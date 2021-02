Ze Ženevy letos nic nebude. Podívejte se, jak zde Škoda uváděla své důležité novinky

Ženevský autosalon, to byl pro nás v minulosti tradičně takový začátek jarní sezony. Konal se na začátku března, a tak jsme dny a týdny předtím s napětím vyhlíželi novinky, které se na výstavišti Palexpo ukážou. Letos nás ale nic takového bohužel nečeká, a tak jsme se rozhodli připomenout alespoň předchozí ročníky této výstavy, a to pomocí rozsáhlé fotogalerie vozů Škoda, které se na břehu ženevského jezera v minulosti představily.

Škodovácké novinky v posledních letech možná nepatřily mezi ty top hvězdy ženevské autoshow. Mladoboleslavská automobilka razila strategii představit ty nejdůležitější novinky v mezidobí velké automobilové výstavy, a tak její novinky v uplynulých letech tak překvapivé nebyly, protože jsme je znali už předem. Mezi českými návštěvníky výstavy, kterých pravidelně bývalo hodně, ale vždy stánek mladoboleslavské značky obletovaný byl, navíc byly roky, kdy Škoda Auto uměla v Ženevě v pozitivním smyslu šokovat.

Bylo tomu tak třeba v roce 2002, kdy se na ženevském výstavišti poprvé ukázala Škoda Tudor, krásná studie kupé postaveného na bázi jedničkového Superbu. Mladoboleslavská automobilka tehdy překvapila už tím, že vůbec takový koncept představila. V letech předtím se takovým projektům vyhýbala, protože tvrdila, že její vývojové dílny jsou plně zaměstnány přípravami sériových aut a na žádný koncept nemají čas.

Nadšení z povedené studie nicméně rychle zchladilo prohlášení, že Tudor se určitě nebude vyrábět a je jen designérské cvičení. Takové rozhodnutí bylo vzhledem k cílení Škody jako dostupné značky pro rodiny logické, přesto mnoho fanoušků zklamalo.

To další škodovácké koncepty z pozdější doby se už do sériové výroby dostaly, nebo alespoň nějaké prvky z nich. To už byl případ Škody Yeti, představené v Ženevě v roce 2005. Tehdy se ještě tolik nečekalo, že Škoda bude tento vůz opravdu vyrábět, móda SUV teprve nastupovala, nakonec se ale stejnojmenné auto do výroby dostalo, v roce 2009. A přestože jsme na jaře 2005 psali, že Yeti bude mít případné sériové verzi daleko, nakonec auto mnohé prvky studie opravdu převzalo. Včetně originálně pojaté přídě.

To Škoda Vision D se do sériové výroby nakonec svým způsobem také dostala. Její přídí se inspirovala třetí generace novodobé Octavie, zatímco silueta hatchbacku byla později užita u pětidveřového Rapidu. A nahlédnutí dovnitř konceptu po letech ukazuje, že také mnohé motivy jeho kabiny dnes ve Škodovkách dobře známe.

Také Škoda Vision C prezentovaná v Palexpu v roce 2014 sériovému automobilu dále než třeba koncept Yeti nebo později Vision X, předobraz Kamiqu. V tomto případě mluvíme o první ukázce třetí generace Superbu, prezentované v sériové formě přesně o rok později, která si v případě liftbacku zachovala jeho siluetu karoserie. Světlomety ale nakonec u sériového vozidla tak odvážné nebyly.

Škodovácké koncepty byly v Ženevě prezentovány i v dalších letech, dnes by se dalo říct zatím v posledních ročnících výstavy. V roce 2016 tu byl VisionS, předobraz pozdějšího Kodiaqu, o dva roky později Vision X, vize městského crossoveru Kamiq. A v roce 2019, dosud posledním ročníku ženevské motorshow, tu vedle konceptu elektrokola Klement byl také Vision iV, studie SUV kupé s elektrickým pohonem, které se do výroby dostane ve formě modelu Enyaq kupé iV. Jak hodně mu bude blízko teprve uvidíme, minimálně silueta má být zachována.

Ženevské stánky Škody ale nebyly vždy jen o konceptech, ale také o klíčových sériových automobilech. Bylo tomu tak už třeba v roce 2004, kdy v Ženevě měla svoji výstavní premiéru druhá novodobá generace Octavie.

Už tehdy jsme psali, že Octavia svým designem dělá dojem většího vozu a chválili její praktické detaily, dnes známé jako simply clever prvky. Tenkrát šlo o dvojitý víceúčelový držák nápojů ve středovém tunelu mezi předními sedadly, přihrádky v plastovém obložení sedáků předních sedadel nebo držáky na litrové lahve v obou předních dveřích.

To další roky byly spíše ve znamení nových variant známých modelů nebo nových karosářských verzí. V roce 2010 to byla modernizovaná Fabia druhé generace, o tři roky později trojková Octavia Combi a v roce 2017 nové deriváty Kodiaqu, sportovní Sportline a terénní Scout.

I proto jsme se třeba v roce 2012 zamýšleli, proč Škoda tehdy do Ženevy nepřivezla žádnou zásadní novinku, třeba tenkrát chystaný Rapid, a prezentovala tam „jen“ pětidveřové Citigo, které i přes výstavní premiéru bylo už známé.

Množství autosalonových novinek zkrátka umělo rozložit pozornost veřejnosti, a tak pro Škodu bylo mnohdy zajímavější odhalit zásadní novinku na svébytné akci a na autoshow ji spíše prezentovat jen potenciálním klientům, přesto mladoboleslavská značka byla tradičním účastníkem ženevského autosalonu.

Měla tam vystavovat i loni, konkrétně aktuální Octavii RS a očekávala se tam také premiéra elektrického Enyaqu iV, po zrušení loňského ročníku kvůli začínající pandemii koronaviru z toho však nakonec nic nebylo. A Ženeva se nekoná ani letos, už dopředu výrobci dali najevo, že v nejisté době nemají o účast tak velký zájem, což spolu s finanční situací organizátorů výstavy pořádání autosalonu znemožnilo. A na začátku roku 2021 se ukazuje, že to byl prozíravý krok. V aktuální době zatím velkou akci pořád nemá smysl pořádat. Snad se ale do budoucna do Ženevy opět vrátíme a s tím i nejen mladoboleslavské novinky. Také doufáte?