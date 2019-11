17. listopad 1989: Podívejte se, o jakých autech jsme před 30 lety mohli jen snít

Za třicet let od sametové revoluce se toho změnilo hodně a k lepšímu, a to i v oblasti automobilů. Výrazně se rozšířila nabídka automobilů i dálniční síť (byť by mohla ještě mnohem více), na hraničních přechodech nemusíme stát v dlouhých kolonách. Přesto něco zůstává, pořád se najdou automobily, o kterých můžeme jen snít. Jaká auta to byla před 30 lety?

V některých případech mnohem obyčejnější než dnes. Zatímco dnes si i BMW nebo Mercedes můžeme vlastně snadno koupit, pokud máme dostatečnou cifru na svém kontě a je zrovna volný výrobní slot, před rokem 1989 jsme si mohli o takových luxusních autech jenom zdát, stejně jako o mnohem dalších vozech. I Citroëny, Fiaty nebo Peugeoty byly v prodeji jen prostřednictvím Tuzexu, navíc pouze v minimálním množství.

Rozhodli jsme se tak vrátit do tehdejší doby a připomenout tehdejší vysněné vozy. Využili jsme přitom archivu sesterského Světa motorů, abychom ukázali, jak se o takových vozech tehdy v československých automobilových časopisech psalo.

Alfa Romeo SZ/ES 30

Vozy Alfa Romeo jsou dodnes mezi nadšeni do řízení populární a nejinak tomu bylo na konci osmdesátých let, kdy značka prožívala slavnější období než dnes. Právě rok 1989 byl ve znamení premiéry modelu Alfa Romeo SZ, netradičně pojatého kupé vyvinutého ve spolupráci s karosársnou Zagato.

„Z osvědčeného rejstříku milánských konstruktérů byl převzat systém transaxle, který svým výhodným rozložením hmotnosti příznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti. Také technicky náročná zadní náprava DeDion, u níž suvné a brzdné síly zachycují dlouhé vzpěry a příčné ustavení je zajištěno Wattovým přímovodem, patří opět k oblíbeným řešením,“ píše o Alfě dobový Svět motorů v době, kdy byl představen jeho koncept Alfa Romeo ES 30. O designu netradičně pojatého kupé se pak mimochodem psalo: „Estetické hledisko bylo značně potlačeno, naopak zdůrazněn byl nekompromisní sportovní charakter vozidla, které působí až agresivně, vědomě demonstrujíc svoji dynamičnost.

Citroën XM

Automobilky dnes stále častěji představují své horké novinky mimo tradiční autosalony, něco takového se ale občas dělo už v roce 1989. Tehdy totiž Citroën zveřejnil oficiální informace o novém XM jen pár dní po tehdejším ženevském autosalonu s tím, že už v květnu téhož roku se auto začalo na domácím francouzském trhu prodávat.

„V duchu tradice své značky se nový velký Citroën může pochlubit nejen osobitými vnějšími tvary (základní návrh karoserie vznikl u firmy Bertone, do konečné podoby jej upravili stylisté automobilky Citroën), ale i elektroniky řízeným plynokapalinovým odpružením, jež se dokáže aktivně přizpůsobit okamžitým provozním podmínkám,“ představuje novinku dobový Svět motorů.

DeLorean DMC12

Sporťák s racčími dveřmi proslavený filmovou sérií Návrat do budoucnosti se sice v roce 1989 už dávno nevyráběl (produkce probíhala jen mezi lety 1981 a 1983), přesto v Československu v tehdejším roce způsobil poprask.

V roce 1989 s ním totiž do Prahy zavítal jeden z jeho majitelů. „I když jsme se mohli s automobilem Delorean seznámit celkem podrobně již před lety při jeho premiéře na ženevském autosalónu, neodolali jsme nabídce podívat se na něj ještě jednou po téměř deseti letech, když zavítal do Prahy společně se svým majitelem z New Yorku,“ píše tehdejší Svět motorů. O jízdě se pak píše: „K celkovému pohodlí přispívá i cestovně odladěné odpružení, které přes zjevně sportovní charakter vozidla umožnilo příjemnou jízdu i po komunikacích hlavního města.“ Zajímavostí přitom je, že nešlo o typicky stříbrný exemplář, nýbrž kousek v červeném laku.

