BMW M340d xDrive Touring – Co víc si přát?

Během pár týdnů, nanejvýš snad jen měsíců, nás čeká premiéra prvního ostrého kombíku BMW M3. Co když ale toužíte po výkonném trojkovém kombíku, který vás nesežere?

Výbava je tedy bohatá a interiér vypadá na první pohled skvěle. Mnohem důležitější je ale skutečnost, že skvěle také funguje. Za volantem trojkového kombíku máte jednoduše pocit, že je všechno na svém místě, všechny důležité ovládací prvky máte na dosah ruky, výhled z vozu je skvělý, volba materiálů i jejich zpracování je příkladné. Opravdu mě zkrátka nenapadá snad nic, na co bych si měl stěžovat. A totéž platí i pro prostornost interiéru.

Pozitivní dojmy pokračují i po usednutí za standardní M kožený volant s multifunkčními tlačítky (včetně tlačítka pro výhřev volantu, +6.768 Kč) a pádly řazení, za nímž je standardně umístěn 12,3“ digitální přístrojový štít. Na středu palubní desky by měl být standardně menší 8,8“ infotainment BMW Live Cockpit Plus, u testovaného vozu je však příplatkový infotainment BMW Live Cockpit Professional s úhlopříčkou 12,3 palce (součást paketu ConnectedDrive Plus, +12.194 Kč), operačním systémem BMW OS 7.0, bohatými možnostmi konektivity a praktickým ovladačem iDrive, díky němuž prakticky není nutné využívat dotykovou funkci displeje.

Exkluzivitu přiostřených modelů dále podtrhují detaily v podobě leskle černých okenních lišt a šedě lakované kryty zrcátek. Šedá barva také zdobí výplň masky chladiče a její rámeček, koncovky výfuku, přední nasávací otvory a značení modelu. Náš testovací kousek byl lakován elegantní metalízou Mahagoni II z nabídky laků Individual (+135.475 Kč), zatímco z podběhů decentně zářily standardně 18“ M kola z lehkých slitin, obutá do zimních pneumatik Pirelli s rozměrem 225/45 R18 vpředu a 225/40 R18 vzadu.

V praxi to tedy znamená specificky tvarované nárazníky, nástavce prahů i decentní spoiler na pátých dveřích. Unikátní je také výplň masky chladiče, mimochodem ledvinky zde mají stále rozumnou velikost a působí elegantně, a jedinečné by měly být i (bohužel falešné) koncovky výuku s lichoběžníkovými tvary.

Odpověď na tuto otázku představila automobilka BMW v únoru minulého roku, kdy odhalila nový model M340d xDrive, včetně praktičtějšího modelu s označením Touring. Sportovní naftový kombík tak v nabídce doplnil vrcholný benzínový kombík M340i Touring, dostupný již od představení trojkového kombíku nové generace, který si mimochodem vyzkoušel kolega David - a na jeho poznatky se budete moci těšit již tuto neděli. My se ale pojďme vrátit k novějšímu nafťáku, který automobilka představovala se slovy „spojení hospodárnosti a sportovní dokonalosti“.

S krocením 340 koní standardně pomáhají čtyřpístkové přední brzdy s pevnými třmeny, které se zakusují do 348 mm kotoučů, zatímco vzadu jsou jednopístkové plovoucí třmeny a kotouče s průměrem 345 mm. Třmeny jsou přitom modře lakované a nechybí ani klasický znak M. Nástup brzd je přitom naprosto adekvátní výkonu motoru i charakteristice celého vozu, pro sedan M340d však BMW nabízí ještě zvětšené kotouče.

Specialitou modelu M340d je však zadní M sportovní diferenciál, který díky elektronicky řízené svornosti omezuje rozdíl otáček mezi zadními koly. V praxi se dočkáte lepší trakce v momentech, kdy má například část vozovky nižší adhezi (ať už kvůli sněhu, vodě, blátu, atd.). Při sportovní jízdě by měl zadní samosvorný diferenciál přispět k lepší agilitě a dynamice, jenže v praxi si bude většina z nás spíše užívat hravost zadní nápravy, která se umí v zatáčkách krásně sklouznout. Na první pohled rodinný kombík tak dokáže nabídnout moře nedospělé zábavy – a stačí jen mokrá silnice a trocha snahy.

Zjednodušeně řečeno se nemusíte bát, že by vás tenhle podvozek vyklepával na každém kilometru. V komfortním režimu působí příjemně poddajně, přesto je stále jistý. Po navolení sportovního režimu ale celé auto příjemně ztuhne a dojem sportovnosti se ještě umocní. Ani při přejezdu nerovností nebo propadlého kanálu se ale nemusíte bát výrazného mlácení nebo jiných pazvuků.

Model M340d je standardně vybaven sportovním řízením s variabilním převodem a M Sportovním podvozkem, který se chlubí snížením o 10 mm, specifickou M elastokinematikou a tlumiči s progresivní charakteristikou v závislosti na zdvihu. Přední tlumiče jsou navíc vybaveny hydraulickými dorazy. Testovaný vůz však dostal příplatkový Adaptivní M podvozek s elektronicky řízenými tlumiči, které by se měly neustále přizpůsobovat stylu jízdy a stavu vozovky. Charakteristiky komprese a odskoku jsou přitom upravovány nezávisle na sobě, což by mělo umožnit ideální nastavení pro každou situaci.

