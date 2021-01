BMW slaví 30 let na českém trhu. Podívejte se, jak tu kdysi začínalo

Listopad 1989 byl pro Československo bezesporu přelomový. Otevřel hranice i trh, a tak najednou na český trh (respektive tehdy československý) mohly vstoupit také zahraniční subjekty. Aktivní na tomto poli byly také automobilky, konkrétně BMW k nám oficiálně začalo dovážet automobily v roce 1991. Letos tak slaví 30 let působení na českém trhu.

Právě oficiální příchod BMW do Česka ilustruje, jak tehdejší trh s automobily vypadal. O zahájení systematického importu vozů BMW na československý trh totiž začalo vícero subjektů jednat už v roce 1990, v době, kdy už mnozí vozy mnichovské značky k nám začali dovážet. Tehdy se však primárně jednalo o ojeté automobily, importované nejen ze západního Německa, ale i z ostatních západoevropských zemí.

V té době ještě pořád oficiálně zajišťoval „individuální“ dovoz tehdejší podnik zahraničního obchodu Tuzex, který ale neměl ani žádný automobilový showroom. Místo opravdového autosalonu tu byly jen výdejní „kůlny“ v Čistovické ulici v Praze. Rychle mu však začala konkurovat společnost Pragent v čele s Ing. Ladislavem Zajícem, který využíval své zkušenosti i kontakty z dřívějšího působení v zahraničním obchodu. Ani tato firma však neměla svoji prodejnu. Právě díky Zajícovi se však povedlo dostat BMW řady 7 do flotily prezidenta Václava Havla.

První rok postkomunistické země byl překotný, na systematické kroky tak nastal až v roce 1991, kdy už se situace uklidňovala. To už si nového potenciálního trhu všimly automobilky, které v něm viděly potenciál, a tak tu začaly rychle rozšiřovat prodejní síť. BMW v tomto směru působilo dost agilně, díky čemuž se za rok 1991 stalo třetí nejúspěšnější importovanou značkou.

BMW v roce 1991 na našem území prodalo 439 nových automobilů, více aut se tehdy povedlo prodat jen Fiatu (569 kusů) a Opelu (473). Třeba Mazda, Ford a Mercedes-Benz v tehdejším roce u nás udaly výrazně méně vozů.

Rok 1991 nicméně byl pro BMW vlastně jen rokem návratu do Československa. Už ve dvacátých letech se totiž na naše území dovážely motocykly BMW, později i automobily, jako byl malý model Dixi nebo později sporťáky BMW 327 a 328. Část vozů výrobce pak u nás zůstalo také po válce, jako „válečné trofeje.“

Po roce 1948 však působení BMW u nás logicky na dlouhá desetiletí muselo skončit, za což mohl nejen komunistický převrat, ale také tehdejší poválečné problémy automobilky a následné přeorientování na luxusní a sportovní auta, která v komunistickém státě měla malou šanci na úspěch. V padesátých letech se však v komunistickém Československu mohla objevit limuzína EMW 340, vyráběná v někdejším závodě BMW ve východoněmeckém Eisenachu, jako rozsáhle upravené předválečné BMW 326. V uvolněných šedesátých letech se pak v Československu nečekaně objevilo několik kousků BMW 700, s nímž krátce jezdil třeba i motocyklový závodník František Šťastný.

Od sedmdesátých let až do roku 1989 se pak nové vozy BMW daly oficiálně dovézt jen prostřednictvím Tuzexu, a to výhradně na speciální objednávku, valutově silným, nebo režimně prominentním či zasloužilým jedincům. S individuálně dovezenými BMW 2000 CS u nás tehdy proháněl mimo jiné také Karel Gott a pár automobilových jezdců, kteří s nimi závodili.

Zpět ale na počátek devadesátých let, kdy s vozy BMW začaly obchodovat firmy, které jsou s tuzemským prodejem aut mnichovské značky dodnes spjaty. V období let 1990 až 1992 začínali s opravami a následně i s dovozem automobilů BMW Miloš Vránek, Miloš Bychl nebo Jiří Jírovec, jejichž firmy Renocar, Bychl, respektive Invelt prodávají a servisují modely BMW dodnes. Tehdy měly vlastní importérské smlouvy s automobilkou, oficiálně pobočka BMW Group Česká republika spadající přímo pod křídla výrobce vznikla až v roce 2006. Dovoz a servis tak výrobce přímo zaštiťuje až od tehdejší doby.

Dnešnímu působení značky na českém trhu ale doba devadesátých let byla ještě na hony vzdálená. První prodejny vzniklé soukromými subjekty, zajišťujícími import přímo od výrobce, byly skromné, kvalita a velikost showroomů začala růst až s růstem prodejů. Ty začaly dlouhodobě růst v roce 1998, přičemž tehdejší nárůst zastavila až hospodářská krize v roce 2009. To u nás bylo registrováno 2.938 kusů BMW, zatímco o rok dříve to bylo 3.137 automobilů.

Aktuální rekord pochází z roku 2017, kdy u nás bylo registrováno 7.393 vozů BMW. Loni to i vlivem pandemie koronaviru bylo 4.909 aut. Aktuálně tak jde o druhou největší luxusní značku u nás, po konkurenčním Mercedesu.

Celkem u nás bylo od roku 1991 registrováno přes 77 tisíc nových automobilů značky BMW. Celkem ale je na českých značkách registrováno přes 150 tisíc osobních aut s charakteristickými ledvinkami, BMW je totiž dlouhodobě čtvrtou nejžádanější dováženou značkou ojetých automobilů. K tomu je pak nutné připočíst i 30 tisíc registrovaných motocyklů značky.