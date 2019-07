Audi S7 55 TDI quattro – Je to krok zpět?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

I proto by mohlo být snadné tuhle novinku rovnou odsoudit. Jenže by to nebylo fér, aktuální S7 je totiž trochu jiné auto určené pro jiné zákazníky. Ale k tomu se dostaneme později, nejprve se tradičně podívejme na vzhled.

Druhá generace A7 je s námi už nějaký ten pátek, takže na její design jste si jistě už stačili vytvořit vlastní názor.

„Esko“ se od běžných verzí liší jiným předním nárazníkem, odlišnou maskou chladiče, na bocích má rozšířené prahy a vzadu je nárazník s difusorem a čtyřmi koncovkami výfuku. Tedy alespoň to tak vypadá na první pohled. Pokud se na koncovky podíváte důkladněji a zaměříte se na jejich vnitřek, zjistíte, že jde o pouhé atrapy, jejichž útroby plní plast. Skutečné koncovky výfuku najdete ukryté za nárazníkem.

Podle mě je tahle hra na schovávanou vysloveně trapná, zvlášť u auta, jehož cena startuje na 2,2 milionech korun (testovaný vůz stojí dokonce 3 miliony). Jasně, falešné koncovky mají i jiná auta rozličných značek, ale nevybavuji si žádné, u něhož by řešení bylo stejně laciné. Zvláštní navíc je, že Audi dvojité koncovky výfuku v ceníku přímo zmiňuje jako součást standardní výbavy S7. Škoda.

Displeje a dotyky

Také zpracování interiéru se u „eska“ liší od běžné A7, dominuje mu především černá barva a nechybí ani loga s písmenem S. K dispozici je několik druhů sedadel a čalounění, testované auto dostalo příplatková „sedadla S sportovní plus“ čalouněná kůží Valcona s diamantovým prošíváním. Ta stojí 27.600 korun, mají integrovanou hlavovou opěrkou a spoustu možností nastavení – včetně pneumatického nastavení bočnic sedáku, opěradla a bederní opěrky. A jsou jednoduše báječná.

Mezi další specifické detaily výbavy S patří speciální grafické uspořádání sériově dodávaného digitálního panelu přístrojů Audi virtual cockpit s centrálně zobrazovaným otáčkoměrem. Digitální přístrojový panel má 12,3palcovou úhlopříčku a jak bývá zvykem, můžete si vybrat z mnoha možností zobrazení důležitých informací.

Standardní součástí výbavy je také infotainment se dvěma dotykovými displeji na středovém panelu. I tohle řešení už známe z jiných audin, v S7 funguje stejně. Horní obrazovka má úhlopříčku 10,1“, spodní pak 8,6“. Oba displeje jsou nakloněné směrem k řidiči, což práci se zábavním systémem usnadňuje.

Zjednodušeně řečeno pak vrchní displej slouží k obsluze klasického infotainmentu a navigace, ten spodní pak sdružuje klimatizaci, funkce sedadel a další komfortní prvky.

Pokud pro vás bude „dvouobrazovkové“ pracoviště novinkou, budete si na něj asi chvíli zvykat, ale jakmile si s ním pohrajete a vše si nastavíte, bude se vám líbit. Tlačítka jsou tlačítka, ale díky haptické zpětné vazbě je obsluha obou displejů mnohem příjemnější a přesnější než u konkurence. Oba displeje jsou však umístěné poměrně nízko, mimo zorné pole řidiče, takže svádějí pohled od dění před autem.

Co se týče prostornosti, je na tom S7 samozřejmě stejně jako A7. Je to velké auto s obrovským rozvorem (2.926 mm), takže nabízí dost místa. Jediným limitem je svažující se střecha, která omezuje prostor nad hlavou zadních cestujících. Dva pasažéři s výškou do 190 centimetrů by se ale vzadu měli cítit ještě pohodlně. Zavazadelník pojme v základu 535 litrů a díky vysoko se vyklápějícímu víku a nízké nákladové hraně je do něj snadný přístup. Sklopením zadní lavice pak získáte takřka rovnou ložnou plochu a až 1390 litrů na náklad.