BMW XM nemá budoucnost, řada 6 se však má vrátit

Mnichovská automobilka BMW před pár lety ukončila výrobu řady 6 a nahradila ji o něco luxusnějšími vozy, jejichž označení začíná číslem 8. Během dvou let, tedy v roce 2026, by se ale měla „šestka“ vrátit jako kupé i kabrio. Alespoň podle nejmenovaného prodejce, kterého cituje web Automotive News: „Mainstreamová auta jsou populární, ale měli bychom mít i ta s úzkou cílovou skupinou. BMW se snaží sladit s tím, co hledají zákazníci.“

Nová řada 6 nicméně nemá být přídavkem k řadám 8 a 4 – ty mají místo toho z nabídky zmizet. To je přitom přesný opak toho, co zákazníci žádali před šesti, sedmi lety – dle tehdejších zpráv volali po konci označení 6 a návratu čísla 8. Co to znamená pro BMW M4, pokud by měla zmizet i řada 4, zda by dostala číslo 3 jako kdysi, anebo by v nabídce zůstala jenom čtyřdveřová, resp. pětidveřová M3, je samozřejmě zatím otázkou.

O možném konci řady 4 nicméně psal většinou dobře informovaný web BMWblog už koncem března letošního roku. A o tom, že novodobá řada 8 nedostane nástupce, se sem tam zvěsti objevují už delší dobu.

Nová „šestka“ má stát na platformě CLAR, která zvládá ryze spalovací, hybridní i elektrická pohonná ústrojí. Podle Sama Fioraniho, viceprezidenta analytické společnosti AutoForecast Solutions, je však pravděpodobnější přídavek elektrických vozů spíš než spalovacích. „Kupé a kabriolety jsou modely s nižšími objemy výroby, ale jejich charakter orientovaný na vysoký výkon benefituje z elektrifikace,“ řekl Fiorani.

Bledé vyhlídky nicméně má model XM. Toto obří plug-in hybridní SUV mělo v roce 2028 dostat nástupce v podobě ryze elektrického crossoveru, ale takové plány měly být zrušeny, alespoň podle nejmenovaného analytika dodavatelského řetězce.