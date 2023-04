Umělá inteligence je bezesporu jedním z nejzajímavějších témat tohoto roku, přičemž v budoucnu od ní máme mnozí ještě mnohem vyšší očekávání. Od usnadnění práce či studia, až po celkové zpříjemnění života. Dokáže ale umělá inteligence pomoci i s komplexnějšími tématy, jako je například servis a údržba vozu?

V dnešní době většina domácích kutilů, kteří rádi svépomocí pracují na autech, hledá inspiraci či návody na internetu. Konkrétněji tedy v internetových diskuzích, případně DIY videích na YouTube. Všichni ale nejspíš dobře víme, jak zdlouhavé může pročítání internetových fór být. DIY videa jsou většinou anglicky a ne vždy poskytují ideální odpovědi.

Položil jsem si proto otázku, jak dobře by s otázkami ohledně servisu a údržby aut dokázala poradit umělá inteligence. Konkrétně tedy známý ChatGPT ve své zdarma dostupné podobě. Vydal jsem se tedy na web chat.openai.com a položili pár základních otázek. Otázky a odpovědi jsou přímo zkopírované, bez jakýchkoliv úprav. Otázky jsou zvýrazněné, odpovědi kurzívou.

Chtěl bych na svém autě vyměnit olej, poradíš mi základní postup?

Určitě, základní postup pro výměnu oleje na vozidle je následující:

Nejprve si musíš být jistý, jaký typ oleje tvé auto potřebuje. Tohle informaci najdeš v manuálu ke svému vozidlu nebo na internetu. Měj na paměti, že různé typy vozidel a motory vyžadují různé typy olejů. Poté, co máš správný olej, potřebuješ vozidlo zvednout tak, aby se dostal pod motor. To můžeš udělat pomocí zvedáku nebo vozidlo můžeš zaparkovat na rampu, aby bylo více místa pro práci pod vozidlem. Po zvednutí vozidla je potřeba najít olejovou nádobu pod motorem. Ta se většinou nachází někde u dna motoru a může být krytá plastovou krytkou. Vyjmi zátku z nádoby, aby se olej mohl odtéct. Po vypuštění oleje z nádrže můžeš odstranit použitý olejový filtr a nainstalovat nový. Ujisti se, že používáš filtr, který je vhodný pro tvůj motor. Nainstaluj nový olejový filtr a poté doplň olej do motoru. Opět se ujisti, že používáš správný typ a množství oleje, které je uvedeno v manuálu. Po doplnění oleje nezapomeň nainstalovat zátku na olejovou nádobu. Nezapomeň zkontrolovat úroveň oleje v motoru pomocí měřítka, aby ses ujistil, že je vše v pořádku. Nakonec spusť motor a nech ho běžet pár minut, aby se nový olej dostal do celého motoru.

Toto jsou základní kroky pro výměnu oleje na vozidle. Pokud bys měl jakékoli otázky nebo potřeboval další pomoc, neváhej se zeptat.

Základní popis je to téměř ideální, přesto jsem si neodpustil dvě doplňující otázky. Ostatně mnozí možná tuší, že v postupu chybí jeden praktický krok, který vypouštění oleje usnadní. Nebylo by dobré před vypuštěním oleje motor zahřát? A jaké jsou ideální způsoby zvednutí vozu pro vypuštění oleje?

Ano, před vypuštěním oleje je dobré motor nechat několik minut zahřát na pracovní teplotu. Tím se olej zahřeje a bude se lépe odtékat z motoru.

Pokud se chystáš zvednout vozidlo, existuje několik způsobů, jak to udělat. Pokud máš k dispozici zvedák, můžeš použít zvedák a podpěry pro zvednutí a stabilizaci vozidla. Pokud však nemáš zvedák, můžeš použít rampu nebo provizorní zvedák z palet a prken. Při použití rampy si dej pozor na to, aby vozidlo stálo stabilně a nemohlo se pohybovat během výměny oleje. Vždy se ujisti, že vozidlo je bezpečně zajištěno před tím, než začneš provádět jakoukoli práci pod vozidlem.

Pamatuj si, že bezpečnost je nejdůležitější, takže vždy používej vhodné nástroje a postupy a dbát na to, abys prováděl údržbu vozidla v bezpečném prostředí.

Pneumatiky

Od oleje jsem se pak rozhodl pokročit k trochu aktuálnějšímu tématu, kde je možné jít více do hloubky. Tedy k pneumatikám. Jak mám postupovat při výměně zimních pneumatik za letní? A v jakém období mohu jezdit na letních pneumatikách?

