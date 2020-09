Fígly s „úvěrem“ při koupi auta: Že financování přeplatíte? Jak kdy…

Našetřili jste si čtyři sta tisíc na auto? Nechte si je na neočekávané události a stejně využijte financování. S takovou informací nás překvapuje nejmenovaný středočeský prodejce citroënů, když se zajímáme o nové berlingo.

Do autosalonu nás přivedla současná situace na trhu – v důsledku drakonických emisních norem a tlaku na elektrifikaci stále zdražují klasická auta. Naštěstí se dají ještě koupit skladové kusy za zajímavou cenu, jak jsme podrobně rozebrali v hlavním tématu Světa motorů 32/2020. Proč si nákup ještě nezlevnit výhodným financováním?

Pětadvacet dolů

Zastavujeme se u prodejce škodovek. Velký dealer s celorepublikovým pokrytím dává naději, že má dost skladovek. Nakonec to ani není potřeba. Vybíráme akční model Škoda Karoq „125 let“ v nejlevnější verzi 1.0 TSI 85 kW. Vychází z výbavy Ambition, ale přidává k ní třeba světlomety LED, ostřikovače světlometů nebo vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním. Ceníkově za slušných 578.900 Kč. K tomu ale dostáváme slevu skoro devět procent od prodejce, dalších 30.000 na protiúčet za staré auto. Přitom stačí majitel v rodině a klidně stav na sešrotování jako v našem případě… A navrch ještě nečekanou nabídku: při financování na úvěr další slevu 25.000 Kč.

Samotné uzavření smlouvy prý nic nestojí, a když v krátké době úvěr zrušíme, stejně o bonus nepřijdeme. Zajímavá pobídka.

Svět motorů 39/2020

Risk jako zisk?

Nabídka prodejce nám přijde od počátku podivná, na stránkách finanční společnosti totiž čteme šestitýdenní výpovědní lhůtu. Jenže pětadvacetitisícový bonus by auto zlevnil pod půl milionu. Nenaletíme? Po krátkém studování podkladů máme jasno – chce to zeptat se u konkurence. „Teoreticky je opravdu možné vydělat na rychlém odstoupení do smlouvy, ale kolega by vám to asi neměl nabízet. Dovedu si představit, že by úvěrová společnost dělala potíže a schválně zdržovala například s výpočtem mimořádné splátky. Není mi ani jasné, jak s finální částkou může kolega kalkulovat, když její výši nezná,“ krčí rameny prodejce škodovek v jiném městě a upozorňuje i na fakt, že pokud odstoupíme ještě v 14denní lhůtě od uzavření smlouvy, celá tím zaniká včetně případného bonusu.

Současně se mezi řečí dozvídáme, že existují dva souběžné úvěrové produkty nabízené prodejci Škody. První s nulovým navýšením a roční pojistkou za 125 Kč slouží k podpoře prodeje a nemá smysl od smlouvy dřív odstupovat. Ostatně na úvěr neplatí žádný finanční bonus. A pak druhá varianta, řekněme klasická, kterou nám nabídl první obchodník a je spjata s bonusem na koupi auta. Úrok se zdá být pořádně vysoký, a byť měsíční splátka obsahuje i pojištění, přeplatili bychom auto asi o čtvrtinu. Výhodou je ale fakt, že lze financovat až 100 % ceny auta po dobu až šesti let. Míříme tedy nazpět k prvnímu prodejci, který nás k nápadu přivedl.

Zvědavý zákazník

Soupis našich otázek připravených na papíru obchodník poctivě zodpovídá. Nejdřív s elánem, po čase už značně otráven. Zjevně jsme komplikovaní zákazníci. Dušuje se ale, že odstoupením po měsíci žádné podmínky financování neporušujeme. Úvěrová společnost nám sice dopočítá úrok za první měsíc a případné poplatky spojené s ukončením smlouvy, ale bezpečně to nedosáhne bonusu, jaký tím získáme. Upozorňuje ovšem na fakt, že budeme muset včas uzavřít vlastní pojistku, která pochopitelně s výpovědí financování zanikne. Pořád jsme nedůvěřiví a listujeme smlouvou, až narazíme na pasáž, kterou hledáme: „Jeli klient fyzickou osobou nepodnikající (spotřebitel), je oprávněn úvěr kdykoliv po dobu trvání smlouvy zcela nebo zčásti splatit. V případě předčasného ukončení smlouvy má společnost vůči klientovi nárok na vrácení dosud nesplacené části úvěru včetně nezaplacených úroků sjednaných na dobu řádného trvání smlouvy.“ Máme jasno, jdeme do toho! Uzavíráme úvěr na třetinu ceny vozu. Na začátku tedy platíme 66 %.

Včas uhradit!