Lancia Dedra

Dnes už Lancia působí jen na domácím italském trhu, s jediným modelem v nabídce, na konci osmdesátých let však její portfolio bylo mnohem širší, navíc tehdy značka mohla těžit ze svých úspěchů na poli rallye.

Novinkou roku 1989 byla Dedra, 4,3 metru dlouhý model s pohonem předních kol. „Dedra je po všech stránkách moderním automobilem, který má všechny předpoklady se prosadit. Ovšem konkurence v této třídě je obzvlášť silná. Bude spíše záležet na zákazníkovi, jak posoudí líbivý tvar, progresivní techniku i bohatou výbavu ve vztahu k ceně, která u vozů Lancia míří spíše výš,“ píše tehdejší Svět motorů.

MNA 1000

Bratislavské automobilové závody trápily v jejich počátcích rozsáhlé problémy – odsouvalo se zahájení produkce i výrobní program. Na konci osmdesátých let se tak řešilo, že se v BAZu bude vyrábět velkoprostorový model MNA 1000, vyvíjený ve spolupráci se sovětskou automobilkou AZLK vyrábějící vozy Moskvič. Dohoda mezi BAZ a AZLK byla podepsána v roce 1988.

„Na našich modelech v současné době děláme různé zkoušky, testujeme jízdní vlastnosti, stabilitu, provádíme tenzometrická měření, auta jezdí po všech druzích vozovek. Zatím byly vyrobeny dva typy – minibus a dodávka, ale v plánu jsou další modifikace, včetně záchranářského vozu,“ citoval dobový Svět motorů hlavního konstruktéra SNA Pavla Paliatku. Ten rovněž o potenciálním nástupci Škody 1203 prozradil, že motor nakonec vyvíjí AZLK, mělo jít o osmnáctistovku s předpokládaným výkonem přes 80 kW. Jak ale známo, z MNA 1000 nikdy nic nebylo a projekt skončil u ledu. Vývoj byl ukončen na začátku devadesátých let.

Opel Calibra

Rok 1989 byl rokem premiéry a zahájení výroby Opelu Calibra, elegantního kupé na bázi modelu Vectra, které se na začátku devadesátých let stalo notně populární.

„Plochá, mírně šikmá kapota, lehce klínovitá linie a od středního sloupku plynule se svažující střecha tvoří boční profil líbivého kupé, zakončeného výraznou aerodynamickou hranou. Nejen na oblých tvarech karoserie bez náhlých přechodů a na dalších detailech je vidět, že aerodynamici odvedli kus poctivé práce,“ popisuje vzhled Calibry tehdejší Svět motorů.

Dobový časopis také píše, že veřejným tajemstvím je i příchod sportovní verze nebo kabrioletu. Otevřené Calibry jsme se ale nakonec v sériové výrobě nikdy nedočkali, zůstalo jen u konceptu a pár neoficiálně postavených kusů.

Peugeot 405

„S radostí v duši a jiskrou v oku jsem kráčel k červenému stroji, který budil pozornost kolemjdoucích. Asi mě čekají pěkné zážitky svézt se s automobilem roku 1988,“ uvádí test Peugeotu 405 ve sportovní verzi Mi 16 tehdejší Svět motorů.

„Vyndal jsem z kapsy klíček od tohoto zázraku, přívěsek s ukrytou vysílačkou jsem zamířil na 1110 kg momentálně ztichlé hmoty a zmáčkl knoflík. Peugeot zavrněl, blikl světly, klaply zámky a vchod do království byl otevřen. To snad ne, lekl jsem se, jsa zvyklý na klasičtější způsob dobývaní automobilu,“ píše redaktor Dalibor Janek v testu dále. Zkrátka doba se posunula a dálkově ovládané centrální zamykání bylo před lety skoro až zázračnou výbavou. Doplňme, že redaktora nadchlo zrychlení („holdoval jsem spíše pro tu sportovnější variantu, při níž jsem 5. rychlostní stupeň řadil tak ve 170 km/h“), naopak si musel zvyknout na tvrdý chod spojkového pedálu.