Při výměně zimních pneumatik za letní postupuj takto:

Nejprve se ujisti, že máš správné letní pneumatiky pro své vozidlo. Zkontroluj velikost pneumatik a zda splňují požadavky výrobce vozidla. Nasaď vozidlo na stojany nebo použij zvedák a odstraň zimní pneumatiky. Vyčisti ráfky a gumové těleso letních pneumatik a zkontroluj stav vzorku. Pokud je vzorek opotřebovaný nebo poškozený, pneumatiku nahraď novou. Nasaď letní pneumatiky na ráfky a utáhni matice, ale ne příliš pevně. Matice utáhneme křížovým způsobem, aby byly pneumatiky rovnoměrně nasazeny na ráfky. Sjeď ze stojanů nebo sniž vozidlo ze zvedáku a křížovým způsobem utáhni matice dle výrobcem doporučeného točivého momentu. Zkontroluj tlak v pneumatikách a případně jej dolaď do hodnoty doporučené výrobcem vozidla.

Co se týče období, kdy je vhodné jezdit na letních pneumatikách, záleží to na klimatických podmínkách v dané oblasti. V oblastech, kde jsou mírná až teplá klimata, může být vhodné přejít na letní pneumatiky již na konci zimy, tedy v březnu nebo dubnu. V oblastech s drsnými zimními podmínkami by se na letní pneumatiky nemělo přecházet příliš brzy, aby se minimalizovalo riziko vzniku nehod v důsledku neočekávaného sněžení nebo mrazu. Obvykle se doporučuje jezdit na letních pneumatikách od jara až do podzimu, kdy se průměrná teplota udržuje nad 7 °C. V každém případě však platí, že je důležité přizpůsobit volbu pneumatik aktuálním klimatickým podmínkám, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá jízda.

Můžeš být detailnější ohledně postupu výměny pneumatik?

Samozřejmě, rád vysvětlím detailnější postup výměny pneumatik.

Připrav si potřebné nástroje a materiály. Potřebovat budeš křížový klíč, zvedák, klíče na matice kol, gumové kladivo, sprej na značení pneumatik a pumpu na pneumatiky. Najdi vhodné místo pro výměnu pneumatik. Pokud máš k dispozici garáž nebo stání, bude to nejlepší volba. Vhodné je také najít rovné a pevné podloží, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita vozidla. Zkontroluj stav pneumatik a případně je vyměň. Pokud jsou některé pneumatiky poškozené nebo opotřebované, měly by být nahrazeny novými. Ujisti se, že vozidlo je vypnuté a zablokuj brzdu ruční brzdou. Odšroubuj matice kol křížovým klíčem, ale ne úplně - stačí je povolit. Použij zvedák a zvedni vozidlo tak, aby pneumatiky byly volně vzduchem. Ujisti se, že zvedák je umístěn na pevném a rovném povrchu a že je vozidlo stabilní. Odstraň matice kol a sundej zimní pneumatiky. Pokud jsou matice těžké na odšroubování, můžeš použít gumové kladivo a jemně zatřepat s ním kolem matice, aby se uvolnila. Připevně letní pneumatiky na ráfky a utáhni matice kol rukou, ale ne příliš pevně. Sniž vozidlo ze zvedáku a dotáhni matice kol křížovým způsobem, abys zajistil, že jsou pneumatiky rovnoměrně nasazeny na ráfky. Zkontroluj tlak v pneumatikách pomocí měřiče tlaku a případně jej dolaď pomocí pumpy na pneumatiky. Zkontroluj, zda pneumatiky směřují správným směrem a správnou stranou (pokud mají speciální směr nebo vzorec). Pokud se pneumatiky montují špatně, může to způsobit problémy s řízením nebo jízdními vlastnostmi vozidla. Pokud používáš zimní pneumatiky s označením na ráfcích (např. TPMS senzory), přeneste je na letní pneumatiky. Sleduj tlak v pneumatikách pravidelně, alespoň jednou měsíčně, a doplňuj případně tlak na hodnoty doporučené výrobcem vozidla. Po výměně pneumatik můžeš provést vyvážení kol, aby se minimalizovalo vibrace a opotřebení pneumatik a brzd. Po dokončení výměny pneumatik doporučujeme přezkoumat všechny další části vozidla, jako jsou brzdy, nápravy, tlumiče atd., aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost vozidla.

Pamatuj si, že postup výměny pneumatik se může lišit v závislosti na konkrétním typu vozidla a místě, kde budeš výměnu provádět. Proto je vždy nejlepší dodržovat doporučení výrobce vozidla a získat odbornou radu, pokud si nejsi jistý.

Od obecných rad jsme se pak rozhodli prověřit doporučení umělé inteligence na výběr konkrétních letních pneumatik. A odpovědi byly opět zajímavé. Jako referenční vozidlo jsem vybral vůz Škoda Octavia čtvrté generace, konkrétně s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW, o kterém si na Auto.cz můžete přečíst i test.

Můžeš mi poradit ideální rozměr a typ letních pneumatik pro vůz Škoda Octavia čtvrté generace s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW?

Pro vůz Škoda Octavia čtvrté generace s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW lze použít několik rozměrů letních pneumatik v závislosti na konkrétním typu a modelu vozu. Nejběžnější rozměry letních pneumatik pro tento vůz jsou:

205/60 R16

215/55 R17

225/45 R18

Tyto rozměry letních pneumatik jsou doporučené výrobcem vozidla pro použití na Škoda Octavia. Pro výběr konkrétního typu letních pneumatik je vhodné se řídit faktory jako jsou počet najetých kilometrů ročně, styl řízení, terén, klimatické podmínky atd.

