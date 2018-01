Poprvé za volantem Toyoty Yaris GRMN. Parádní oldschool. Ale jednu chybu má...

Toyota jakožto jedna z největších automobilek světa má ve své nabídce hodně široké portfolio, sahající od nudných, ale spolehlivě fungujících sedanů ( Corolla ), přes úsporná auta s hybridním pohonem ( Prius ) či schopné pick-upy ( Hilux ) po hravé sporťáky ( GT86 ). Malý hot hatch v její evropské nabídce dosud chyběl, Yarisem GRMN se to ale Toyota rozhodla napravit. A její dílo je jednoduše skvělé!

Japonská automobilka se rozhodla udělat spojnici mezi běžným Yarisem a závodním Yarisem WRC po svém a první v Evropě vyráběné dílo nově založené divize Toyota Gazoo Racing postavila tak, jak byste možná nečekali. V době oturbených maloobjemových motůrkům raději vsadila na kompresorovou osmnáctistovku, místo přibrzďování kol využila poctivý samosvor a místo praktičtější pětidveřové karoserie vzala za základ dnes méně oblíbený třídveřák. A navíc si za auto nechala říci nesmyslných 850.000 korun, jelikož výrobu omezila na 600 kusů (400 pro Evropu, 200 pro Japonsko). To si říkalo o pořádný průšvih, jenže ona to Toyota zvládla na jedničku a ještě v rekordním čase, od postavení prvního prototypu po zahájení sériové výroby uběhly jen asi dva roky.

Video

Decentní japonský tuning

Už samotný vzhled dokazuje, že Toyota dělala věci po svém a nijak neopisovala od konkurence. Yaris GRMN (Gazoo Racing Meisters of Nürburgring) si nehraje na konzervativní Polo GTI nebo výraznou Fiestu ST, ale zachovává si svébytný styl, když nudnou karoserii výchozího hatchbacku okořeňuje několika výraznými detaily, výsledkem čehož je nadmíru šťavnatě působící auto, které vypadá mnohem lépe než to standardní.

Agresivně laděná příď s voštinovou mřížkou chladiče se inspirovala u závodního Yarisu WRC , to samé platí pro „válečné zbarvení.“ Bílou karoserii zdobí černě lakovaná střecha, černé detaily místo chromovaných a samolepky v černé a červené barvě. Celek doplňují slušivá 17palcová kola dodaná BBS v černém provedení. Jsou kovaná, což u každého z nich snížilo jejich hmotnost o dva kilogramy. Malá mezera mezi pneumatikami a podběhy pak dokazuje o 24 mm snížený podvozek. Na zádi se zase objevil nápadný střešní spoiler nebo difusor.

Právě ten je jedním z důkazů, že se na autě nešetřilo a dělalo se poctivě. Očekávali byste tu jen větší koncovku výfuku? Ale kdeže, výfukový systém byl kompletně přepracován a navíc je zakončen centrálně umístěnou koncovkou. Kolik to muselo dát práce, a přitom vlastně taková blbost... Podle Toyoty ale nejde jen o stylový prvek odkazující na Yaris WRC, protože toto řešení pomohlo i zvuku, zatímco konstrukce měla vliv na odlehčení auta.

Naopak uvnitř jsou změny hlavně účelové, měnily se ty prvky, které při jízdě opravdu oceníte. Čekali byste výrazný červený dekor na palubní desce nebo nějakou plaketku s výrobním číslem? Na to se tady nehraje, což je ale ve výsledku jedině dobře.

Primární změnou jsou sedadla. Nejsou to žádná Recara nebo Sparca, ale dílo továrního výrobce komponentů Toyota Boshoku. Samy o sobě sedačky čalouněné obdobou alcantary s integrovanou opěrkou hlavy zaslouží pochvalu, opravdu výrazné bočnice výtečně podrží tělo i v nejprudších obloucích, řidič z nich při prudkém brzdění neklouže a zároveň zůstávají i na delších cestách pohodlné, aniž by tělo mučily jak svěrací kazajka. A přece jsou nejslabším článkem celého automobilu.

