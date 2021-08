Mercedes-Benz C 220 d – Revoluce shora

Sdílej

Mercedes-Benz třídy C přichází již v páté generaci a více než kdy jindy se inspiruje vrcholným „eskem“. Jen ku prospěchu to však bohužel není.

Předchozí Dojem, cena, prostor Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostor Ve střední třídě není Mercedes etablovaný tak dlouho jako ve vyšších kategoriích. Třída C, představená v roce 1993, však patří mezi pilíře nabídky, a to i navzdory stále rostoucí popularitě SUV. V minulém desetiletí šlo o vůbec nejprodávanější model značky. Předchůdce si našel přes 2,5 milionu zákazníků. Pokud budeme uvažovat všechny generace včetně modelu 190 (předchůdce třídy C) z roku 1982, tak od té doby se prodalo už přes 10,5 milionu těchto vozů. Menší třída S Novinka výrazně narostla do délky na 4751 mm (+65 mm), rozšířila se o 10 na 1820 mm a nepatrně snížila o 9 na 1438 mm. Na hodnotu 2865 mm se natáhl rozvor (+25 mm), který překonává všechny konkurenty. Design volně navazuje na tvary minulé generace, řadu oblin však nahradily hrany. Zmenšily se přední světlomety a zvětšila maska, která se nyní rozšiřuje směrem k silnici. Stejně jako dříve platí, že nejvíce inspirace si céčko vzalo z vrcholné třídy S. Nový Mercedes-Benz třídy C už zná české ceny. Připravte si aspoň milion V případě interiéru máme pocit, že sedíme v dokonalé, jen trochu menší kopii „eska“. Pro konzervativní zákazníky Mercedesu to však znamená pohromu. Nedošlo zde totiž k žádnému postupnému vývoji předchozího provedení, ale k revolučnímu přechodu na kompletně dotykové ovládání. Všemu dominuje na výšku orientovaná, ale i hodně široká středová obrazovka. Ze středového tunelu zmizely touchpad i otočné kolečko a rovněž klasická tlačítka pro nastavování klimatizace. Žádnou mechanickou vazbu už nyní nemáte. Zlatý hlas Členění menu multimediálního systému je sice podobné jako dosud, ale klikání na obrazovku za jízdy hodně odvádí pozornost. Jedinou spásou je opravdu dobře fungující hlasové ovládání, nejlepší ze současné automobilové produkce. Zadání adresy, naladění rádia či vytočení hovoru funguje rychle a bezchybně. Běžné úkony to tedy usnadní, přesto nás absence klasických tlačítek mrzí a považujeme to za krok zpět. Svět motorů 31/2021 Dlouhánům zapovězen Od prémiových zástupců se nečeká, že nabídnou tolik prostoru jako vyhlášení praktici Superb či Mondeo. Nicméně současné BMW 3 i Audi A4 pořádně narostly a nedá se říci, že by se v nich posádka tísnila. Nové „céčko“ všechny vozy v kategorii překonává dlouhým rozvorem, avšak nová měřítka nestanovuje. Nárůst místa před koleny vzadu se podle údajů výrobce mezigeneračně zvětšil o 2 cm. Rezervu před koleny tak sice mají všichni, nicméně je třeba menší než v o třídu menší octavii. To by nevadilo, ale v praxi se zde nesedí moc příjemně, neboť si nelze téměř vůbec podsunout nárty pod přední sedadlo. Vpředu se běžné postavy usadí pohodlně, avšak s vyšší výškou se objevuje řada problémů. Středový tunel je mohutný, takže na šířku mezi koleny moc místa není, vlevo navíc překáží vystouplé madlo dveří s ovladači oken. Vadit mohou i málo výsuvné opěrky hlav, které nejenže dlouhánům nepodepřou zátylek, ale navíc spodní částí tlačí do ramen. Třetím omezením je nízká horní linie okna, respektive pozvolně stoupající střecha. Stačí malý pohyb hlavy vpřed a vyšší jedinci hned narazí do stropnice. Doporučujeme si tedy vůz důkladně vyzkoušet nejlépe při delší jízdě, předchůdce nám přišel subjektivně prostornější, přestože řeč oficiálních čísel hovoří o opaku. Mercedes-Benz C 200 vs. C 220 d – Benzin proti naftě. Kombi proti sedanu Kufr žádné překvapení nenachystal, objem 455 litrů je z konkurentů nejmenší, byť za prémiovými soupeři zaostává jen mírně. Pakety se prodraží Třída C se cenově rozhodně nepodbízí, základní provedení se zážehovou patnáctistovkou (C 180) vyjde na 1.122.880 Kč. Testovaný, nejlevnější diesel stojí minimálně 1.205.160 Kč. Veškerá konkurence začíná na nižších částkách. Ve standardní výbavě nechybí samočinná klimatizace, couvací kamera, centrální 11,9“ displej, středový airbag mezi předními sedadly, bezdrátové dobíjení telefonů ani snímač otisků prstů, který slouží třeba pro přístup k e-mailům či dalším chráněným datům. Bez příplatku je i sada Advantage, obsahující hlídání mrtvého úhlu, digitální přístrojový štít, vyhřívání předních sedadel, parkovací senzory a navigaci. Další prvky výbavy včetně