Vyzkoušeli jsme první elektrickou Alpine A290. Zanechala smíšené pocity

Do autosalonů Renaultu se po 20 let dlouhé přestávce vrátila legendární pětka, tentokrát jako retro městský elektromobil. Na jejím základě vznikl i další model, který chce hrát na emoce. Alpine A290 je prvním elektromobilem francouzské značky a odkazuje na model Renault 5 Alpine, který se začal vyrábět v roce 1976. Tehdy šlo o jeden z prvních vozů kategorie, kterou dnes označujeme jako hot-hatche. A nová alpine je zase jedním z prvních elektrických hot-hatchů, především když bereme v potaz tradiční pohon na předek, který k hot-hatchům prostě patří.

Na základě malého Renaultu Alpine postavilo ostře působící vůz, který také po svém odkazuje na minulost. Například přidanými menšími světlomety na přídi, s naznačeným křížkem. Ten odkazuje na izolepou přelepená světla dřívějších závoďáků, čímž se mělo zabránit případnému rozsypání skla po vozovce. A když se podíváte zblízka na hlavní světlomety, malý křížek je i v nich. Líbí se mi i masivně rozšířené blatníky a naznačené průduchy na druhém páru dveří. Ten zase odkazuje na Renault 5 Turbo, dobovou specialitku s motorem uprostřed, který zde průduchy potřeboval i doopravdy.

Interiér je z větší části totožný jako v renaultu, ale zcela jiný je například volant. Tady je sportovnější, o trochu kulatější a s pár tlačítky navíc. Zajímavé je to pod levým ramenem, které je ve skutečnosti otočný ovladač, nastavující intenzitu rekuperace. Alpinka navíc přišla o volič převodovky pod volantem a nahradila jej tlačítky na středovém tunelu, stejnými jako známe z kupé A110. No a samozřejmostí jsou i sportovní sedačky, jiné čalounění a výplně a trocha sportovních ukazatelů navíc na displeji multimédií.

Ono je tu ale i plno technických změn, včetně jiného uchycení motoru nebo i vylepšené chlazení baterie. Sportovnější Alpine je navíc překvapivě o 14 mm vyšší než její civilnější sourozenec. Zásadní je samozřejmě i výkonový růst, proti standardní pětce s 90 nebo 110 kW. Alpine má dvě varianty, obě s baterií o kapacitě 52 kWh, a výkon je buď 130 nebo 160 kW. Nejostřejší A290 zrychlí na stovku za 6,4 sekundy a rozjede se na 170 km/h.

Proti spalovacím hot-hatchům bude mít jednu zásadní výhodu, úspornost při klidné jízdě. Při přesunu do hor jsem totiž s alpinkou jel za nějakých 13 kWh, což by znamenalo dojezd kolem 400 kilometrů. Příšerná nebyla ani spotřeba po ostré jízdě, zastavila se někde u 25 kWh/100 km. Užít na jeden zátah se tak dá až 200 kilometrů zatáček. Maximální nabíjecí výkon 100 kW jasně odkazuje na „levný“ výchozí Renault, dražší stylový hot-hatch by si zasloužil více.

Elektromobily mají výhodu v nízkém těžišti a zde se navíc Alpině podařilo dosáhnout velmi hezkého rozložení hmotnosti 57:43, což je lepší než dosahují spalovací hot-hatche. Podvozek se dost liší od Renaultu, má tlumiči s hydraulickými dorazy a zcela jiné nápravy. Už na pohled je ostatně vidět, že je auto o pořádný kus širší. Brzdy dodalo Brembo, vepředu jsou čtyřpístkové s kotouči o průměru 320 mm vpředu, zadní mají 288 mm.

A důležitá je hmotnost, která je jen 1.479 kg. Zdá se vám to hodně? Tak například Ford Focus ST měl 1.512 kg, Renault Mégane RS 1.480 kg, Honda Civic Type R 1.429 kg, Hyundai i30 N 1.475 kg. Jasně že jsou všechny větší, ale pokud jde především o hmotnost, je to jedno.

Na papíře to všechno zní dobře a na živo to také moc hezky vypadá. Ale přesto mě hned první sešlápnutí plynu poněkud zklamalo. Od elektromobilů čekám okamžitou reakci a prudký zátah, což ale Alpine překvapivě neumí. Při akceleraci z místa mi průběh připomněl silnější spalovací motor, s mírnou prodlevou po sešlápnutí pedálu a nástupem vlažnějším, než bych od elektromotoru očekával. Jasně že má jen 160 kW a 300 Nm a musí si vystačit jen s přední nápravou, ale okamžitý nástup točivého momentu také umí vypadat jinak.