Je důležité vybrat si pneumatiky s adekvátními vlastnostmi, jako jsou adheze na mokru, odolnost proti aquaplaningu, komfort, spotřeba paliva, hlučnost atd. Pro doporučení konkrétního typu letních pneumatik by bylo nejlepší se poradit s prodejcem pneumatik nebo autorizovaným servisem Škoda.

Můžeš doporučit letní pneumatiky ve výše zmíněných rozměrech, které si vedly dobře v testech? Současně uveď, v jakém testu pneumatiky uspěly.

Určitě, zde jsou některé z letních pneumatik v rozměrech 205/60 R16, 215/55 R17 a 225/45 R18, které uspěly v různých testech:

Michelin Primacy 4 - tato pneumatika uspěla v mnoha testech, včetně Auto Bild Summer Tyre Testu 2021, kde se umístila na prvním místě. Také byla vyhlášena nejlepší letní pneumatikou roku 2020 Auto Express Tyre Testu.

Continental PremiumContact 6 - tato pneumatika získala mnoho pozitivních recenzí za své výkonné vlastnosti, včetně výborného brzdění na mokru. Získala také druhé místo v Auto Bild Summer Tyre Testu 2021.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - tato pneumatika získala první místo v Auto Express Tyre Testu 2021 a byla velmi dobře hodnocena pro svou výkonnost na suchu i na mokru.

Bridgestone Turanza T005 - tato pneumatika byla dobře hodnocena pro svou výkonnost na mokru a získala výborné hodnocení v Auto Bild Summer Tyre Testu 2021.

Pirelli Cinturato P7 - tato pneumatika byla velmi dobře hodnocena pro svou výkonnost na suchu i na mokru, a získala první místo v Auto Bild Summer Tyre Testu 2021.

Je důležité si uvědomit, že každý test může mít jiné kritéria hodnocení a preference. Proto by bylo dobré prozkoumat více testů a najít pneumatiky, které splňují vaše potřeby a požadavky pro vaše Škoda Octavia.

Pro jistotu jsme pak umělou inteligenci požádali ještě o zdroj informací, jenže tady umělá inteligence ztratila pevnou půdu pod nohama.

Můžeš uvést odkaz na web, kde byly testy výše zmíněných pneumatik publikovány?

Samozřejmě, zde jsou odkazy na weby, kde byly testy výše zmíněných pneumatik publikovány:

Auto Bild Summer Tyre Test 2021: https://www.autobild.de/artikel/sommerreifen-test-2021-auto-bild-tyre-test-19669363.html

Auto Express Tyre Test 2021: https://www.autoexpress.co.uk/accessories-tyres/107138/best-summer-tyres-2021

Můžete také prohledat další testy na různých webech, jako jsou například ADAC, Tyre Reviews nebo Tire Rack, abyste získali ještě více informací a srovnání mezi různými letními pneumatikami.

Nicméně právě web TyreReviews nakonec umělé inteligenci nakonec pomohl. Jsou zde totiž uloženy i starší testy pneumatiky, včetně testů letních pneumatik na německém webu Auto Bild i britském Auto Express z roku 2021. Zmiňované pneumatiky si přitom v obou testech vedly skutečně celkem dobře.

Stěrače

Poslední otázku jsme pak směřovali na často přehlížený detail v údržbě vozu: stěrače. Ani v této odpovědi přitom umělé inteligenci není příliš co vytknout. Můžeš mi poradit vhodné stěrače pro výše zmíněný vůz? Tedy délku a případně i vhodný typ? Buď prosím konkrétní.

Pro Škodu Octavia čtvrté generace s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW jsou vhodné stěrače o délce 650 mm pro řidičovu stranu a 475 mm pro spolujezdcovu stranu.

Vhodný typ stěračů pro tento vůz by měl mít zimní gumovou lištu, která zajišťuje dobrou účinnost i v nízkých teplotách a vysokou odolnost proti opotřebení. Navíc by měly být vybaveny multifunkčním adaptérem, který umožňuje snadnou a rychlou výměnu stěračových listů bez nutnosti použití nářadí.

Jako příklad mohu uvést stěrače Bosch Aerotwin, které jsou mezi řidiči velmi oblíbené díky své kvalitě a účinnosti. Pro Škodu Octavia čtvrté generace by měly být k dispozici ve správných rozměrech a s multifunkčním adaptérem.

Co říkáte na odpovědi umělé inteligence? Umíte si představit, že byste za její pomoci měnili olej, stěrače nebo pneumatiky? Minimálně v oblasti výběru pneumatik byly její rady překvapivě zajímavé a vlastně i přínosné. Jen škoda nefunkčních odkazů. Pokud máte vlastní zkušenosti s umělou inteligencí ve spojitosti s automobily, neváhejte se o ně podělit.