bezklíčkového přístupu, průhledového displeje či digitálních světlometů LED se dodávají jen v obsáhlých sadách, které stojí řádově statisíce. Nejlevnější cesta k lépe vybavenému vozu vede přes paket Premium (95.682 Kč), vázaný na linii Avantgarde (57.992 Kč). Vyšší jsou i položky u náhradních dílů, což u prémiové značky nepřekvapí. Ceny klasických servisních prohlídek zatím nemá české zastoupení spočítané, jasná je pouze suma za ten předplacený. Za čtyři prohlídky (po 25.000 km) zaplatíte 39.930 Kč. Pořizovací náklady Škoda Superb 2.0 TDI 147 kW DSG (etalon) Mercedes-Benz C 220 d 147 kW Základní cena 972 900 Kč (Style) 1 205 160 Kč (Standard. výbava) Cena verze Světa motorů 972 900 Kč (Style) 1 205 160 Kč (Advantage) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, automatická klimatizace, elektrické ovládání předních a zadních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač, parkovací čidla vpředu a vzadu, tempomat, automatická aktivace světel a stěračů, kola z lehkých slitin, navigace, multifunkční volant. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Matrix LED 36 000 Kč 153 674 Kč* Vyhřívání předních/zadních sedadel Ano/7000 Kč Ano/Ne Panoramatický kamerový systém 500 Kč 153 674 Kč* El. otevírání víka kufru 13 600 Kč 153 674 Kč* Kožený interiér Ne 64 436 Kč El. nastavitelné sedadlo Ano 153 674 Kč* Adaptivní tlumiče 25 700 Kč 114 818 Kč** Bezklíčkové ovládání Ano 153 674 Kč* Metalíza 19 000 Kč 25 256 Kč Porovnání cen 972 900 Kč (100 %) 1 205 160 Kč (o 24 % horší) Známka*** 1,00 1,50 * Sada Advantage + Typ Premium, ** Typ Premium + Sada Engineering, *** Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Motor, jízda Univerzální mix Doba sice dieselům nepřeje, ale v případě třídy C u nás prodejům stále jasně dominují. Novinka využívá modifikovanou řadu naftových motorů OM 654 M, jež se liší novou klikovou hřídelí, což vedlo k prodloužení zdvihu z 92,3 na 94,3 mm a nárůstu objemu z 1950 na 1992 cm3. Maximální tlak vstřikovačů se zvýšil z 2500 na 2700 barů a i slabší verze 220 d, která byla předmětem testu, dostala dvojici turbodmychadel. Její výkon se zvýšil ze 143 na 147 kW a posílila ze 400 na 440 Nm. Vrcholné provedení C 300 d rovněž s dvojicí turbodmychadel pak stanovilo nový rekord mezi dvoulitrovými diesely a poskytuje 195 kW (dříve 180 kW). Mercedes-Benz C je tu v nové generaci. Připomeňte si dosavadní generace baby benzu Oběma jednotkám navíc pomáhá integrovaný startér-generátor pracující ve 48V síti, který přidává dalších 15 kW. Všechny motory se nyní také standardně pojí s upravenou devítistupňovou samočinnou převodovkou, která je kompaktnější, lehčí a úspornější. Tiše a za málo Nám se nové pohonné ústrojí velmi zamlouvalo, diesel je uvnitř perfektně odhlučněn. Převodovka plně využívá jeho silné spodní pásmo a včasně řadí vyšší kvalty. Zároveň však chválíme rychlé reakce na prudší sešlápnutí plynu a udržování vyšší otáček ve sportovním režimu. Dynamika uspokojí i náročnější řidiče, o suverénním zátahu lze hovořit zhruba do 160 km/h, kam jsme se dostali za 18,5 s. Pro vyloženě dálniční letce je nicméně v záloze ještě zmiňované provedení C 300 d. Pochválit musíme aerodynamiku (c x = 0,24) a s tím související tichou jízdu i při vyšších rychlostech. Tradičně skvělá je u tohoto motoru spotřeba, na dálnici při tempomatových 135-140 km/h počítejte s konzumací kolem 5,2 l/100 km, běžná jízda po silnicích prvních tříd bez snahy o úspornou jízdu přináší hodnoty blízké 4,5 litru. Na dlouhé trasy je tedy třída C v tomto ohledu jak dělaná, reálný průměr pět litrů je na takto výkonné provedení výborná hodnota. V kombinaci s 66litrovou nádrží navíc ujedete přes 1300 km. To jen pro představu, až zase někdo bude velebit 500km dojezd elektromobilů. Mercedes třídy C All-Terrain dorazí jako alternativa k SUV. Takto může vypadat Jako méně vhodný se vůz jeví na popojíždění po městě, kde se projevuje vysoká hmotnost (1755 kg), což v kombinaci s častými rozjezdy znamená, že se dostáváte zhruba na 7,5 litru. Podobné je to i při svižné a neplynulé jízdě. Drobnou připomínku máme k fungování systému stop-start. Ve městě se stávalo, že motor vypnul těsně před zastavením, ale v momentě, kdy už řidič chtěl opět zrychlovat. Prodleva pak působí u jinak hladce sladěného pohonu trochu rušivě. Srovnání s vybranými konkurenty Mercedes-Benz C 220 d BMW 320d Audi A4 40 TDI S tronic Volkswagen Passat 2.0 TDI DSG Škoda Superb 2.0 TDI DSG Motor, ventilový rozvod přeplňovaný vznětový R4, DOHC přeplňovaný