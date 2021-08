Automobilová tematika se prosadila i na obalech známých hudebních alb!

Hudební produkce z reprobeden automobilů pokročila od magnetofonových pásek přes CD až k multimediálnímu sdílení písniček bez potřeby jakéhokoliv nosiče. Řidiči poslouchají imaginární sbírky oblíbených songů streamovaných z centrálních úložišť, proto úplně zanikla potřeba vozit zásobu alb přehrabovaných za jízdy. Spolu s nástupem sice bezpečnějšího poskytování on-line muziky vymizela možnost vyzdobit si kabinu obaly s automobilovou tematikou.

Obaly hudebních nosičů se maximálně zobrazují na displeji infotainmentu, přesto jsou konzervativní jedinci spokojenější s možností prohlížet a různě otáčet barevné krabičky vytvářené oblíbenou kapelou mnohdy desítky let zpátky. Časem vznikaly velice povedené grafiky, kterým hezky dominuje motoristické prostředí.

ZZ Top: Eliminator (1983)

Zarostlý zpěvák Billy Gibbons miluje rachot aut téměř stejně jako zvuky správně naladěné kytary. Na obálce alba Eliminator je vykreslen hot rod stejného názvu, ilustrovaného veterána z roku 1933 má Gibbons i doma v životní velikosti. Vousatá kapela ZZ Top netajila slabost pro dobové modely amerických vozidel, Eliminator vznikl v roce 1933 pod značkou Ford.

The Kinks: Original Hits (1976)

Tentokrát angličtí rockeři přímo z Londýna v průběhu let použili různé fotografie z focení s psychedelicky malovaným kabrioletem Buick. Amerika z roku 1960 opakovaně ztělesňovala styl čtyř chlapíků, kteří jsou kritikou oceňování podobně jako legendární kapely The Beatles, The Rolling Stones nebo The Who.

The Beatles: Abbey Road (1969)

Nejznámější položka tohoto seznamu patří celosvětově hranému uskupení The Beatles. Rozlučkové dílo fenomenální kapely koupilo jen v USA 12 milionů posluchačů, miliony dalších znají typickou fotografii kráčejících členů kapely po přechodu Abbey Road. Snímek s pozadím celé ulice včetně náhodně zaparkovaných aut se stal jedním z nejslavnějších obrázků na hudebním nosiči v historii populární hudby.

The Beach Boys: Little Deuce Coupe (1963) a Shut Down Volume 2 (1964)

Označení „Deuce Coupe“ patří upravenému dvoudveřovému hot rodu Ford z roku 1932, který dělal kompars kalifornskému rockovému uskupení hned na dva hudební nosiče. Desky Little Deuce Coupe a Shut Down Volume 2 plné automobilové tematiky vyšly rok po sobě, první jmenované dílo dosáhlo platinového ocenění.

The Allman Brothers Band: Eat a Peach (1971)

Zbytek kapely The Allman Brothers Band pokračoval v činnosti i po smrti Howarda Allmana, který zemřel následkem nehody na motocyklu ve věku čtyřiadvaceti let. Po tragédii vyšlo album Eat A Peach s kresleným obalem nákladního auta vezoucího velkou broskev. Podobná souprava prý srazila Howarda, podle pravděpodobnějších zpráv se marně snažil vyhnout běžnému kamionu.

Kraftwerk: Autobahn (1974)

Čtvrté studiové album kapely Kraftwerk proslavilo své autory díky opakování elektronických tónů. Futuristické pojetí hudby se neshoduje s retro obalem nosiče pomalovaného slunečnou oblohou, horami, dálnicí, Volkswagenem Beetle a Mercedesem 280SE. Na spodní části malby téma aut dokresluje pohled na palubní desku dobového sportovního vozu opatřeného zpětným zrcátkem s odrazem čtyř mužů – zřejmě postav německé skupiny.

Snoop Dogg: Ego Trippin (2008)

Z novodobý výtvorů možno jmenovat například deváté album Snoop Dogga, které vzniklo v roce 2008 a jako většina rapperů se i Cordozar Calvin Broadus nechal přísně vyfotit s automobilem. Přímo na přebalu klečí u levého blatníku Datsunu 510 Station Wagon překvapivě bez skákavého podvozku a třpytivých loukotí.

Frank Ocean: Nostalgia, Ultra (2011)

Opravdovým automobilovým albem je Nostalgia, Ultra od zpěváka jménem Frank Ocean. Kalifornský mladík narozený v roce 1987 mohl před deseti léty použít moderní supersport za miliony dolarů, ovšem stylově zvolil ikonické BMW M3 ve sběratelské generaci E30. Oranžový kus vypovídá o pravém zalíbení Oceana v mnichovské automobilce, údajně má v garáži jeden kus E30 postavený na zakázku.