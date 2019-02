Tohle jsou finalisté Světového auta roku 2019. Nechybí elektromobily ani malý offroad  

Letošník ročník ankety Světové auto roku (World Car Of The Year) spěje do finále. Pořadatelé představili desítku automobilů, které se dostaly do finále. Porotci z nich nyní budou vybírat vítěze, který bude oficiálně oznámen ve středu 17. dubna, v průběhu letošního ročníku newyorského autosalonu.

Mezi deset finalistů se v abecedním pořadí dostaly následující modely: Audi e-tron

Jak už to tak u těchto anket bývá, finálová desítka je hodně různorodá. Proti sobě se tak postaví hned dvojice elektrických SUV (e-tron a I-Pace), hned několik zástupců prémiových značek, české auto roku 2019 (Focus), malý offroad s legendárním jménem nebo třeba vodíkové SUV (Nexo).

Video

Na 86 porotců z různých koutů světa, mezi nimi nechybí třeba uznávaní novináři Luca Ciferri z Itálie, Greg Kable z Německa nebo Charlie Turner z Velké Británie, nyní čekají další jízdy s finalisty a jejich ohodnocení. Své hlasovací lístky musejí odevzdat do 14. února, ještě před vyhlášením vítěze budou na letošním ženevském autosalonu v úterý 5. března oznámeny tři nejlepší vozy v jednotlivých kategoriích.

Porota totiž vedle Světového auta roku 2019 volí nejlepší auta také v přidružených anketách. O titul Světové městské auto roku 2019 (World Urban Car) zabojují Audi A1, Hyundai Santro, Kia Soul, Seat Arona a Suzuki Jimny. Finalisty Světového luxusního auta roku 2019 (World Luxury Car) jsou zase Audi A7, Audi Q8, BMW 8, Mercedes-Benz CLS a VW Touareg.

Světovým sportovním autem roku 2019 se zase může stát Aston Martin Vantage, BMW M2 Competition, Hyundai Veloster N, McLaren 720S nebo Mercedes- AMG GT čtyřdveřové kupé, zatímco Světové ekologické auto roku 2019 bude vybíráno mezi Audi e-tron, Hondou Clarity Plug-In Hybrid, Hyundaiem Nexo, Jaguarem I-Pace a Kiou Niro EV.

Speciální porota složená ze sedmi expertů na design (mimo jiné slavný Gordon Murray) zase vybere Nejhezčí světové auto roku 2019 (World Car Design of the Year). Finalisty této přidružené ankety jsou Citroën C5 Aircross, Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Suzuki Jimny a Volvo XC40.