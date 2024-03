Koupit a kutit: Nejdůležitější V12 Ferrari všech dob je na prodej a chce složit

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dvanáctiválec Colombo je nejvýznamnějším motorem Ferrari všech dob. Ital Gioacchino Colombo byl od úplných začátků jedním z nejdůležitějších inženýrů maranellské továrny, když už v roce 1947 pracoval na vývoji nového kompaktního dvanáctiválce pro historicky první Ferrari, typ 125 Sport. Automobilka pak původní koncepci vylepšovala následujících čtyřicet let, vyhrávala s ním čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans i jej vsadila do svých nejslavnějších modelů, jako je Ferrari 250 GTO.

A pokud milujete emblém vzpínajícího se plnokrevníka, nebojíte se ušpinit a baví vás hrát si s technikou, právě se pro vás objevila jedinečná příležitost, jak se zabavit v následujících měsících. Na americkém aukčním serveru Bring a Trailer se prodává modernější evoluce legendárního dvanáctiválce, přičemž ojedinělá nabídka je zajímavá i svou lokací. Prodávající motoru je z havajského hlavního města Honolulu.

To je až inspirace na ideální dovolenou, co říkáte? Konečně vyrazit za teplem, vlnami Pacifiku i okouzlující životní pohodou a vyzvednout si váš nejnovější projekt do garáže. Originální dvanáctiválec Colombo, co je aktuálně na prodej, byl v minulosti vyjmutý z Ferrari 365 GT 2+2 z roku výroby 1969 a nese sériová čísla 12281GT a A968.

Video se připravuje ...

Havajský prodejce bohužel neuvádí, zda je rozebraný dvanáctiválec vůbec kompletní, ale součástí nabídky je blok motoru s klikovou hřídelí, ojnicemi i písty, hlavy válců s ventilovým rozvodem SOHC, vačkové hřídele, trojice karburátorů Weber 40 DF 18, sací i výfukové potrubí, rozdělovače zapalování Magneti Marelli, setrvačník nebo spojka. Ve fotogalerii pak můžeme vidět i drobnosti, jako třeba sací a výfukové ventily.

Ferrari 365 GT 2+2 bylo vybaveno dvanáctiválcem Tipo 245 s úhlem rozevření válců 60°, přičemž s vrtáním 81 milimetrů a zdvihem 71 milimetrů disponovalo zdvihovým objemem 4390 ccm. Oficiální internetové stránky Ferrari uvádějí, že vyvinulo maximální výkon 235 kW (320 koní) při 6600 otáčkách za minutu a umělo se rozjet na nejvyšší rychlost až 245 km/h.

A za jakou cenu se legendární dvanáctiválec z konce šedesátých let prodává? Aktuálně je nejvyšší nabídka v aukci přibližně 230 tisíc korun, ale výsledná prodejní cena může být ještě vyšší. Dražba totiž potrvá ještě čtyři dny.