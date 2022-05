Audi RS 3 Sportback – Dokonalý hot-hatch?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

K interiéru mám ještě jednu výtku, ale tu si s dovolením nechám do části o jízdních vlastnostech.

Naopak jsem se tak úplně nesžil s digitálním přístrojovým panelem, zvlášť s jeho podobou ve sportovních jízdních režimech. Jsem stará škola a dávám i v digitálním prostředí přednost kulatým budíkům, jenže RS 3 mi v nejostřejším režimu RS Performance nutila jiné rozvržení. Zvlášť schéma RS Runway s otáčkoměrem připomínajícím, ehm, ranvej, mě trošičku štvala. Naštěstí to jde změnit na kulaté budíky, ale nastavení probíhá přes poměrně složité klikání na dotykový displej. A hlavně to není nastálo - zapnete si na chvíli komfortní režim, pak znovu Performance a zase uvidíte tu podivnou ranvej. Jednoduchý způsob, jak koukat vždy jen na kulaté budíky, jsem nenašel.

Hezkým detailem je „grafika“ příplatkových Matrix LED světlometů - denní svícení ve spodní části připomíná šachovnicovou vlajku a levá lampa umí pozoruhodnou uvítací/rozlučkovou zprávu. Když auto odemknete nebo zamknete, právě tohle světlo vám postupně „vykreslí“ znaky R, S, 3. Je to blbinka, jasně, ale roztomilá.

Nové Audi RS 3 opět dorazilo jako pětidveřový hatchback, který nese přídomek Sportback, i sedan, v Česku označený dodatkem Limuzína. K nám dorazil hatch, a to v novém laku Zelená Kyalami, vyhrazeném exkluzivně právě pro model RS 3. Tahle křiklavá zelená je mimochodem bez příplatku.

Motor, jízdní vlastnosti

Ano, jede jako blázen

Tradičním poznávacím znamením Audi RS 3 je přeplňovaný řadový pětiválec pod přední kapotou. Měly ho předchozí generace (v případě Sportbacku byly dvě) a přes přísnější emisní normy ho má naštěstí i novinka.

Nasazení v této době si však vyžádalo jednu poměrně velkou oběť, pětiválec do velké míry přišel o zvuk. Zatímco v minulém provedení Audi nabízelo rozmanitý soundtrack zahrnující charakteristicky hluboké tóny a hutné, zlověstné bručení, prskání a střílení, současná generace, i kvůli filtru pevných částic, zní výrazně fádněji. A to jsem na autě měl příplatkový sportovní výfuk s variabilními klapkami.

Ano, výrobce je v tom nevinně, ale zaznít to podle mě musí. Zvuk je ve srovnání s předchůdcem prostě horší. Ne že by byl špatný, ale postrádá pestrost, je to spíš o trochu hlučnější hučení.

Zvenku tedy nic moc. Uvnitř má akustickou atmosféru na starost „zesilovač“, který lze naštěstí i v ostrém nastavení vozu vypnout. Musím ale uznat, že jde po dlouhé době o umělé přikrášlení, které mi netrhalo uši.

Jinak je to ale radost, tenhle 2,5litrový pětiválec. Poskytuje maximální výkon 294 kW (400 k) mezi 5600 až 7000 otáčkami za minutu a nejvyšší točivý moment 500 Nm, dostupný v širokém pásmu od 2250 do 5600 min-1. Jde o sympaticky plnotučný motor s brutálně silným středním pásmem, který je ovšem také slušně točivý, rád se nechá popohnat za hranici sedmi tisíc otáček. Tedy ne že by na vás před omezovačem čekala nějaká výrazná výkonová špička, pětiválec sílu podává spíš plošším způsobem, kdy se vám zdá, že od nějakých dvou a půl tisíc táhne pořád stejně.

Příjemná je odezva na plyn - motor sice reaguje okamžitě, ale nikoli přehnaně ostře. Nastupuje spíš pozvolna, až po kraťounkém „nadechnutí“ se dostaví razantní akcelerace. A pak už to je kalup, Audi RS 3 letí jako blázen.

Pětiválec doplňuje rychle řadící sedmistupňová dvouspojková převodovka a samozřejmě nesmí chybět pohon všech kol, zajišťující výbornou trakci při rozjezdech. Hot-hatch od Audi ostatně zrychluje z klidu na stovku za 3,8 sekundy. Velice brzy je také na dvoustovce, jak se můžete přesvědčit na krátkém videu.

Video se připravuje ...

K převodovce mám jen jednu drobnou výtku. Uměl bych si představit ještě rychlejší reakce na ruční řazení, které obstarávají páčky u volantu. Ne že by byly pomalé, to opravdu ne, ale malinká prodleva tam přece jen je.

Pochvalu si Audi zaslouží za to, že v manuálním režimu dvouspojka po kontaktu s omezovačem neřadí, tady je to opravdu jen a pouze na řidiči. Horší je to se systémem stop-start, který zůstává aktivní i v nejostřejším jízdním režimu.

A co zábava?

Velice rychlé ale Audi RS 3 bylo už v předchozí generaci, v tomto ohledu se toho tedy příliš nezměnilo. Zato jízdní projev, tam je posun obrovský.

Podvozek ostrého modelu se samozřejmě od klasické A3 výrazně liší. O koncepci „otočeného Porsche 911“ (motor vpředu, širší přední náprava a větší pneumatiky vpředu) už byla řeč, dál tu máme o 25 milimetrů snížený podvozek, nově vyvinuté tlumiče, v případě testovaného auta příplatkové adaptivní, tužší těhlice kol, pomocné rámy na obou nápravách, odlehčené stabilizátory, tužší uložení spodních příčných ramen a záporný odklon kol - vpředu o 1 stupeň, na zadní nápravě se čtyřprvkovou konstrukcí o půl stupně.

