BMW R18 Spirit of Passion: Kingston Custom vzpomínají na předválečné časy

Motocyklová divize BMW čile spolupracuje s lidmi, kteří se věnují úpravám a přestavbám jednostopých strojů. Nejnovější počin ze série „SoulFuel“ (soul – duše, fuel – palivo) dostal název „Spirit of Passion“ (duch vášně) a stojí za ním Kingston Custom Dirka Oehlerkinga. Stejně jako loni Bernhard „Blechmann“ Naumann i Dirk použil nádherný obří cruiser R18 s dvouválcovým boxerem 1802 cm3 a kardanem. 67 kW, respektive 91 koních výkonu určitě stačí, není nikde psáno, že by narostl.

Tahle motorka je sama o sobě retro, vždyť navazuje na předválečný půllitr R5, Kingston Custom ale šli ještě dál. Ručně vyklepaná kapotáž s větrným štítkem připomíná druhou polovinu 30. let minulého věku. A nejen mašiny s modrobílým logem, ale i auta. Vpředu má totiž klasické ledvinky a nad nimi tradiční emblém. Žádné moderní bobří zuby, zatímco tvary dvoustopých bavoráků už dvě dekády vyvolávají kontroverze a poslední dobou ještě větší, tady je zřejmá inspirace slavnými sporťáky i velkými cestovními auty s řadovými šestiválci. A celek dostal nádech art deca, prostě se vizuálně posunul do těsně předválečných časů. Ne, politika do článku o motorkách nepatří...

Dirk Oehlerking a jeho lidé umějí bavoráky na dvou kolech přestavět opravdu extrémně, v tomhle případě ovšem zůstal základ sériový. Překvapení? Ne, R18 je prý prostě dokonalá, na rámu nebylo třeba nic měnit, původní zůstalo i zavěšení a šestnáctilitrová palivová nádrž. Řídítka, zadní blatník a kratičké výfuky jsou vlastní, pro sedlo stačilo sáhnout do katalogu příslušenství samotného výrobce. Směrovky vyrobil Kellermann, do současnosti nás zase vrací přední ledka vsazená do kapotáže.

Žádné velké ozdoby se ale nekonají – a tak to má být. Tradiční černý lak s bílým linkováním se dá pořídit i na běžnou R18, jenže vrací-li se mašina více než osmdesát let zpátky do historie, tak na ní prostě nesmí chybět. I když se používal ještě dlouhá léta i po krvavém konfliktu. Co je myšleno nápisem „Limited Edition“ pod řídítky? Vznikne těchto skvostů více? Kdo ví...

Dirk Oehlerking, rodák z Hannoveru má zkušenosti se závoděním, přestavbám se věnuje skoro čtyři dekády. Už má za sebou sedmnáct staveb na základě motorek od BMW. V červnu 2018 dokončil Black Phantom se vzduchem chlazeným boxerem R75, určitě tím modernějším, ale nechal se inspirovat závodními stroji z dvacátých let. Ještě kapánek starší White Phantom také použil dnes už historickou techniku, konkrétně R80 RT z „osmdesátek“. Dirk svému řemeslu rozumí, to je vidět na první pohled...

Foto: BMW Press