Jsou ukotvené příliš vysoko, což v kombinaci s malým rozsahem nastavení volantu (a jeho divného sklonu) znamená, že hledání ideální řidičské pozice je pouze výběr menšího kompromisu. Buď jsem měl volant příliš daleko od sebe nebo jsem jel s nepříjemně pokrčenýma nohama. Nedalo se ale nic jiného dělat, výraznější úpravy sezení by si vyžádaly novou homologaci, což by se u takového auta nevyplatilo.

Výhrady mám i k hlavici řadicí páky. Její tvar je prostě podivný, navíc ten stříbrný dekor trochu klouže v rukou. To nešlo „ukrást“ Hondě krásnou slitinovou „kouli“ ze Civicu Type R ? Ta by se do Yarisu GRMN hodila náramně! Naopak volant zaslouží pochvalu. Věnec pochází z GT86, což znamená, že se proti běžnému Yarisu zmenšil o tři centimetry. Drží se náramně, má příjemně tlustý věnec a neklouže v rukou.

Zbytek úprav zahrnuje odlišné budíky nebo hliníkové pedály, jen ten plynový zůstal beze změny. Pokud byste tu hledali nějaké tlačítko Sport, budete hledat marně, tenhle hatch je sportovní už v základu, nikoliv až po sepnutí nějakého ostřejšího režimu. No, není to krása? Stejně tak tu ale nejsou třeba stopky nebo ukazatel přetížení, které se v tomto typu aut dnes už staly samozřejmostí. Multimediální systém zůstal zachován z běžného Yarisu. Že by nám tyhle funkce ale nějak chyběly, to ne...

Zapomeňte na turbo!

Sama automobilka tvrdí, že spíše než o čísla šlo o zábavu za volantem. A je to pravda, že v tomhle autě zajeté časy na kolo řešit nebudete, místo toho se zaměříte na to, nakolik vás rozesměje na oblíbené okresce. A už samotný motor dokazuje, že to bude náramná švanda.

V oblasti motorového prostoru šla Toyota asi nejvíce proti zavedeným konvencím. Rychlé hatchbacky dnes znamenají bezvýhradně oturbený motor a stále častěji nějaký ten automat, něco takového ale tady nehledejte.

Yaris GRMN se totiž dočkal zážehové osmnáctistovky přeplňované kompresorem, což je v dnešní době oturbených maloobjemových motůrků (zdravíme tříválcovou Fiestu ST ) příjemná změna. Toyota nemá s turby tolik zkušeností, především ale chtěla okamžité reakce, které turbodmychadla jednoduše nenabídnou, vždycky u nich bude nějaká ta prodleva, byť skvěle potlačená. A navíc japonská značka mohla využít spolupráce s Lotusem, který motory Toyota doplněné o kompresor dlouhodobě používá.

Když nebudeme zacházet do detailů, můžeme říci, že Yaris GRMN využívá stejný agregát jako Lotus Elise , tak jednoduché to ale není. Stejný je jen blok agregátu nebo přeplňování kompresorem, všechno ostatní se měnilo, hlavně z toho důvodu, aby se takový motor vešel do kompaktního prostoru pod kapotou Yarisu. Zachována musela být dvoucentimetrová mezera mezi motorem a karoserií, což si vyžádalo jiné vedení kabelových svazků či zakomponování kompresoru Magnusson-Eaton do jednoho kompaktního modulu s jednotkou chlazení a sáním.

Měnil se také systém vstřikování, který využívá komponenty původně určené pro vidlicový šestiválec. Sání je pak velkoryseji dimenzováno pro dostatečný přívod vzduchu k motoru, pro chlazení je tu mezichladič stlačeného vzduchu pro kompresor i chladič motorového oleje.

Motor s kompresním poměrem 10:1 a proměnlivým časováním sacích i výfukových ventilů Dual VVT-i je naladěn na 156 kW, které jsou dostupné v 6800 otáčkách, čímž překonává množství konkurentů včetně Pola GTI. Točivý moment vrcholí hodnotou 250 N.m při 4800 otáčkách, čímž však zase Yaris GRMN na tubokonkurenty ztrácí.

