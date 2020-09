BMW chystá devět elektromobilů do roku 2025. Včetně zcela odlišné i3

BMW i3 je v současné době městský automobil s karbonovým základem. Do budoucna by však toto označení měl nést zcela odlišně koncipovaný model.

Automobilka BMW sice již od roku 2013 úspěšně nabízí elektromobil i3, přesto se v poslední době ve srovnání s konkurencí zdá, jakoby mnichovskému výrobci v oblasti elektromobility trochu ujížděl vlak. Zatímco konkurence čile rozšiřuje nabídku elektřinou poháněných aut, u BMW je taková expanze střízlivější. V následujících letech se to ale má změnit.

Mnichovská automobilka totiž hodlá do roku 2025 uvést hned devět elektřinou poháněných modelů. Dva mají připadat na značku Mini, zbytek bude součástí portfolia BMW. Jedná se o součást nového strategického plánu „Síla výběru,“ v rámci něhož chce mnichovský výrobce do konce roku 2030 prodat přes sedm milionů plug-in hybridů a elektrovozů. Konkrétně plánuje v následujících 10 letech prodávat v průměru 460.000 elektroaut ročně. Loni to přitom bylo „jen“ 42.249 kusů.

Nová strategie je první výraznější výsledek práce Olivera Zipseho, aktuálního předsedy představenstva BMW, který do čela mnichovské automobilky nastoupil loni v létě. Tehdy na této pozici nahradil Haralda Krügera, který byl kritizován právě za to, že výrazněji nevyužil náskok značky v oblasti elektromobility. Zipse tak dostal za úkol více se věnovat elektrickým vozům a výrazněji rozšířit jejich nabídku.

To se pod Zipseho vedením opravdu děje. Letos bylo uvedeno dlouho očekávané SUV iX3, elektrická varianta modelu X3. Zároveň Zipse oznámil, že automobilka do budoucna počítá s elektrickými modely i5 a i7, které budou elektrickými deriváty řady 5 a řady 7. Postaveny budou na základech jejich příštích generací.

Vedle toho se počítá také s elektromobilem i4 na základech nové řady 4 a velkým elektrickým SUV, které má hrát roli vlajkové lodi elektrické nabídky značky. Půjde o sériovou verzi konceptu Vision iNEXT, která by mohla nést označení iX5. Rovněž se počítá i s modelem iX1, alias elektrickou variantou SUV X1, a vyloučena není ani i1, elektrická řada 1 jako soupeř pro Volkswagen ID.3.

Zajímavá pak zřejmě bude budoucnost modelu i3. Tomu se sice i po letech daří, když se zdá, že ho veřejnost až nyní docenila, přesto jeho další budoucnost v současné podobě je značně nejistá. Model pojmenovaný jako i3 v nabídce zůstane, nově ale podle zákulisních zpráv půjde o elektrickou verzi řady 3. Místo městského vozu by se tedy i3 stala modelem střední třídy. S ohledem na logiku názvosloví mnichovských vozů a zamýšlených názvů dalších mnichovských elektroaut dává takové řešení smysl, byť může působit překvapivě.

BMW každopádně při své elektrické expanzi využije stávajících platforem FAAR a CLAR, používaných také u konvenčních aut. To ostatně vyplývá i z názvu strategie „Síla výběru,“ která odkazuje na to, že na jednom základu BMW nabídne širokou možnost výběru pohonů, aby si klient mohl vybrat tu nejlepší volbu podle svého uvážení. V blízké době nadále počítá s benzinovými i naftovými verzemi, které doplní plug-in hybridy a elektromobily, do budoucna pak možná i vodíková auta.

To je rozdíl proti původní strategii architektury speciálně navržené pro elektrovozy, která byla propagována v době vzniku dnešní i3. Tehdy ještě jako šéf vývoje BMW působil Herbert Diess, který takovou strategii dnes razí jakožto šéf koncernu VW Group.