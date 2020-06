Audi TT RS Coupé 2.5 TFSI – Dobře už bylo. Ale občas stále je

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

S er-osmičkou je shodný i digitální přístrojový panel s 12,3” obrazovkou. Vidíte správně, je to jediný velký displej v autě, tétéčko se obejde bez dotykové plochy multimediálního systému. Veškeré funkce, které standardně ovládáme na obrazovce uprostřed, jsou tu sdruženy do kapličky. Zpočátku to byl nezvyk, po prvních pár kilometrech mi na tom už ale nic zvláštního nepřišlo. Jednotlivými menu listujete prostřednictvím ovladače na středové konzole. Jen škoda, že není kde zobrazit Apple CarPlay, říkal jsem si, když jsem si telefon prvně připojoval na USB kabel. Jaké překvapení, když na mě tahle jablečná služba vyskočila přímo mezi budíky. Řešení možná trochu úsměvné, ale funkční. A to se počítá.

Abych ten úvod ještě uvedl na pravou míru, ono se tu tétéčko neobjevilo teď. S aktuálním provedením už se Machi svezl na okruhu Ascari před dlouhými šesti lety, tenkrát na úzké klikaté trati provětral provedení TTS. V průběhu let došlo k jemným omlazovacím procedurám, až jsme roku 2016 usedli za volant rychlého TT znovu. Tentokrát to nebylo kořeněné “esko”, ale rovnou pořádně peprné RS. Audi nás asi nechtělo příliš rozmlsat, takže jsme si na tradiční redakční test museli počkat o něco déle. Ale vyplatilo se!

To jsou pořád nějaké kabely, zásuvky, konektory… jeden by řekl, že tradiční redakční test už se bez nějaké formy elektrifikace ani neobejde. A pak se tu z čista jasna objeví Audi TT RS s ikonickým benzinovým pětiválcem, který vyjma filtru pevných částic před emisními normami nepoklekl a pořad nám připomíná, že na světě stále umí být hezky. Testovaný kousek je třetí generací kultovního kupé a druhé vydání pyšnící se “eresovým” odznáčkem.

Motor, jízdní vlastnosti

Prvonositel

Za poslední roky se stal benzinový pětiválec ikonou sportovních vozů Audi. A bylo to právě TT RS, které jeho nejnovější provedení dostalo jako první. Přeplňovaný zážehový agregát s objemem 2,5 litru má výkon 294 kW (400 k) a 480 newtonmetrů točivého momentu od 1950 otáček. Z klidu na stovku s ním TT RS zrychlí za 3,7 sekundy, o posunuté maximálce na 280 km/h už jsme se bavili.

Byť má pětiválec s předchůdcem shodný objem 2480 cm3, v dalších aspektech se toho změnilo hodně. Řadová jednotka je o 26 kilogramů lehčí, za což vděčí především novému hliníkovému bloku motoru. Jen ten ubral 18 kilo, o další shazování se postaral dutý klikový hřídel, o šest milimetrů menší průměr hlavních ložisek klikového hřídele či hořčíková olejová vana. Motoru pomáhá rovněž větší turbodmychadlo pracující s tlakem až 1,35 baru, kvůli přísným emisním normám je navíc vybaven filtrem pevných částic.

Jasně, Mercedes-AMG už dnes umí vydolovat větší porci koní i z dvoulitrového čtyřválce, charakter pohonné jednotky ale nahradit nedokáže. Asi to bude znít infantilně, ale chraplavý projev pětiválce s brumlajícími výfuky je prostě boží. Přispívá k němu nejen sekvence zapalování válců v pořadí 1-2-4-5-3, ale rovněž výfuková soustava se zvukovou klapkou zakončena dvěma oválnými koncovkami.