Toyota Yaris GRMN – srovnání s konkurencí Model Toyota Yaris GRMN Peugeot 208 GTi Opel Corsa OPC Renault Clio R.S. Volkswagen Polo GTI Motor 1.8 Dual VVT-i 1.6 THP 1.6 Turbo 1.6 Turbo 2.0 TSI Pohon přední přední přední přední přední Zdvihový objem [cm3] 1798 1598 1598 1618 1984 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 156/6800 153/6000 152/5800 147/6050 147/4400-6000 Točivý moment [N.m/min] 250/4800 300/3000 280/1900-5800 260/2000 320/1500-4400 Převodovka 6M 6M 6M 6DS 6DS Max. rychlost [km/h] 230 230 230 230 237 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,4 6,5 6,8 6,7 6,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 7,5 5,4 7,5 5,9 5,9 Pohotovostní h. [kg] 1135 1160 1218 1204 1355 Základní cena [Kč] 850.000 539.000 499.900 586.900 569.900

Na přední kola takovou sílu přenáší šestistupňová manuální převodovka, která je jedinou volbou. Automat tady nečekejte, Toyota zdůrazňuje snahu o co největší zapojení pilota do řízení, což by se samočinným řazením nešlo dohromady. I proto je navíc elektronika plně vypínatelná, což kvitujeme. Manuál je mimochodem víceméně sériový, byl pouze zesílen, aby si poradil se sílou motoru.

Síly má totiž agregát opravdu na rozdávání, díky kompresoru má Yaris GRMN spoustu elánu vlastně v jakýkoliv otáčkách. Přitom je tato síla k dispozici bezprostředně, bez jakéhokoliv zaváhání, jakoby tomu bylo u turbomotoru. Ve finále tak vůz svojí lineárně nastupující silou připomíná někdejší atmosférické hot hatche. Těm se podobá i tím, jak se jednotka nechá točit, červené pole začíná v 6800 otáčkách.

A co víc, kompresorový motor možná zvyšuje normovou spotřebu paliva (proto se Yaris GRMN přestane vyrábět před příchodem nových norem), jenže v praxi to tolik neplatí. Na dálnici jsme jezdili za deset litrů, na okreskách za 18 litrů, jenže tak ostrým tempem, při kterém by si přeplňovaní konkurenti nepochybně řekli o rovnou „dvacku.“ Jak jsme zvolnili, opět jsme byli na dvanácti. Takže je Yaris GRMN nečekaně úsporný!

Prostě výtečný

A rychle s Yarisem GRMN budete jezdit, protože vás jako správný hot hatch neustále vyzývá k ostrému tempu. A on se ho nebojí, jak jsme si ověřovali na španělském okruhu Castellolí nedaleko Barcelony a na klikatých okreskách v jeho okolí.

Toyota totiž vzala konstrukci podvozku dost poctivě. Od počátku vývoje se počítalo se zástavbou poctivého samosvorného diferenciálu Torsen, který je v době různých elektronických systémů přibrzďujících kola stále více ojedinělým řešením. Vedle toho se zapracovalo na zesílení podvozku, v motorovém prostoru se objevuje nová příčná výztuha mezi zavěšením, jsou ty i nové výztuhy ve spodní části auta.

Zavěšení tvořené vzpěrou McPherson vpředu a torzní příčkou vzadu sice bylo zachováno, na zavěšení a nápravnících se ale objevily ty nejtužší dostupné komponenty nebo větší tyč stabilizátoru o průměru 26 mm. Specialitou jsou též sportovní tlumiče Sachs Performance s kratšími pružinami, díky nimž se vůz více přikrčil k zemi (o 24 mm). To ale není všechno, novinkou jsou dále zakázkové brzdové třmeny Advics. Zajímavostí je pak fakt, že přední kotouče mají menší průměr než ty zadní (275 vs. 278 mm).

Všechny tyto úpravy přitom dohromady tvoří naprosto skvělý celek. Yaris GRMN je skvělé malé autíčko, které se nebojí jízdy okruhu ani utažených zatáček klikaté okresky. Díky Torsenu má opravdu neskutečný grip, jen málokdy se s ním dostanete do nedotáčivého smyku, čemuž, pravda, na okruhu pomáhaly semi-slickové pneumatiky. I na standardně dodávaných Bridgestonech Potenza RE050A ale Yaris drží skvěle.

