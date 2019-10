Asi nemusíme připomínat kuriózní situaci z autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byste letos napočítali více čínských než japonských značek. Japonské automobilky tu zastupovala pouze Honda, která představila finální podobu svého maličkého elektromobilu e. Ostatní společnosti tu prý neměly co ukázat, my si ale tak trochu myslíme, že to nejlepší si schovaly na domácí půdu. Autosalon Tokio 2019 totiž otevřel brány jen o pár týdnů později a najednou to z japonské scény byla jedna horká novinka za druhou.

Světu se tu oficiálně představila Mazda MX-30, první moderní elektromobil značky v sériovém provedení, který se u zákazníků objeví už v příštím roce. Městský crossover zaujme „sebevražednými“ dveřmi, které se otevírají od sebe. Později nás prý ohromí i vypiplanými jízdními vlastnostmi, na kterých si Japonci dávají hodně záležet. O něco méně působivý je dojezd na jedno nabití. S akumulátorem o kapacitě 35,5 kWh ujedete papírových 210 kilometrů, v praxi to bude ještě o něco méně. Mazda říká, že více není potřeba, protože průměrný Evropan nenajezdí denně více než 50 kilometrů.

Očekávanou novinkou byla rovněž Honda Jazz, respektive vyhlížená čtvrtá generace. Ta přinesla výraznou vzhledovou evoluci a velkých změn se dočkal rovněž interiér. Navíc Jazz do Evropy míří výhradně coby hybrid, s neelektrifikovanou verzí se nepočítá. Novinka bude kvůli použitým technologiím logicky dražší, což se ale Honda snaží kompenzovat jinde. Třeba pohodlnějšími sedačkami, kvalitnějšími materiály v interiéru a nejmodernějšími asistenčními a konektivními prvky. Podrobnosti o technice přijdou později.

Horké novinky přivezla na výstaviště rovněž Toyota, tou nejhlavnější je jednoznačně vodíkové vozidlo Mirai. Jeho design prošel doslova revolucí, a když si tak auto prohlížíte ze všech stran, zjistíte, že nemá daleko k Lexusu – luxusní odnoži japonské automobilky. Ostatně vůz původně prý vznikal právě pro luxusní divizi Toyoty. Vyjma atraktivního vnějšího vzhledu se přepracování dočkala rovněž kabina s digitálním přístrojovým štítem. Technické podrobnosti ještě neznáme, nová Toyota Mirai ale stojí na upravené platformě TNGA a má pohon zadních kol. Úprava vodíkových článků (a zvětšení nádrží) by měla přinést zvýšení dojezdu na nějakých 650 kilometrů, což je o 150 více než u předchůdce.

Další novinkou Toyoty byl malý městský elektromobil Ultra-compact BEV, jenž se má na trhu objevit před koncem roku 2020. V budoucnu by mohlo jít o zajímavou konkurenci pro elektrické Smarty či zmiňovanou Hondu e. Vůz je jen 2490 mm dlouhý a 1290 mm široký, přesto nabídne dostatek prostoru pro dva cestující. Kapacitu baterie výrobce neprozradil, ale tenhle prcek by měl na jedno nabití ujet něco kolem 100 kilometrů. Auto do ucpaných center velkých měst jako dělané!

Na výstavišti v Tokiu se objevilo také nové Subaru Levorg. Jde o prototyp druhé generace, ale už první pohled prozradí, že zvenčí má k sériové výrobě hodně blízko. Interiér zatím zůstává tajemstvím, víme ale podrobnosti o technice v útrobách. Pohon totiž obstarává nově vyvinutý přeplňovaný čtyřválec typu boxer s přímým vstřikováním a objemem 1,8 litru. Základem je pochopitelně architektura Subaru Global Platform, která zajišťuje nižší hmotnost a vyšší tuhost. Zatím není jasné, jestli se tohle auto objeví i v Evropě, my bychom ale rozhodně byli pro.

Chybět samozřejmě nesmí ani Lexus, který světu ukázal koncept LF-30. Jde o elektrifikovaný stroj s karoserií mezi hatchbackem a crossoverem. Samozřejmostí jsou ostře řezané linky a výrazná příď, kterou doprovází uhlazené boky. Lexus říká, že koncept nesouvisí s žádným konkrétním modelem, použité technologie se ale objeví v chystaných produktech. Řeč je kupříkladu o platformě, kterou dostanou Lexusy i Toyoty. Opomenout nesmíme ani svérázné řešení elektromotorů umístěných v kolech, na kterém obě značky už nějaký čas spolupracují a chtějí tak zlepšit jízdní vlastnosti.

Konceptů byste na tokijském výstavišti našli mnoho. Z těch nejzajímavějších vypíchněme ještě Nissan, který ukázal vizi elektrického crossoveru Ariya a malého MPV IMk. Na stánku Mitsubishi vám zase neunikne koncept Mi-Tech, vize SUV s otevřeným nebem nad hlavou a plynovou turbínou namísto motoru. Že je retro v módě nám dokazuje rovněž plug-in hybridní koncept Waku, který na stánku Suzuki doplňuje ještě vize autonomního cestování jménem Hanare. To už se ale bavíme o vzdálenější budoucnosti…