Největší novinku ale představuje takzvaný RS Torque Splitter, tedy aktivní zadní diferenciál, tvořený dvěma vícelamelovými spojkami – umístěné jsou na příslušném hnacím hřídeli ke každému kolu. Systém slouží k rozdělování točivého momentu mezi kola zadní nápravy. Každá ze spojek přitom používá vlastní řídící jednotku, která zpracovává data ze stabilizačního systému, počítá i s příčným a podélný zrychlením, úhlem natočení volantu nebo polohou plynového pedálu.

RS Torque Splitter dokáže mimochodem na jedno ze zadních kol přenášet až 1750 Nm.

Audi RS 3 Sportback

Přínos tohoto řešení je zřejmý, aktivní diferenciál v případě potřeby posílá více hnací síly na vnější, více zatížené kolo, čímž příď vozu tlačí do oblouku a potlačuje sklony k nedotáčivosti. A to je právě záležitost, u níž byl v případě generační výměny RS 3 prostor pro zlepšení. Předchůdce totiž jezdil neutrálně až nedotáčivě, šlo o chladné a přesné auto. Tahle verze slibuje víc.

U novinky systém Torque Splitter výrobci dokonce umožnil vůz vybavit driftovacím režimem RS Torque Rear, který výrazně posiluje zapojení zadních kol. Funguje to moc hezky, pochopitelně zvlášť s vypnutou stabilizací. Jen prací s plynem RS 3 umí rošťácky pohazovat zadkem, přechod do přetáčivého smyku je přitom příjemně plynulý. Po odtrhnutí zadních kol se pak auto dá v oblouku docela pěkně vést pod plynem. A současně je cítit, jak jsou přední kola připravená vůz ze zatáčky vytáhnout, až bude třeba. Torque Splitter ale skvěle funguje také v situacích, kdy od audiny požadujete otočku „na fleku“, i tohle díky chytrému rozdělování točivého momentu mezi zadní kola umí.

Aktivní diferenciál tak RS 3 dodal další povahový rys, najednou jde o stroj hravý a zábavnější. Je jen škoda (vzpomínáte na naznačenou výtku na konci pasáže o interiéru?), že když už Audi postavilo auto, u něhož existuje šance, že ho občas budete řídit s rukama „ve vánočce“, nepřizpůsobilo tomu také manuální řazení. Malé páčky připevněné k volantu totiž občas budete muset hledat, větší pádla na sloupku řízení by podle mě byla lepší. Zůstávala by na svém místě.

Torque Splitter ovšem hraje velkou roli i ve chvílích, kdy chcete jet „jen“ rychle a přesně. I tehdy se hodí přenos sil mezi jednotlivými zadními koly, který potírá nedotáčivost a vy si tak plynem můžete krásně pomoci k efektivním průjezdům zatáček. Zvlášť v ostrém režimu RS Performance je cítit, jak aktivní „dif“ dokáže zatáhnout vnějším zadním kolem, jak auto tlačí do ideální čisté stopy.

Sportovní audince pomáhá i mimořádně povedený, sympaticky „utažený“, podvozek, který má navíc oporu ve velice tuhé karoserii. Široká přední náprava s širokými pneumatikami poskytuje přilnavost, kterou chování zadního aktivního diferenciálu ještě podporuje. Výsledkem je auto, které dovede drtit zakroucené okresky naprosto brutálním a suverénním způsobem. Auto, které můžete do zatáček pomalu zahazovat, které nemá problém s přenosy hmotnosti a které na výjezdech snese surové zacházení s plynem. A které se ve vysokých rychlostech projevuje velice stabilně.

Povedlo se také řízení, je sice poněkud odtažité, ale současně příjemně strmé a přesné. A chvályhodné je, že na něj nemá negativní vliv ani poměrně agresivní naladění přední nápravy, řízení je vždy – i pod plným plynem nebo na rozbité silnici – pevné a ani náznakem nemáte pocit, že by se s vámi chtělo prát.

Pochvalu musím vyseknout také příplatkovým karbon-keramickým brzdám, jejichž účinek je znamenitý a trvanlivý. To se ale dalo čekat, mě víc potěšilo, jak hezky se dávkují.

Obrovský dojem na mě udělaly adaptivní tlumiče, díky nimž auto působí nejen ostře, ale současně až překvapivě poddajně. Audi RS 3 Sportback je, a už jsem to psal, mimořádně tuhé, přesto není nepohodlné, ani ve sportovním nastavení. I na rozbité silnici podvozek pracuje skvěle, nebouchá, do karoserie se nepřenáší žádné rázy ani vibrace. Kola přitom dokonale kopírují povrch a neodskakují. Tohle se fakt moc povedlo!

Audi RS 3 Sportback

Díky skvělému podvozku je tak Audi RS 3 Sportback velice dobrým autem do běžného života, není to nekompromisní sporťák, který vás bude při běžném cestování štvát. Naopak, jde o příjemného společníka na každý den.

Při normálním zacházení navíc překvapí spotřeba. Když jsem podnikl cestu z Prahy do Mostu vedoucí přes několik menších měst a obcí a mimo dálnici, dorazil jsem do cíle s takovým průměrem, až se mi nechtělo věřit - 7,1 l/100 km! S pětiválcem o výkonu 400 koní. A to jsem jel spíš svižněji, necoural jsem se.

Po Praze spotřeba činila 11,9 l/100 km a stejný byl také můj dlouhodobý průměr ve chvíli, kdy jsem auto vracel. Sportovní svezení samozřejmě znamená podstatně větší odběr, já svou oblíbenou trasu zahrnující výjezd do Krušných hor absolvoval s průměrem 13,7 l/100 km.