Navíc je Yaris velice hbitý. Tomu jednak pomáhá rychlé řízení s 2,28 otáčky, jednak nízká hmotnost. Lehká konstrukce znamená pohotovostní hmotnost 1.135 kilogramů, na což žádný z konkurentů nemá. To se hodí ve všech ohledech, mimo jiné při brzdění. Brzdový systém si s Yarisem umí náramně poradit, auto velice účinně zpomaluje, ideální je i nástup brzdné síly.

Naopak řazení je takový lepší průměr. O divně tvarované hlavici řadicí páky už byla řeč, jednotlivé dráhy pak nejsou ani krátké, ani dlouhé, ale takové normální. Řazení je tužší, což k tomuto typu auta sedí, není to ale takový ten mechanický pocit, jako spíše trochu nepřirozená tuhost. A přece jen by mohlo být o něco přesnější.

Tvrdost podvozku hodnotit nebudeme, protože ve Španělsku jsme vedle okruhu narazili prakticky jen na hladké silničky. Těch několik málo příčných spár a jiných nerovností ale Yaris zvládl naprosto v pohodě, při tom byla cítit vysoká tuhost jeho karoserie. Navíc zvládá i delší přesuny, jeho motor ale na dálnici uslyšíte. Má ale příjemný tón, který se nestává únavným. A hlavně není umělý jako u některých konkurentů, tady zkrátka víte, že si Yaris GRMN na nic nehraje.

A právě to je v dnešní době skvělá vlastnost, která je stále ojedinělejší. Toyota ostatně říká, že chtěla udělat radikální, ale ne brutální auto. Za volantem Yarisu GRMN stále cítíte, že jeho sílu dokážete využít, není to jako u rychlejších hot hatchů, u nichž se dostat na limit není snadné a už vůbec ne na normálních cestách legální. Yaris GRMN je zkrátka takový závan devadesátých let v tom dobrém smyslu. Poctivá technika, žádný start-stop nebo ekomód, žádná chrastítka dobarvující zvuk motoru a plně vypínatelná elektronika. Tohle se zkrátka povedlo!

Závěr

Segment malých hot hatchů letos čeká tuhý boj. Již loni na trh vstoupil nový Volkswagen Polo GTI, letos přijde nový Ford Fiesta ST, nečekaně s tříválcovým motorem, a Toyota Yaris GRMN. Od posledního zmíněno byste možná nečekali, že bude silným hráčem v boji o nejlepší malý hot hatch současnosti, jenže on jím bez diskuze je.

Po první jízdě ho dokonce považujeme za favorita o nejlepší malý hot hatch. Působí jako devadesátkové auto, jenže v tomto případě to není výsměch, ale pochvala. Dělá věci po svém, staromódně, což je ve výsledku skvělé. Díky využití kompresoru místo turba má jeho čtyřválec blízko atmosférickým motorům, a tak jsou jeho reakce naprosto bezprostřední, zároveň toto řešení zajistitlo dostatek síly. Místo příbrzďování vnitřního kola využívá poctivý samosvorný diferenciál, což pomáhá jeho agilitě, aniž byste si ničili brzdy. A ten zvuk je v dobách dobarvených tónů sladkou hudbou.

Když nad tím přemýšlíme, má Yaris GRMN vlastně jen jednu chybu, a to jsou jeho sedačky. Samy o sobě jsou sice skvělé, jenže sedí se v nich moc vysoko a kvůli malému rozsahu nastavení volantu se v nich špatně hledá ideální pozice, což třeba při jízdě na okruhu vadí.

Teda ještě jedna chyba by tu byla, Yaris GRMN už si nekoupíte. Všech 400 kusů určených pro Evropu je už dávno vyprodaných, a tak si Yaris GRMN stejně nepořídíte. Těch pět českých zákazníků, co za něj dali vysokých 850.000 Kč, každopádně neprohloupilo, pořídili si sběratelsky zajímavé auto, s nímž se navíc parádně jezdí. Snad budou další, teprve chystaná auta divize GRMN také tak povedená! Konkrétně na novou Supru chystanou pro rok 2019 se po zkušenostech s Yarisem GRMN nyní těšíme snad ještě více než dosud... Jen tak dál!