Když dorazila výzva k odebrání nového auta, čekají na nás už všechny dokumenty u prodejce. Požaduje od nás podklady pro úvěr a my se vydáváme na dopravní inspektorát s dokumenty k vystavení technického průkazu. O zbytek se nemusíme starat, pojištění včetně havarijního je už součástí úvěru. Jenom pak musíme velký technický průkaz zaslat na adresu společnosti. Podstatné je, že jsme uvedeni coby majitelé v dokladech.

Dva týdny užívání auta rychle utekly a přišel čas myslet na jednání o ukončení úvěrové smlouvy. Po třech týdnech voláme na kontaktní linku finanční společnosti s tím, že jsme dali dohromady peníze a rádi bychom odstoupili od úvěrové smlouvy. „Žádný problém, jen musíte vyplnit online formulář k předčasnému splacení a vyčkat na výpočet poslední splátky. Tu je pak nutné do stanoveného data uhradit,“ sděluje nám příjemný hlas po telefonu.

Za dva dny skutečně přichází kalkulace doplatku složená ze splátky úvěru, pojistného, dlužné zbývající částky a patnácti stovek coby poplatku za předčasné splacení – celkem něco přes 161.000 Kč. Obratem částku hradíme a uzavíráme novou, už „svou“ pojistku.

Přesně po třiceti dnech finanční společnost potvrzuje ukončení úvěru a nás hřeje dobrý pocit, že jsme ušetřili přes 19.000 korun. V ceně nového auta je to možná titěrná částka. Ale jak dlouho trvá vám, než na ni vyděláte? My za to pořídíme třeba sadu kol na zimu…

Reakce společnosti Volkswagen Financial Services

Zaznamenali jsme, že se na trhu objevují případy, kdy si klient pořídí vůz na úvěr a krátce po podpisu jej ukončí. Drtivá většina klientů ale využívá financování na dlouhodobé bázi, a to firemních i soukromých osob. Díky financování nemusí mít klient celou částku v hotovosti a pořízení vozu tak může financovat jen skrze pravidelné měsíční splátky. Ušetřené finance lze investovat nebo si udržovat lepší cash flow, což je důležité zejména u firemních zákazníků. V současné ale může být držení hotovosti pro nenadálé události užitečné i pro soukromé osoby.

Co se týče nás, důvody ukončení úvěrových smluv u klientů nezjišťujeme a předčasné ukončení nám žádné výhody nepřináší. A jestli se může financování aut tímto trendem úplně proměnit? Nemyslím si. Pro klienty máme na výběr různé produkty financování podle jejich situace a bonus obsahují jen některé. Tím nepředpokládáme žádnou razantní změnu na trhu financování.

Trendem se spíše stávají operativní leasingy, díky nimž se klienti nemusejí při užívání vozu starat téměř o nic.

Jana Hrušková, vedoucí úseku produktu a marketingu, Volkswagen Financial Services

Příběhy s podvodnými ojetinami. Když zaplatíte a auto nedostanete

Případ Citroën

Výhodnost úvěru se nám potvrdila i u prodejce Citroënu. V ceníku u každého auta uvádí tři částky: v hotovosti/s výkupem starého auta/na financování. „První částky si nevšímejte, bonus za protiúčet totiž dáváme každému. Není čas čekat na zákazníky, kteří nám dovezou nějakou zajímavou ojetinu. Naopak s tím máme práci a zabírají nám tady pak místo, takže o skoro žádné ojetiny ani nestojíme,“ na rovinu nás usazuje bodrý prodejce. A vzápětí přidává další nabídku, podobnou jako jsme dostali u Škodovky. „I když máte celou částku, vyberte financování, které vám zlevní auto o dalších deset tisíc. Je s nulovým navýšením a pojistkou zdarma na rok. A vám tak zůstanou peníze na jiné věci,“ vypočítává.

Co říká zákon?

Možnost odstoupit od financování kupovaného vozu je daná zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Tam je odstoupení popsáno v paragrafu 118. V reálu není moc zákazníků, kteří by tuto možnost ze zákona využívali, a podle názoru lidí z oboru toto ustanovení vzniklo jako reakce na nekalé praktiky při nákupu na úvěr. Pro leasingové společnosti to představuje určitou komplikaci a nejistotu v počátku financování. Dá se proto předpokládat, že takové riziko je i patřičně integrováno do kalkulace financování.

Na co si dát pozor!

Český trh financování aut je srovnatelný s rozvinutými trhy: jinými slovy nabízí široké portfolio produktů umožňujících si koupit buď nové, nebo ojeté auto. Jaké tam mohou číhat zádrhele? V první řadě se asi sluší zkonstatovat, že jakékoliv financování ojetého vozu bude většinou dražší než financování vozu nového. Je to dáno tím, že u ojetých aut stále existuje větší riziko problémů s vozem než u nového, rovněž jeho reálná hodnota na trhu více kolísá. Tím ale zásadní rozdíly končí. Na obě skupiny vozů pak existují podobné produkty, které zákazníkovi koupi vozidla umožní. Pojďme si je probrat.

