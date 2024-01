Bentley Mulsanne (1980–1992): Luxus se sportovním nádechem

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Luxusní sedany Bentley Mulsanne byly pojmenovány podle rovinky „Mulsanne Straight“ na závodním okruhu v Le Mans, kde vozy Bentley mnohokrát závodily a od roku 1923 dosáhly mnoha úspěchů. Mezi lety 1924 až 1930 dokonce v Le Mans pětkrát zvítězily. V roce 1931 koupil tuto anglickou automobilku Rolls-Royce a od té doby vycházely vozy Bentley z konstrukce modelů Rolls-Royce. Od roku 1930, kdy zakladatel W.O. Bentley navrhl osmilitrový šestiválcový model, byl Mulsanne první vlajkovou lodí automobilky Bentley, navrženou nezávisle.

Od karburátorů ke vstřikování

V roce 1980 byl Rolls-Royce Silver Shadow a Bentley série T nahrazeny modelem R-R Silver Spirit a, stejně jako dříve, ekvivalentem Bentley. Tentokrát ale dostal jméno Mulsanne, připomínající slavnou sportovní minulost značky. Bentley Mulsanne zpočátku sdílel stejný karburátorový vidlicový osmiválec Rolls-Royce z modelu Silver Spirit. Motor s hlavami válců ze slitiny hliníku měl tradičně objem 6750 cm3 (vrtání/zdvih: 104/99 mm) a nejvyšší výkon (odhadem) 202 k (149 kW) při 4000 min-1. Točivý moment dosahoval vrcholu 540 Nm při 2000 min-1. Od roku 1986 byla dvojice karburátorů SU nahrazena vstřikováním paliva Bosch. Výkon motoru se u všech modelů Mulsanne přenášel na zadní kola přes třístupňovou automatickou převodovku GM Turbo Hydramatic. Vozy s pohotovostní hmotností přes 2,3 tuny dosahovaly nejvyšší rychlost 190 km/h.

Čtyřdveřový tříprostorový Bentley Mulsanne (foto) měl rozvor náprav 3061 mm a vnější rozměry 5309 x 1887 x 1485 mm. Přídi dominovala velká obdélníková maska chladiče se svislým mřížováním a širokým chromovaným rámem. Po stranách masky byly umístěny dvojité světlomety (malý kruhový a větší obdélníkový), integrované se směrovkami zasahujícími do boků. Mulsanne měl pětimístnou karoserii se stupňovitou zádí a širokými sloupky C. Vzadu měl vodorovně umístěné sdružené svítilny, rovněž zasahující do boků a velký zavazadlový prostor s víkem zvedaným směrem nahoru. Pod kufrem byla umístěna benzinová nádrž s objemem 107 litrů a hrdlem na pravé straně pod střešním sloupkem C. Mulsanne měl vpředu dvojité příčné závěsy a vzadu kyvadlovou nápravu se šikmými závěsy. Pérování vozu obstarávaly vpředu i vzadu vinuté pružiny. Na všech kolech byly kotoučové brzdy (přední ventilované). Vozů Bentley Mulsanne bylo v letech 1980 až 1987 vyrobeno 533 kusů, z toho 49 kusů s prodlouženým rozvorem a dvě limuzíny.

Po stranách masky byly umístěny dvojité světlomety, integrované se směrovkami zasahujícími do boků.

Mulsane Turbo (1982–1985)

Na ženevském autosalonu v roce 1982 se představil sedan Mulsanne Turbo s motorem V8 s objemem 6750 cm3 a rozvodem OHV, přeplňovaným turbodmychadlem Garrett AiResearch T04B (foto). Turbodmychadlo zvýšilo výkon karburátorového motoru o 50 % na 304 koní (223,5 kW) při 4600 min-1 a točivý moment na 610 Nm při 2450 min-1. Mulsanne Turbo s pohotovostní hmotností 2245 kg dosahoval maximální rychlost 217 km/h a z klidu na stovku zrychlil za 8,3 s.

Mulsanne Turbo poháněl motor V8 s objemem 6,75 litru a rozvodem OHV, přeplňovaný turbodmychadlem Garrett AiResearch.

Karoserie sedanu Bentley Mulsanne Turbo se nijak nelišila od „normálního“ sedanu. Interiér se vyznačoval obvyklým vysoce leštěným obložením s ořechovou dýhou, koženým čalouněním a vlnou na kobercích a obložení stropu. Celkem bylo do roku 1987 vyrobeno 498 vozů Bentley Mulsanne Turbo se standardním rozvorem 3061 mm a 18 (jiný zdroj uvádí 24) kusů Mulsanne Turbo LWB (foto) s rozvorem prodlouženým na 3162 mm, který zvětšil prostor pro nohy cestujících na zadních sedadlech o 10 cm. Karosárna Coway z West Hortonu (Lancashire) postavila na podvozku Mulsanne Turbo několik kombi typu Shooting Brake. V roce 1985 byl Mulsanne Turbo nahrazen modelem Bentley Turbo R, který používal stejnou verzi motoru V8, ale místo karburátorů používal vstřikování paliva.

Bentley Mulsanne Turbo LWB mělo rozvor prodloužený na 3 162 mm, který zvětšil prostor pro nohy cestujících na zadních sedadlech o 10 cm.

Mulsane S (1987–1992)

V roce 1987 byla nabídka automobilky Bentley rozšířena o sedan Mulsanne S s motorem V8 bez turbodmychadla. V mnoha detailech se podobal modelu Turbo R, včetně hliníkových 15palcových ráfků, interiéru a sportovnějšího nastavení podvozku. Přední světlomety byly v roce 1989 nahrazeny čtyřmi stejně velkými kruhovými světlomety s černými rámečky (foto). Vozů Mulsanne S bylo v letech 1987 až 1992 vyrobeno 970 kusů, z toho 61 s prodlouženým rozvorem.

V roce 1989 dostal Mulsanne S čtyři stejně velké kruhové světlomety s černými rámečky.

Mulsanne V16

Koncem osmdesátých let se v sedanu Bentley Mulsanne testoval motor BMW Goldfisch V16 jako možný „upgrade“ z motoru V8 s turbodmychadlem. Motor s rozvodem SOHC a objemem 6651 cm3 se také testoval v BMW řady 7 (E32), kam se ale nevešel a chladič musel být přestěhován do kufru. Motor V16 se sériově nevyráběl, takže Mulsanne V16 se nikdy nezačal prodávat.

Po téměř dvaceti letech se Bentley vrátilo k názvu Mulsanne a v letech 2010 až 2020 vyrábělo v Crewe větší a modernější luxusní vozy Mulsanne s motory V8 6,75 litru se dvěma turbodmychadly. Nový Mulsanne se představil veřejnosti v roce 2009 v Pebble Beach a na autosalonu ve Frankfurtu.