Automobilové výstavy to mají pořád těžké. Autosalon v New Yorku byl zrušen jen krátce před zahájením

Populární autosalon v New Yorku měl odstartovat ve čtvrtek 19. srpna. Jen krátce před zahájením však byl letošní ročník zrušen.

Pandemie koronaviru silně ovlivnila pořádání hromadných akcí, a to včetně automobilových výstav. Loni se tak z důležitých autosalonů konal vlastně jen ten pekingský, navíc přesunutý z původního jarního termínu na podzimní. Letos pak situace není o tolik lepší, populární ženevský autosalon se nekonal a nyní byl zrušen také letošní ročník oblíbeného autosalonu v New Yorku.

Autosalon tradičně konaný v dubnu byl letos přesunutý až na konec prázdnin. Brány výstaviště měly otevřít ve čtvrtek 19. srpna, v rámci novinářského dne. Pro veřejnost měla být výstava otevřena mezi 20. a 29. srpnem. To se však nestane, protože autosalon New York 2021 byl zrušen jen dva týdny před svým zahájením. Připomíná to situaci před rokem, kdy ženevský autosalon byl zrušen jen pár dní před zahájením, kdy už se připravovali výstavní stánky.

„Je velkým zklamáním, že nadcházející mezinárodní autoshow v New Yorku 2021 v kongresovém centru Jacoba K.Javitse byla zrušena kvůli rostoucímu výskytu covidu-19 varianty Delta a zvýšeným opatřením k zastavení jeho šíření, která nedávno oznámili státní a místní úředníci,“ vysvětlují pořadatelé v oznámení o zrušení letošního ročníku populární výstavy.

Ve Spojených státech totiž opět roste počet nakažených, a to navzdory postupnému proočkování. Jestliže centra pro kontrolu nemocí 14. června hlásila jen 8.069 nových případů covidu-19, 30. července to bylo už přes 105.000. Počet onemocněných rychle roste také v New Yorku, kde se nadcházející výstava měla konat.

Letošní ročník newyorského autosalonu přitom měnil svůj termín právě na srpen, kdy organizátoři očekávali lepší epidemiologickou situaci než na jaře, které je pro tuto výstavu tradiční. Newyorská autoshow se nekonala ani loni - původní dubnový termín se nejprve přesunul také na srpen, ani tehdy se však situace nezlepšila natolik, aby bylo možné takovou hromadnou akci pořádat.

Newyorský autosalon přitom bývá populární, pro v USA zastoupené značky navíc bývá důležitý i z prodejního hlediska. Pořadatelé na základě průzkumů totiž tvrdí, že takřka 72 % návštěvníků plánuje během nadcházejícího roku koupit nové auto. Letos se navíc v NY očekávali zajímavé premiéry, odhalit se tam měl nový Hyundai Elantra N, Nissan 400 Z nebo Subaru WRX.

Zatímco v New Yorku musel být autosalon zrušen, jinde ve světě přípravy automobilových výstav pokračují. Na konci srpna se v Praze bude konat výstava Auta na náplavce, pořádaná naším vydavatelským domem. Na začátek září je pak naplánován autosalon IAA v Mnichově, kam se přesunul z tradičního místa konání ve Frankfurtu nad Mohanem. V USA se pak zatím pořád počítá i se zářijovou akcí Motor Bella v Detroitu, jako náhradou za tamější tradiční autosalon, stejně jako s listopadovou autoshow v Los Angeles. Autosalon New York se pak má vrátit v roce 2022, organizátoři věří, že už se opět bude moci konat v tradičním dubnovém termínu.