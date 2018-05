VW spolupracuje s Applem. Mají postavit autonomní Transporter  

Není to tak dávno, co jsme vás informovali, že Volkswagen se u designu nových elektromobilů inspiruje slavným Applem. Jen u vzájemného oťukávání ale nezůstane, obě společnosti se prý již pustily do spolupráce. Oficiálně to ještě nikdo nepotvrdil, ale několik zdrojů prestižního The New York Times má jasno. A cíl? Postavit autonomní variantu modelu Transporter

Partnerství prý bylo zpečetěno již závěrem roku 2017. Italdesign, který je součástí koncernu, má za úkol předělat Transporter tak, aby maximálně vyhovoval nasazení autonomních technologií včetně veškerých senzorů, snímačů a kamer. Změní se kabina, palubovka i sedačky. Asi netřeba zdůrazňovat, že namísto spalovacích motorů sáhne vůz k pohonu na elektřinu.

Společnost Apple následně využije tyto autonomní dodávky pro přepravu zaměstnanců mezi dvěma areály v Silicon Valley. Samotnou jízdu obstarají autonomní technologie, ale v autě bude připraven řidič pro případ nouze. Na místě spolujezdce pak bude sedět další člověk, jenž bude sledovat fungování senzorů a dalších součástí systému.

Vývoj se prý chýlí ke konci a podílela se na něm většina týmu, který měl původně připravovat stopnutý projekt Apple Car . The New York Times dále říká, že společnosti chtějí první auta zhotovit do konce roku, tento termín je ale podle mnohých hodně optimistický.

Stejný zdroj dále uvádí, že Volkswagen není první automobilkou, se kterou se Apple pokusil navázat spolupráci. Primárním cílem byla kooperace s BMW, dále technologický gigant zkoušel štěstí u Mercedesu, Nissanu či McLarenu. V drtivé většině případů ztroskotalo partnerství na tom, že Apple chtěl kontrolovat a zpracovávat všechna data získaná od uživatelů.