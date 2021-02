Autosalon IAA po přesunu do Mnichova bojuje se zájmem vystavovatelů. Nahradí auta e-kola?

Frankfurtský autosalon skončil kvůli nízkému zájmu vystavovatelů. Zatím se ale zdá, že přesunutím této výstavy do Mnichova se tento problém nevyřešil.

Německý autosalon IAA se léta konal ve Frankfurtu nad Mohanem, v posledních ročnících ale výstavu trápil klesající zájem vystavovatelů i návštěvníků, a tak se ho jeho pořadatel, německá Asociace automobilového průmyslu (VDA), rozhodl přesunout jinam. První ročník nástupnického mnichovského autosalonu se má konat letos na podzim, může ale skončit fiaskem.

Přípravy totiž probíhají v době, kdy dění ve světě nadále ovlivňuje pandemie koronaviru, který značně omezuje konání hromadných akcí. Ostatně stále přibývá akcí, které jsou kvůli španělské chřipce rušeny. Nejnověji třeba bylo oznámeno, že autosalon v Los Angeles přesunutý z loňského podzimu na květen se konat nebude. Respektive se má uskutečnit až na podzim, v termínu původně určeném pro letošní ročník.

To samozřejmě má vliv také na samotné automobilky, pro které je účast na takové akci značně nejistá. Možná i proto pořadatelé mnichovského autosalonu podle zpráv německého serveru Automobilwoche hlásí krutou zprávu; automobiloví výrobci mají o akci minimální zájem.

Konkrétně se k účasti zatím nepřihlásila takřka žádná japonská automobilka, chybět podle všeho mají i členové koncernu Stellantis, což je hned 14 značek - z Francie, Itálie, USA a také Německa. Podle této zprávy by se tak akce neúčastnil ani domácí Opel.

Naopak jiné německé značky už účast potvrdily, vedle ryze domácího, v Mnichově sídlícího, BMW také Volkswagen, Porsche nebo Mercedes-Benz. Stejně tak mají mezi potvrzené účastníky patřit Ford, Hyundai nebo Polester, elektrická značka Volva.

Stejně tak se prý o účast zajímají čínské automobilky, které se stále více a více snaží zaujmout také v Evropě. Konkrétně by v Mnichově měly vystavovat Nio a Xpeng nebo Wey, která je součást koncernu Great Wall.

Obecně ale není mezi automobilkami zájem o mnichovský autosalon takový, jaký se očekával. Otázkou je to, zda je to současnými poměry ve světě, nebo snahou nové autoshow o novou koncepci výstavy. Nemá se totiž jednat o tradiční autosalon tak, jak ho známe, ale spíše přehlídku mobility. IAA Mobility 2021 se tak má konat nejen na mnichovském výstavišti, ale také v centru této bavorské metropole.

Automobilky by tak ve výsledku bohužel mohly na autosalonu nahradit jiné firmy. Mnichovské výstaviště totiž už oznámilo, že naopak mezi výrobci jízdních kol a elektrických kol je o show velký zájem. Účast potvrdily třeba firmy Bergamont, Ca Go, Fixie Inc., GasGas Bicycle, Husqvarna E-Bicycles, R Raymon, Riese & Müller, Scott, Simplon, Specialized, Stromer, QWIC, Votec, Bio-Hybrid a Mocci.

Jak to s prvním ročníkem mnichovského autosalonu bude, ještě uvidíme během následujících měsíců. Zatím platí původně oznámení termín konání mezi 6. a 12. zářím 2021. Už se ale mluví o tom, že by část prezentací mohla probíhat jen online. A to je pak otázkou, jestli má taková přehlídka vůbec smysl...