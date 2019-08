Audi poodhaluje elektrický offroad AI:Trail Quattro. Premiéra proběhne ve Frankfurtu

Nový koncept Audi AI: Trail Quattro, jehož premiéra proběhne na blížícím se autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu, by měl představovat vizi elektrického offroadu budoucnosti. Automobilka navíc dodává, že se jedná o poslední ze čtyř futuristických konceptů, které v uplynulých letech představila. Prvním byl v roce 2017 koncept Aicon, rovněž představen ve Frankfurtu, po kterém následovaly modely PB18 Grand Tourer a AI: ME hatchback.

Automobilka ke konceptu nezveřejnila prakticky žádné informace, proto si budeme muset vystačit s fotografií. Ovšem i ta dokáže říct o konceptu pár zajímavostí. Stačí se například podívat na zcela chybějící převisy karoserie, díky kterým by měl koncept nabídnout fantastické nájezdové úhly a poradit si tak i s náročnějším terénem.

Design karoserie je tvořen převážně ostrými úhly a liniemi, které však zjemňují velká okna s oblými tvary. V podbězích jsou ukryta velká kola s terénními pneumatikami a označení „Quattro“ dává jasně najevo, že budou všechna také poháněna. To by standardně zajišťovala dvojice elektromotorů, každý na jedné nápravě. Při futuristických tvarech modelu by však Audi mohla sáhnout i po čtveřici elektromotorů, každý u jednoho kola, a chybět by nemuselo ani natáčení kol zadní nápravy. Zkrátka technika, která by demonstrovala technologické možnosti a dovednosti značky.

Při pohledu na nabídku modelů Audi a současný trh s elektrickými offroady je totiž dost nepravděpodobné, že by měl být koncept AI: Trail Quattro předobrazem připravovaného produkčního vozu. Spíše by se mohlo jednat jen o demonstraci možností a dostupných technologií. Trochu se tím ale vymyká z řady konceptů PR18 e-tron a AI:ME, přičemž první jmenovaný je považován za předobraz nové Audi R8 a druhý by měl představovat budoucnost autonomního městského automobilu Audi, postaveného na koncernové elektrické platformě MEB.

Zřejmě čtyřmístný koncept by se mohl držet skromnějších rozměrů a ve výsledku nám tak více než cokoliv jiného připomíná jiný z konceptů postavených v koncernu VW: futuristickou plážovou buginu Volkswagen ID Buggy, inspirovanou modelem Meyers Manx, kterou Volkswagen představil na autosalonu v Ženevě.

Na více informací o zajímavě vypadajícím konceptu si však budeme muset počkat až do autosalonu IAA 2019 ve Frankfurtu, který začne novinářskými dny již 10. září. O dva dny později pak otevře své brány i široké veřejnosti.