vznětový R4, DOHC přeplňovaný vznětový R4, DOHC přeplňovaný vznětový R4, DOHC přeplňovaný vznětový R4, DOHC Zdvihový objem (cm3) 1992 1995 1968 1968 1968 Největší výkon (kW/min-1) 147/4200 140/4000 150/3800-4200 147/3500-4000 147/3600-4100 Největší točivý moment (Nm/min-1) 440/1800-2800 400/1750-2500 400/1750-3250 400/1750-3500 400/1750-3500 Převodovka 9° automatická 8° automatická 7° automatická dvouspojková 7° automatická dvouspojková 7°automatická dvouspojková Délka x šířka x výška (mm) 4751 x 1820 x 1438 4709 x 1827 x 1435 4762 x 1847 x 1428 4775 x 1832 x 1483 4869 x 1864 x 1469 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2865, 1582/1594 2851, 1589/1604 2820, 1572/1555 2786, 1586/1572 2841, 1584/1572 Standardní pneumatiky 195/60 R17 205/60 R16 225/50 R17 215/60 R16 215/55 R17 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 1755/700 1570/580 1575/600 1479/716 1576/579 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 750/1800 750/1600 750/1900 750/2000 750/2000 Objem zavazadlového prostoru základní (l) 455 480 460 586 625 Objem nádrže paliva (l) 66 40 40 66 66 Nejvyšší rychlost (km/h) 245 240 246 234 243 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 7,3 7,1 7,4 7,0 7,9 Kombinované emise CO 2 (g/km) 130-148 (WLTP) 118-130 (WLTP) 131-152 (WLTP) 117-129 (NEDC) 120-122 (NEDC) Spotřeba paliva (l/100 km) 5,1-5,8 (WLTP) 4,5-5,0 (WLTP) 5,0-5,8 (WLTP) 4,5-4,9 (NEDC) 4,6 (NEDC) Nejen sport Podvozek dostal přepracovanou přední lichoběžníkovou i zadní víceprvkovou nápravu. Celkem se nabízejí jeho čtyři typy: základní, s adaptivními tlumiči, se vzduchovým odpružením a sportovní. Verze s adaptivními tlumiči do střední třídy přináší novinku v podobě systému natáčení zadních kol až o 2,5°, čímž se zmenší průměr otáčení o 43 cm na 10,64 m, a řízení má strmější převod – mezi rejdy je 2,1 místo 2,35 otáčky. Výhradně pro plug-in hybridy se standardně dodává vzduchové odpružení na zadní nápravě a pro námi testovanou linii AMG je naopak předurčen sportovní podvozek. Ten se standardně pojí s 18“ koly, vůz na fotkách obouval příplatkové devatenáctky (20.070 Kč). Nová třída C má důležitou technologickou novinku, která se u Mercedesu objevuje vůbec poprvé Ač se to zdá být na české silnice jako příliš ultimativní volba, celkové naladění nás nadchlo. Okamžité reakce, minimální náklony v zatáčkách a perfektní držení stopy – to vše jsme čekali. Ale perfektní je i tlumení nerovností. Větší výmoly pocítíte jen skrze lehké zhoupnutí, žádné pronikání rázů nehrozí. Na zvlněné silnici se sice projeví menší zdvihy, takže neplujete odstřiženi od reality, ale to nelze vnímat jako negativum. Stále se bavíme o sportovním podvozku na 19“ kolech. Jediné omezení spatřujeme v příliš nízko umístěných prazích, kvůli čemuž si musíte pozor při přejezdu terénních zlomů například při vjezdu do garáže. Pro maximálně komfortní jízdu je nicméně v záloze ještě běžný či adaptivní podvozek a třeba jen 17“ kola. Účinnost posilovače řízení si lze nastavit ve dvou úrovních, sportovní režim však více citu nepřináší, takže jsme většinou zůstali v normálním. Spokojeni jsme byli s optimálně strmým převodem, ale odezvu od kol umí nabídnout třeba Alfa Romeo Giulia ještě o něco lepší. Systém hlídání jízdních pruhů se podařilo vyladit tak, že zbytečně nepanikaří při přiblížení se k čáře a zasahuje skutečně až tehdy, když se ocitnete na ní. Jeho vypínání tak není vždy nutnost, pro deaktivaci však případně stačí jednoduchá dvě kliknutí. Naměřené hodnoty: Prostornost Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 175/6 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 94-102/91 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 0-7/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 149/146 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 132/137 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 54 x 50/50 x 56 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 62 x 51 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 51 x 107 Výška dolní hrany kufru (cm) 69 Naměřené hodnoty: Jízda Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 5,1 Pružnost na 5./6./7. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 7,3/8,8/10,9 Otáčky na nejvyšší rychlostní stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 1600 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 35,3 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 48,0/87,4/126,7 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,4