Klasika

První tvoří skupina nabídek, kterým můžeme říkat „nějaký dobrý produkt“. Takový, co se svými parametry pohybuje v normálních hladinách a má nízkou míru úročení. Parametry v normálních hladinách jsou přiměřená akontace, tedy splátka předem, která obyčejně bývá 30-50 %. A pak „obvyklá“ délka financování, což je 36-60 měsíců.

Naše rada: Jak se dopočítat? Sečtete si akontaci se všemi splátkami, odečtete cenu pojištění a dále cenu nového vozu. Zbytek je částka, o kterou vůz přeplatíte. Část této hodnoty je rovněž v poplatcích za uzavření smlouvy, ty je potřeba také zohlednit.

Sleva při financování

Další skupinu produktů tvoří ty s výkřikem prodejců či ceníků od importérů „sleva při nákupu na financování“. Jeho hlavní úlohou je nalákat zákazníky na koupi vozu. V reálu je suma slevy připočtena k financované částce a tím se pak zvýší i úrok a celková cena produktu.

Naše rada: Jde o typický produkt pro zákazníky, kteří neumějí nebo nechtějí počítat, a lákají je atraktivní vstupní hodnoty. V současnosti se praktikuje víc u ojetých než nových aut, u nichž tento typ zvolna mizí.

Nulové navýšení

Jde v současnosti o relativně atraktivní argument. Má dvě roviny. Tou první je opravdové nulové navýšení financovaného vozidla, což znamená, že po uplynutí období financování zákazník cenu vozu přeplatí jen o pojištění. Takový produkt má i rozumnou míru akontace a doby trvání. Druhou rovinou je, aby svítilo 0 % u ceny kvůli atraktivitě a motivaci ke koupi vozidla.

Naše rada: Je potřeba velká ostražitost, protože akontace bývají vysoké, klidně 70-80 procent ceny vozidla, a doba splácení relativně krátká. V takovém případě pro nás samotné financování vozidla nedává úplně smysl. Cenu úvěru platí leasingové společnosti prodejce. Proto tento produkt většinou není k dispozici u jinak zlevněných modelů.

Nízké akontace

Velmi oblíbené produkty, akontace existují většinou už od 0 % hodnoty vozu.

Naše rada: Tento produkt nemají příliš v oblibě financující společnosti, protože je pro ně v prvním roce financování, než posbírají nějaké splátky, relativně riskantní. Pro zákazníky může jít o zajímavou cestu.

Se zůstatkovou hodnotou

Poslední skupinou, o které se zmíníme, je financování se zůstatkovou hodnotou. Tento produkt je v současnosti dost populární a v komunikaci se pozná podle hlášky „měsíčně již od…“. Princip spočívá v tom, že kromě akontace 30-40 % z ceny vozu je poslední navýšená splátka, která může dosahovat hodnoty až 40 % v závislosti na nastavení produktu a značce auta. Tím se prvoplánově sníží splácená hodnota na nějakých 30-40 % a to pak umožní mít atraktivní měsíční splátku.

Naše rada: Výhodnost tohoto produktu je o kalkulačce a zdravém rozumu, záleží na konkrétní situaci a potřebách kupujícího. Předností je, že poslední navýšená splátka se většinou dá splatit nějakým jiným produktem téže společnosti. Avšak s tím, že se jedná již o vůz ojetý, čili financování s vyššími úroky.

Kdo to nakonec zaplatí?

Jedna věc je jistá a nezpochybnitelná: jakékoliv výhody vyplývající z financování auta musí vždy někdo zaplatit. „Buď je to kupující, který je má rozpuštěné ve splátkách, takže to není tak vidět. Nebo prodávající, který místo slevy na vůz podpoří takový produkt. Nebo financující organizace ve snaze zvýšit svůj podíl na trhu. Mnohdy je to kombinace všech těchto možností,“ říká expert, který se prodeji aut včetně fíglů s financováním věnuje roky a na celém tématu s námi spolupracoval. Nepřál si však být jmenován. Za tyto praktiky podle něj není třeba prodejce aut nijak odsuzovat. „Prodej automobilů jako jedno z mála odvětví našeho hospodářství šel cenově proti proudu. Upřímně: za ceny aut, které byly v devadesátých letech, by si dneska nikdo auto nekoupil. Tím se zúžil manévrovací prostor a dealeři prostě hledají cestu, jak přežít. Přece každý kupující vyžaduje určitou úroveň služeb a adekvátní prostředí. A to vše nestojí málo peněz. Jeden z matadorů autobranže s oblibou říkával, že ženská zaplatí tisícovku u holiče za pětačtyřicet minut a ani nemrkne. Navíc tam k tomu potřebují jen fén, nůžky a hřeben. Ale v servisu, kde jí opravují auto za šest set korun na hodinu, je to moc. A tam potřebují zvedáky, diagnostiku, přípravky. Navíc špatným ostříháním svoje zdraví nikdo neohrozí, zatímco špatným servisem? To asi ano,“ uzavírá náš expert.

Autoři: Petr Slováček, David Šprincl