Trochu lepší je reakce v rychlostech nad 50 km/h, kdy už se opravdu určitý kopanec dostaví. Zde pomáhá také tlačítko s popiskou OV na pravém rameni volantu. Když jej pravým palcem přidržím, tak simuluje funkci kick-down, trochu přemapuje přísun točivého momentu a auto opravdu zřetelně ožije. Jenže jen na deset sekund, během kterých musím tlačítko držet. Možná je to ale celé záměr a Alpine chce opravdu připomenout jízdu se spalovacím vozem.

Nízký výkon by mi přesto nijak zvlášť nevadil, hot-hatche jsou totiž především o skvělém podvozku a ostrém řízení. Alpine A290 se s relativně nízkou hmotnosti opravdu snaží pocity ze spalovacích hatchbacků napodobit. S nedotáčivostí bojuje velmi statečně, čemuž zde pomáhá vylepšený systém elektronické stabilizace a elektronické dávkování točivého momentu mezi kola, které zde supluje samosvorný diferenciál.

Ostré zákruty v Krušných Horách jsem vybíral nečekaně velkou rychlostí, při které auto drželo jako přibité. S žádným jiným elektromobilem jsem zatím neměl až tak dobrý pocit při rychlém průletu zatáčkami. Jasně že Hyundai Ioniq 5 N nebo Porsche Taycan mají podobné schopnosti, ale hmotnost značně přesahující dvě tuny a tedy fyziku prostě ani jedno z nich neutají a zábavnosti alpinky se neblíží. Navíc pomáhají i kompaktní rozměry, takže se člověk cítí více vtažený do děje.

Jenže řízení má opět do špiček žánru daleko, což je po geniálním A110 zklamání. Převod je možná rychlý, jenže mu chybí ona přesnost, ostrost, jedovatost řízení špičkových hot-hatchů spalovací éry, ale také příbuzné A110. A opět ten výkon, navíc ve spojení s příliš aktivní stabilizací. Když tak na výjezdu ze zatáčky pošlu pedál k podlaze, nic moc se chvíli neděje. Stabilizace se totiž snaží zabránit protáčení kol na místě, za což ji jistě sluší chvála, ale prostě to přehání.

Já chci od ostrého modrého fracka trochu toho divadla a větší opotřebení pneumatik mi za to stojí. Řešením je samozřejmě vypnout snaživou elektroniku úplně, jenže to nedělám úplně rád v autech, do kterých jsem před chvílí usedl poprvé a navíc elektromobil s pohonem na předek opravdu nějakou tu kontrolu trakce potřebuje.

Alpine A290 je přesto vše velmi sympatický vůz. Nabízí velmi dobré jízdní vlastnosti, které nechávají zapomenout na některé neduhy elektromobilů a slibuje příjemnou budoucnost i pro zábavné žánry automobilů. Zároveň ale nevyužívá hlavních předností elektromotoru, a působí jako by se sekla někde na půl cesty.

Jako ostřejší varianta Renaultu 5 by dávala smysl, jako druhý model znovuzrozené legendární značky Alpine ve mně ale nechala poněkud smíšené pocity. A290 i ve vrcholné verzi zatím působí spíše jako ochutnávka něčeho většího. Jako by si Renault nechával prostor na ostřejší edici, která opravdu ukáže, jak má vypadat pořádný elektrický hot-hatch.

To vše ale vynahrazuje docela příznivou cenou, která není o tolik vyšší proti výchozímu Renaultu. Ten ve verzi s větší baterií o kapacitě 52 kWh a výkonem 110 kW startuje na 799.000 Kč, Alpine A290 se stejným akumulátorem a 130 kW je za 975.000 Kč. Výkonnější varianta se 160 kW startuje na 1.050.000 Kč a i vrcholné GTS je za 1.125.000 Kč.

Technické údaje Alpine A290 Pohon Elektromotor, přední kola Maximální výkon [kW] 130 160 Točivý moment [N.m] 285 300 Kapacita baterie [kWh] 52 Nabíjení AC/DC max. [kW] 11/100 Dojezd [km] 380 364 Zrychlení 0-100 km/h [s] 7,4 6,4 Maximální rychlost [km/h] 160 170 Hmotnost [kg] 1479 Rozměry a rozvor [mm] 3997x1823x1512, 2534 Objem kufru [l] 326 Cena GT [Kč] 975.000 - Cena GT Premium [Kč] 1.055.000 - Cena GT Performance [Kč] - 1.050.000 Cena GTS [Kč] - 1.125.000 Cena Premiere Edition [Kč] - 1.165.000