Závěr Závěr Nová třída C v nás vyvolává rozpolcené dojmy. Nepřišli jsme na chuť dotykovému ovládání, které zejména na volantu považujeme za velký přešlap. U tak tradiční značky jako Mercedes-Benz, která si vždy zakládala na kontinuitě, to zamrzí dvojnásob. Při porovnání s konkurencí je také potřeba počítat s menším interiérem. Vše, co se týká jízdy, však funguje skvěle. Za motor, převodovku, kvalitu odhlučnění, spotřebu i jízdní vlastnosti a komfort lze mercedes vynášet do nebes, přesto to ke spokojenosti zákazníků stačit nemusí. Plusy Skvělé jízdní vlastnosti

Příjemný komfort i na 19“ kolech

Výborná dynamika i spotřeba

Rychle řadící převodovka

Rozsáhlé možnosti individualizace a široká nabídka příplatkové výbavy Minusy Stísněný interiér

Příliš dotykové ovládání (i na volantu)

Pro vyšší postavy nepohodlná sedadla

Vysoká cena Hodnocení DOJEM Design 1,50 Dílenské zpracování 1,00 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 3,00 Sedadla 2,50 Zavazadelník a variabilita 3,00 Ovládací prvky 3,00 MOTOR A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,00 Pružnost 1,00 Spotřeba 1,00 JÍZDA Řazení 1,00 Řízení 1,50 Brzdy 1,00 Ovladatelnost 1,00 Jízdní komfort 1,50 CELKEM Průměr celkem 1,64

Zobrazit celý článek