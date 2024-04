Letní pneumatiky 2024: Legislativa, hloubka dezénu, dojíždění zimních

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Zákon stanovuje povinnost jezdit se zimními pneumatikami v období od 1. listopadu do 31. března a ačkoliv v české legislativě neexistuje nařízení, které by mimo tento časový úsek řidičům nařizovalo přezutí na „letňáky“, drtivá většina z nich tak stejně učiní.

Na letní pneumatiky doporučujeme přezout začátkem dubna, kdy už se mrazy vyskytují skutečně jen zřídka. Je třeba myslet na to, že pneuservisy bývají touto dobou výrazně vytížené, avšak není třeba mít za každou cenu přezuto co nejdříve - nejedná se o takové riziko, jako kdyby to bylo naopak (jízda s letním pneu v zimě). Řada lidí si s tímto úkonem navíc dokáže poradit i svépomocí.

Pneumatiky a zákon

Správnému obutí kol se věnuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v § 40a. Ukládá povinnost mít na motorovém vozidle zimní pneumatiky pokud:

Je mezi 1. listopadem a 31. březnem

A zároveň se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza

Použití na daném úseku přikazuje dopravní značka C15a „povinná zimní výbava“

Povinná hloubka dezénu letních pneu

Zákonem stanovené minimum pro hloubku dezénu letních pneu je 1,6 milimetru. Ale to už je opravdový hazard (zejména na mokru), proto odborníci doporučují hloubku alespoň 3 milimetry. Nové letní pneumatiky mají dezén hluboký zhruba 8 mm.

Životnost pneumatik

Nezapomeňte, že hloubka dezénu není jediný určující faktor životnosti pneumatik. Stáří letních i zimních pneumatik by nemělo přesáhnout 10 let od data jejich výroby. Po uplynutí této doby ztrácí pneumatiky své jízdní vlastnosti a je vhodné je vyměnit za nové. Staří pneumatiky poznáte podle kódu DOT, který je na každé "gumě" uveden. Předposlední dvě čísla udávají týden výroby a poslední dvě potom rok. Pokud tedy kód končí číslem 2524 víte, že pneumatika byla vyrobena ve 25. týdnu roku 2024.

Používání zimních pneu v létě

Spořivější řidiči se snaží ušetřit tím, že zimní pneu ponechávají na autě i v létě, aby ušetřili. Sněhová vločka na boku pneumatiky ovšem rozhodně není náhodou a odborníci tento postup silně nedoporučují hned z několika důvodů. Dojíždění „zimáků“ totiž není ani ekonomické a ani bezpečné:

Hrozí nižší přilnavost, vyšší riziko aquaplaningu

Vyšší spotřeba a emise (až o 10 %)

Zvýšená hlučnost

Delší brzdná dráha (až o 20 %)

Riziko přehřívání pneu (např. na dálnici)

Proč přezout na letní pneu?

Letní pneumatiky jsou velmi dobře optimalizované pro jízdu na suchu i mokru. Zkušenější řidiči se při přezutí nejvíce těší na znatelně lepší přilnavost k vozovce, s čímž přichází lepší ovladatelnost. Zároveň je díky větším drážkám minimalizováno riziko aquaplaningu.