Toužíš po Ferrari? Postav si ho! Kopírka Ferrari 550 Maranello je na prodej

Druhou možnost použil Ondra z Náchoda. Jeho snem bylo Ferrari 550 Maranello. Dvanáctiválcové GT s pohonem zadních kol s designem od studia Pininfarina. Pro většinu běžných smrtelníků ale vozy této legendární italské značky zůstanou nedostupné navždy; pokud tedy nezvolíte některý ze základních modelů (např. Mondial). I tam ale s cenou startujeme na částkách kolem půl milionu korun.

Obtížnější, ale řádově několikrát levnější možností, je pak stavba repliky. K tomu došlo i v tomto případě. Tyto „napodobeniny“ nebývají v našich zeměpisných šířkách až tak časté, častěji jsou k vidění v zámoří. Ve Spojených státech pak většinou za oběť padne Pontiac Fiero. Dvousedadlové kupé s motorem uprostřed, které je sice levné, ale nepříliš obratné a ani jeho čtyř- nebo šestiválce neoplývají velkým výkonem.

V Evropě potom bývají k vidění buďto repliky postavené také z Pontiacu Fiero, který u nás ale není příliš oblíbený, nebo jako základ poslouží, stejně jako v tomto případě, Peugeot 406 Coupe . Elegantní kupé s designem taktéž od Pininfariny sice má motor vpředu a pohon předních kol a celkově je oproti svému italskému vzoru trochu disproporční... Ale co na tom záleží, když si jdete za svým snem? Pod kapotou pak bije nejsilnější motorizace, třílitrový šestiválec o výkonu 152 kW (207 koní), interiér je v kůži... Zkrátka to nejlepší, co Peugeot nabízel.

Komu by se ale inzerovaná cena 50.000 Kč zdála více než lákavá (jen samotná stavebnice by měla stát 5.000 liber, tzn. necelých 150.000Kč), ten bude jistě zklamán. Vůz je totiž (oproti stavu na fotografiích) po autonehodě. O jejím rozsahu nám bohužel není nic známo. Samotná stavebnice by ale měla být kompletní a bez poškození. A nutno uznat, že práce na vašem potenciálním autě snů, respektive jeho stavba, vás s vozem sblíží jako máloco jiného. A v inzerci je zrovna na prodej i několik Peugeotů 406 Coupe...