Škoda Rapid kabriolet

Rapid z osmdesátých let bylo kupé, nástupce Garde, firma Metalex ale představila také méně známý kabriolet. Vznikl díky majiteli německé firmy Heinzinger prodávající v tehdejším západním Německu vozy Škoda, který přišel s nápadem postavit kabriolet na bázi Rapidu. A rovněž tak učinil, postavil první prototyp, nechal jej schválit u organizace TÜV a následně hledal někoho, kdo by ho začal stavět. A taks e nabídka přes firmu Alber dostala i do Metalexu.

„Konstrukce úpravy vozu Škoda Rapid pochází od partnera z NSR, a jak jsme již předeslali, je schválena orgánem TÜV pro provoz v NSR a dalších zemích evropského společenství. Z toho vyplývá, že v současné době není provoz takto upraveného vozidla v ČSSR schválen,“ píše tehdejší Svět motorů. Zároveň však čtenáře uklidňuje s tím, že v případě zájmu Metalex nevylučuje i prodej na československém trhu. Svět motorů rovněž už v roce 1989 upozorňuje, že Metalex pracuje na otevřené verzi Favoritu vlastní konstrukce.

Škoda Tourist/Forman

Škoda Favorit byla v roce 1989 pořád horkou novinkou, vždyť zákazníkům se začala dodávat v polovině roku 1988, už se však netrpělivě očekávalo odvozené pětidveřové kombi. O tom se nejprve psalo jako o Škodě Tourist, známé označení Škoda Forman dostalo až později.

„U typu Škoda Tourist byl sledován přednostně požadavek na zvýšení užitné hodnoty při současném zachování co největšího pohodlí pro cestující. Výrazného zvětšení zavazadlového prostoru bylo dosaženo zvětšením celkové délky vozu proti základnímu modelu o 345 mm,“ píše o hlavní změně proti Favoritu dobový Svět motorů. A upozorňuje, že kapacitu plánované výroby ohrožuje nedostatek plastových dílů, jelikož je domácí výrobci nejsou schopni zajistit v dostatečném počtu. „Nám tedy nezbývá než doufat, že vše se podaří vyřešit a termíny, které byly stanoveny, budou dodrženy a náš trh se dostane toto velice potřebné vozidlo,“ uzavírá Svět motorů s tím, že po konci kombíkového Wartburgu na tehdejším československém trhu byla jen kombi značek Dacia a Lada.

Forman se mimochodem začal sériově vyrábět až v roce 1990, už v roce 1989 však převzal čtyři exempláře vozu tehdy ještě nazývaného Tourist ministr vnitra ČSSR František Kincl. Upraveny byly speciálně pro potřeby SNB.

VAZ 2110

Neochvějnou součástí československých silnic byly před rokem 1989 také vozy sovětské produkce, hlavně díla Volžského automobilového závodu (dnes AvtoAVZ, vyrábějící vozy značky Lada). Ještě krátce před revolucí se tak v tehdejším Světě motorů psalo o blízké budoucnosti těchto aut.

„Zajímali jsme se o další vývoj v Togliatti a z jiného zahraničního zdroje jsme získalo informace o připravovaném typu pro 90. léta. Pod označením VAZ 2110 s skrývá plnokrevník s 80kW motorem zdvihového objemu 1,8 litru. Na první pohled zaujmou oblé tvary vozidla (cx = 0,30) s plastovými nárazníky předcházejícími plynule do spoilerů,“ píše se v dobovém Světě motorů s tím, že auto dorazí v roce 1991 a díky spolupráci s Porsche nabídne i pohon 4x4. Nutno podotknout, že VAZ 2110 se začal prodávat až v roce 1995 a čtyřkolku nenabídl.