I tady se občas ozývají devadesátky, je to ale daleko příjemnější ozvěna než v případě fádního vnějšího designu. V prvé řadě potěší staromilský důraz na klasické rozvržení řidičova pracoviště, tohle jako bych si pamatoval ještě z autoškoly. Dokonce nechybí ani klasické budíky pod volantem! Pak tu ale máme vyloženě soudobou techniku v podobě osmipalcového dotykového displeje, kterému sekundují klasická a normální tlačítka. Nebýt občas mírně zastaralé grafiky (hlavně u navigace), byl bych pomalu v nebi. Jo a s konektivitou si můžete vyhrát do aleluja, to je jasná věc.

+

Našlo by se i pár takových těch typických subaráckých přešlapů, jako třeba kolébkové spínače vyhřívání předních sedaček. Nic podobného jsem neviděl snad ani ve svém civicu z poloviny devadesátek. Kůží obšitou přístrojovku (a to tak že hodně důkladně) tady ale máte, takže se těch pár úsměvných tlačítek docela ztratí. Je to takový zvláštní mix – kvalita celkově ok, moderní infotainment taky trůní uprostřed přístrojovky, stejně je to ale uvnitř vlastně důvěrně známé prostředí. Ještě bych si tedy dokázal odpustit ten karbonový obklad na výplních předních dveří.

Impreza je postavená na komplet nové platformě a jedním z benefitů nové techniky je nárůst vnitřního prostoru. Ten je asi nejlíp vidět na středovém tunelu – zatímco u předchůdce se musely držáky na kafe seskupit za sebe, nyní se již tulí vedle sebe. A je pravda, že hlavně na šířku je v impreze místa mnoho, zvětšil se i zavazadlový prostor – mezigeneračně o pět litrů na konečných 385. Smutno mi bylo po náhradním kole, rezervu si bohužel nejde ani objednat.