Výsledek přitom není přehnaně hyperaktivní, ale ideálně vyvážený a univerzální. V normálním provozu může být motor nenápadným a tichým společníkem s dostatečnou výkonnostní rezervou, která se hodí v táhlých stoupáních či při předjíždění. Stačí ale přepnout do sportovního režimu a z decentního parťáka se stane nabitá zbraň, která je zkrátka pekelně rychlá. Na stovku za 3,7 sekundy se dostanete po aktivaci systému launch control, pružná dynamika je však podobně opojná a lusknutím prstu vás přišpendlí do sedačky. Kombinace čtyř stovek koní, sezení takřka na zemi a hmotnosti lehce přes 1,5 tuny, to už s orgány umí zamíchat. Motoru se chce i z nízkých pater otáček, ale pokud máte v úmyslu jet opravdu rychle, určitě ho držte nad třemi tisíci. Tady působí nejživěji, což platí až po nějakých 6000 ot/min. Neostýchá se ale otáčkoměrem pokračovat až k rudě podbarvené sedmičce.

Od jízdního stylu se logicky odvíjí i spotřeba. Ráno jsem jel do práce na pohodu, dvacet kilometrů okresky, necelých sedmdesát dálnice a dvacet popojíždění ucpanou Prahou. Při dodržování rychlostních limitů se mi počítadlo odměnilo hodnotou 7,8 litru. To je hodně, hodně dobré. Domů jsem si chtěl ale užít o něco více zábavy, namísto dálnice jsem tedy zvolil klikatou okresku a schopnosti auta si užíval plnými doušky, což nakonec vyústilo v apetit 16 litrů. Po týdenním soužití jsem vůz vracel s průměrnou hodnotou 10,1 litru. Za mě spokojenost.

Dokonalé. Možná až moc

Současné TT RS se nabízí v jediné konfiguraci. Výše popsaný motor se pojí výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol, jenž je tady řešen elektrohydraulicky ovládanou mezinápravovou vícelamelovou spojkou. První letmý pohled do interiéru vás přitom zvládne dokonale zmást, volič automatu s kulatou hlavicí je totiž až nápadně podobný řešení, které známe z aut s manuálem. Když jsme u toho řazení, převodovka kvalty střídá logicky, nezmatkuje, jen při podřazování pádly pod volantem se při ostřejší jízdě občas zapomene a nižší rychlost tam “pošle” až o něco později, než by řidič očekával. Při okresních hrátkách to zas až tak nevadí, limitní jízda na okruhu ale vyžaduje přesnost maximální.

Čtyřkolka autu zase pomáhá s jistotou při průjezdech zatáčkami. To je sice fajn, pokud chcete daný úsek projet co nejrychleji a nejpřesněji, nepotěší to ale v případě, že se za volantem toužíte pobavit. Neumím si představit, co by se na okresce muselo stát, abyste nad eresovým TT ztratili kontrolu. Výjezdy ze zatáček dveřmi napřed nečekejte, takové potěšení musíte poptávat jinde. Samotné řízení by sice mohlo být ještě tužší a dávat o něco více zpětné vazby, na druhou stranu má ale krátký převod, takže lze směr jízdy měnit mrknutím oka. Do jakého oblouku auto pošlete, takový i vykrouží. A je skoro úplně jedno, v jaké to bude rychlosti.

Samotný podvozek se zavěšením MacPherson vpředu a čtyřprvkovou nápravou vzadu byl dovybaven příplatkovým RS sportovním podvozkem Plus s magnetorheologickými adaptivními tlumiči nastavitelnými ve třech režimech, to vše v kombinaci s dvacetipalcovými koly. Pravda, ve všech možnostech byl podvozek tužší. O nerovnostech na silnici dával vědět občasnou tupou ránou, na sportovní podvozek a obouvané dvacítky však byla jízda vesměs kultivovaná. A to tak, že mě tvrdší naladění v komfortním režimu nikterak neiritovalo. Bez výhrad zůstala rovněž brzdová soustava. Nástup byl okamžitý, účinek výrazný, to všechno bez pozvolného vadnutí. Pořád se ale bavíme o možnostech v rámci tuzemských okresek.

Audi se chlubí součinitelem aerodynamického odporu o hodnotě 0,32. To nijak nerozporuju, avšak při klidnějších cestách na dálnici, kdy jsem se chtěl především komfortně přepravit z bodu A do bodu B, jsem si už všímal zvýšeného aerodynamického svistu. Naopak podvozek byl odhlučněn dobře, valivý hluk od kol mě výrazně neobtěžoval.