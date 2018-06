Volvo Trucks představuje nové podpůrné systémy řízení pro zvýšení bezpečnosti

Společnost Volvo Trucks uvedla systém Volvo Dynamic Steering , který spojuje hydraulický posilovač řízení s elektronicky regulovaným elektrickým motorem napojeným na řídicí ústrojí, v roce 2013.

Volvo Dynamic Steering bylo vyvinuto tak, aby dokázalo automaticky kompenzovat nerovnosti povrchu vozovky a eliminovat vibrace a rázy do volantu. Při nízkých rychlostech snižuje odpor volantu přibližně o 75 procent. To výrazně usnadňuje couvání a manévrování na stísněném prostoru. Volant se automaticky rovná do přímého směru, jakmile řidič povolí sevření.

Ve vyšších rychlostech vozidlo spolehlivě udržuje směr jízdy i navzdory špatnému stavu vozovky nebo silnému bočnímu větru. Tato technologie je založená na hydraulickém posilovači podporovaném elektronicky regulovaným elektromotorem, který průběžně a podle potřeby koriguje a posiluje řízení.

Propojením systému Volvo Dynamic Steering s dalšími funkcemi pro zvýšení komfortu a bezpečnosti byly vytvořeny dva nové systémy podpory řízení, které pomáhají předcházet nehodám. Prvním z nich je Volvo Dynamic Steering s podporou stability a druhým pak Volvo Dynamic Steering s podporou hlídání jízdního pruhu.

Volvo Dynamic Steering s podporou stability využívá spolupráce systému Volvo Dynamic Steering se systémem elektronického řízení stability. Když čidla bočního pohybu umístěná v rámu vozidla zaznamenají sebemenší náznak smyku, systém se aktivuje a poskytne podporu řízení lehkým natočením volantu do opačného směru a tím vozidlo stabilizuje.

Volvo Dynamic Steering s podporou hlídání jízdního pruhu využívá spolupráce systému Volvo Dynamic Steering se systémem Podpory hlídání jízdního pruhu a aktivuje se při rychlosti nad 55 km/h. Systém sleduje pozici vozidla pomocí kamer. Když systém zaznamená riziko vyjetí z jízdního pruhu, aktivuje se a pomůže řidiči vrátit se do správného směru. Pokud situace vyžaduje více pozornosti, upozorní řidiče jemné vibrace volantu, ne zvukové znamení.

Kromě těchto nových systémů podpory řízení představuje společnost Volvo Trucks také funkci individuálního přizpůsobení odporu volantu v nákladních vozidlech vybavených systémem Volvo Dynamic Steering.

