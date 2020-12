Bentley Continental GT 4.0 V8 404 kW – Aristokrat v běhu

Bentley Continental GT to nemá úplně lehké, dlouhodobě ho pronásleduje pověst pozérského auta s nadváhou. Novinka by ráda minimálně s tou odulostí něco udělala. A asi i pověstí. Celkem se jí to povedlo.

Design, interiér

Na Continental GT jsem se samozřejmě velmi těšil, pověst nepověst, je to Bentley. A taky kupé s osmiválcem o výkonu 404 kW. Ale i já jsem slyšel něco o těžkopádnějším jízdním projevu, xkrát jsem v recenzích četl/slyšel narážku na fotbalisty, nevkus, zmíněné pozérství… A je fakt, že osobně je mi bližší spíš méně nápadná prezentace síly, schopností, luxusu. Asi i kvůli tomu jsem nikdy neměl Bentley na svém wishlistu, a třeba bentayga… No nic.

Je vlastně decentní!

Ještě bych měl upozornit, že s předchůdcem jsem nejezdil, rovněž jsem tedy možná objetí bludu a předsudků. Samotný vůz jsem však potkával poměrně často (aby ne, poprvé se představilo tohle kupé v roce 2003), a i když ve mně nevyvolával údiv jako bentayga (ve stylu „proboha, tohle se vážně může někomu líbit?“), sympatický mi Continental GT nebyl nikdy. Takové možná až moc zavalité kupé, které mělo do atleta opravdu hodně daleko (Bentley kdysi úspěšně závodilo, i u gran turisma pak tak možná čekal závan sportu). Ale je fakt, že navzdory dlouhověkosti působil Continental GT pořád docela mladistvě. V interiéru už ne, infotainment odpovídající o generaci až dvě starším koncernovým kompaktům nebyl důstojnou ozdobou.

Stýskal jsem si po atletice, eleganci a decentnějším stylu a… dostal jsem vše. Ne že by byl nenápadný, to by po Bentley určitě nikdo nechtěl, ale zvlášť takto v nijak zvlášť výrazném odstínu White Sand (ovšem za velmi nepřehlédnutelných sto pětačtyřicet tisíc) to rozhodně není kýčovité přezdobené pozlátko. Testovaný kus byl opravdu poměrně decentní, jak jen gran turismo od Bentley může být. Skoro si až říkám, co na to původní klientala… ale tak, ti mají bentaygu. Jednadvacetipalcová kola by se v několikrát zmíněném SUV od Bentley možná už ztrácela, zde je to tak akorát. A ty červené brzdiče přijdou na necelých čtyřicet tisíc… Nádherným detailem jsou přední světlomety, to je až klenotnická práce, na ty se v galerii rozhodně mrkněte.

Osobně nejsem zcela přesvědčen o zadních oválných lampách, trochu mě ruší, do celku mi nezapadají. Naštěstí jsou přiměřeně úzké a asi i díky tomu to nakonec není tak nepatřičný prvek jako na bentayze po faceliftu. To SUV se mi vážně hrozně nelíbí. Ještě maska je parádní, stejnou „drátěnkou“ jsou propleteny i otvory v nárazníku. Příď Continentalu GT je krásný kus automobilového designu.

Siluetu a boční linie si s původním Continentalem GT nepochybně spojíte, prolis v okolí zadního kola je však méně výrazný. I zde Bentley ubralo, za mě jednoznačně dobře!

Luxus moderního klubu s tradičními prvky

Možná jste si všimli, že poslední dobou si v testech stěžujeme na mizející klasická tlačítka a ovládání funkcí koncentrované do digitálního prostředí. Dělám si srandu, jasně, že jste si všimli, nářek spouštíme prakticky v každé recenzi.

Nový Continental GT je lék, balzám… A nejen z pohledu tlačítek, i když jejich počet a rozšíření hlavně po středovém tunelu je v dnešní době skutečně ojedinělé, i v nejluxusnějším segmentu. Ovládání je vyloženě klasické, byť jsem tedy pod volantem koukal na digitální displej. Menu je audiňácké, urážet by to však nikoho nemělo, designově se Bentley snaží odlišit. Tlačítka na volantu jsou už čirý koncern a zde už mírně ruší. Zvlášť při pohledu na tu nádheru ve výplních dveří. Když něco takového dokáže Bentley vytvořit pro spouštění okýnek a ovládání zrcátek, je škoda, že se něco podobného neobjevilo i na volantu.

A pak je tu fígl s hranolem uprostřed přístrojové desky. To je s prominutím boží. Tlačítkem „screen“ si totiž vyberete, jestli chcete uprostřed přístrojovky jen dřevěný pás, nebo trojici klasických analogových budíků, poslední možností je moderní dotykový displej. Je to na pohled krásné divadélko, jak se hranol otáčí a střídají se velmi různorodá „zobrazení“. Až se to stydím přiznat, ale bez zářícího displeje jsem si přišel za volantem skoro nesvůj. Já za to ale nemůžu, to ta doba!

Celkový dojem je samozřejmě prvotřídní a velmi luxusní, o což se z velké části stará mohutný dřevěný obklad a chrom zastoupený v přijatelné míře, ale pokud bych chtěl srovnávat s Rolls-Roycem… Konkrétně s modelem Wraith, tak ten je ještě někde jinde. To ale platí ve srovnání s jakýmkoliv jiným automobilem, až Rolls-Roycu se daří odpoutat od jakékoliv, byť sebeluxusnější prémie, a nabídnout zcela jedinečnou atmosféru. Bentley je někde mezi, blíž má ale asi spíš k té prémii. Ovšem i cenově, osmiválcový Continental GT stojí minimálně 5,3 milionu, dvanáctiválcový Wraith přijde nejmíň na 8,5 milionu. A to se to pak vytváří jedinečné prostředí.

Nesmíte moc vyrůst. A rozhlížejte se dvakrát!

Z motorky jsem zvyklý se vždy dvakrát přesvědčit, jestli se po hlavní komunikaci skutečně někdo náhodou nepohybuje, podobně ostražitý jsem musel být i v Bentley. Nic jiného mi nezbylo, takhle špatný výhled jsem snad ještě nezažil. Šikmo vpřed nevidíte přes sloupek a hlavně obří zrcátko skoro nic, často jsem musel vykukovat a různě se v sedačce vyklánět. Na slepo to bylo i do některých zatáček. Nepříjemné, opravdu velmi nepříjemné.

Malá prosklená plocha nepochybně také přispívá k celkovému pocitu stísněnosti, za ten ale může hlavně fakt, že uvnitř je prostě málo místa. S výškou 181 cm jsem vyložený problém ještě neměl, jenom jsem si říkal, že vzdušnější by tedy Continental GT rozhodně být mohl. Kolega Martin Jeník ze Světa motorů, pověstný čahoun, jemuž do dvou metrů chybí devět čísel, se však za volant vešel už s lehkým sebezapřením. Dokonce jej z vyšší a poněkud skrčenější pozice za volantem a prostorově spíš skromnější sedačky bolela záda.

Vzadu je to jednoznačně na odkládání tašek, za mnou nezbylo prakticky žádné místo pro nohy případného pasažéra. Snad jenom, pokud by se spolujezdec výrazně uskrovnil, mohl by si za něj někdo podobně nenáročný na chvíli sednout. A do kufru dáte necelých 360 litrů věcí.