Celé to divadlo navíc dokresluje sportovní výfuk, opět s podpisem divize M. Sportovní výfuk dokáže nabídnout celkem zajímavou zvukovou kulisu, kterou v kabině samozřejmě dokresluje elektronika. Jenže když motor vytočíte, ještě k tomu ve sportovním režimu, zní auto až překvapivě dobře. Kromě toho je ale výfukový systém samozřejmě vybaven i systémem pro čištění výfukových plynů, tvořený filtrem pevných částic, oxidačním katalyzátorem, zádržným katalyzátorem NOx a systémem katalytické redukce (SCR) se vstřikováním AdBlue.

Motor a převodovka totiž neustále předvádí naprosto příkladnou spolupráci, která snad ani nemá slabin. Motor nádherně reaguje na povely plynového pedálu, převodovka řadí naprosto plynule a hlavně je neustále připravená splnit vám každé přání. Souhra motoru a převodovky je tak rychlá a intuitivní, že po většinu času nejspíš ani nebudete potřebovat pádla pod volantem. Auto dělá jednoduše maximum, aby vám stále nabídlo svých 700 N.m točivého momentu. A taková porce už člověka dokáže zatlačit do sedačky. M340d nemá problém ani s pružnou akcelerací, převodovka si jednoduše a naprosto plynule podřadí, jak uzná za vhodné, a motor opět předvede svůj mohutný zátah. Je to zkrátka strašně návykové.

To jsou víc než působivé parametry, ještě působivější je však pohled na ukazatel spotřeby. Automobilkou udávaného kombinovaného průměru 5,4 až 5,8 l/100 jsem sice nedosáhl, jenže i při svižné jízdě jsem se většinu času pohyboval někde okolo sedmi osmi litrů, což považuji za víc než slušný výsledek. Vlastně si ani nepamatuji, že bych se přes tuto hranici dostal. Naopak při poklidné jízdě nebyl problém dostat se i pod sedm. Jenže proč s tímhle autem jezdit hospodárně, když doslova vybízí k troše toho zlobení.

Motor je vybaven dvoustupňovým přeplňováním M TwinPower Turbo s chlazením stlačeného vzduchu a variabilní geometrií rozváděcích lopatek u vysokotlaké i nízkotlaké turbíny, což by mělo společně se zdokonalením ložisek minimalizovat tření a zlepšovat ostré reakce motoru. Systém přímého vstřikování paliva common-rail s piezo vstřikovači pak pracuje s nejvyšším tlakem až 2500 barů.

Začněme klasicky od motoru, tedy třílitrového řadového šestiválce, který se může pochlubit skvělým charakterem i spotřebou. Hlava ventilů i kliková skříň jsou vyrobeny z hliníku, stěny válců jsou pak kvůli snižování tření pokryté nastříkanou vrstvou oceli a zesílený ventilový rozvod by měl optimalizovat reakce motoru a snižovat spotřebu.

Závěr

Pojďme si to tedy shrnout. BMW M340d skvěle vypadá, má skvělý interiér, nabízí dostatek prostoru a naprosto fantastické pohonné ústrojí. Třílitrový šestiválec s výkonem 340 koní vám neustále dává najevo svou sílu díky 700 N.m točivého momentu, což je porce, která vás spolehlivě vtáhne do sedačky při zrychlení z místa i za jízdy.

Adaptivní M sportovní podvozek v kombinaci s pohonem všech kol a M sportovním diferenciálem nabízí při běžné jízdě solidní oporu pro svižnější jízdu i za zhoršených podmínek, zkušenější řidiči si s ním však budou moci užít i trochu té nezřízené zábavy, jako za starých časů. Adaptivní podvozek přitom není zbytečně prkenný a celkem schopně se mu daří předcházet zbytečnému mlácení. Jízda s tímhle autem tak není utrpením ani na horších silnicích.

A pak tady máme spotřebu, která je opravdu působivá. M340d Touring je pohodlným a praktickým vozem, který nabízí výkon 340 koní, zrychlení na 100 km/h pod pět sekund a přitom se jeho spotřeba pohybuje v rozmezí nejvýš sedmi až osmi litrů nafty na 100 kilometrů. A to i při svižnějších přesunech. Kolik dalších aut s podobnými parametry znáte?

Skoro se chce říct, že to je naprosto dokonalá kombinace. Co víc by mohl člověk od auta na každodenní využití chtít? Osobně mě napadá snad jen jedna věc – dostupnější cena. Zatímco klasický trojkový Touring začíná od 884.000 Kč a Touring s motorizací 330d od 1.287.000 Kč, motorizace M340d xDrive startuje na 1.703.000 Kč. A pokud se rozhodnete pro lepší výbavu, rázem jsme na docela jiných číslech.

Kdo ale touží po skutečně zábavném a praktickém svezení, a preferuje značku BMW, ten si tuhle investici nejspíš snadno obhájí. M340d je totiž opravdu skvělý vůz, který vám bude dělat radost při cestě do práce, rozvážení dětí do školy, cestě na rodinnou dovolenou i na vaší oblíbené okresce. A to ani nemluvím o zastávkách u čerpacích stanic.

Nejlevnější verze modelu 884.000 Kč (BMW 318i Touring, 115 kW) Základ s testovaným motorem 1.287.000 Kč (BMW 330d Touring, 210 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.703.000 Kč (BMW M340d xDrive Touring, 250 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.327.149 Kč (BMW M340d xDrive Touring, 250 kW)

Plusy

Design

Materiály a kvalita zpracování

Prostornost

Výkon a jeho nástup

Jistota i zábava za volantem

Spotřeba

Podvozek

