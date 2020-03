Audi chystá v Ingolstadtu nový závod. Chce v něm montovat baterie pro elektromobily

Automobilka Audi se do moderní elektrické éry vrhnula prostřednictvím SUV e-tron, které jsme již podrobili tradičnímu redakčnímu testu a později jej srovnali s konkurenčním Mercedesem EQC. Před časem byla světu představena atraktivnější varianta SUV-kupé se svažující se zádí, jež nese označení Sportback. A koncem roku má rodinu elektromobilů rozšířit vůz vycházející z konceptu e-tron GT.

Podle zahraničních zdrojů chce společnost podpořit své elektrifikované plány výstavbou nové továrny v blízkosti vlastního závodu doma v Ingolstadtu. E-tron a jeho stylovější sourozenec se vyrábějí v belgickém Bruselu, další elektrické modely má ale značka vyrábět právě v Německu.

Na poli akumulátorů Audi úzce spolupracuje se společností LG Chem, která čtyřem kruhům dodává baterie již od dob prvních plug-in hybridů. Články má i nadále poskytovat tato firma, která je odešle do Ingolstadtu. Tam už se postarají o smontování v jeden celek a rám s bateriemi pak bude připraven k nasazení do vyráběného vozu.

Společnost LG Chem má kromě jiného závod v Polsku, který podle nejnovějších informací vyprodukuje za rok akumulátory s celkovou kapacitou 15 GWh. To je tak akorát na výrobu 200.000 elektromobilů s bateriemi o kapacitě 75 kWh, případně 300.000 vozů s 50kWh akumulátorem. Tím ale firma nekončí, do konce roku 2020 se chce dostat na 60 až 70 GWh ročně, čímž by obstarala dostatek akumulátorů až pro milion elektroaut.

Plány Audi jsou přitom smělé, ostatně jako u všech dalších automobilek. Značka chce do roku 2025 představit 30 elektrifikovaných novinek, přičemž 20 z nich budou ryzí elektromobily. Kromě již zmiňovaného konceptu e-tron GT uvede v život také Q4 e-tron a kupu dalších. Audi věří, že za pět let budou elektrifikované vozy představovat 40 % celkových prodejů. A aby toho nebylo málo, do roku 2050 chce být společnost klimaticky zcela neutrální.