Vodíkový tahač Mercedes-Benz GenH2 je předzvěstí produkčního vozu

Kamionová doprava je pro naši společnost v této době naprosto zásadní a nenahraditelná, současně se ale stále častěji hovoří o jejích negativních dopadech na životní prostředí. I z toho důvodu se alternativní pohony pro velké náhradní vozy začínají stávat ještě důležitějším tématem.

Někteří výrobci, jako například Tesla, chtějí vyrábět elektrická nákladní vozy, které budou energii ukládat do baterií s vysokou kapacitou. Nově představený koncept Mercedes GenH2, stejně jako koncepty společností Hyundai či Nikola, však slibuje pohodlnou, rychlou a ekologickou dálkovou dopravu s využitím vodíku.

Koncept GenH2 byl navržen tak, aby jeho schopnosti zhruba odpovídaly nákladnímu Mercedesu Actros pro dálkovou přepravu. Nejvyšší hmotnost soupravy by tak měla být cca 40 tun, přičemž cca 25 tun připadá čistě na náklad.

Nejdůležitější součástí vozu by měly být vodíkové nádrže s kapacitou cca 40 kilogramů, které napájí systém palivových článků o výkonu 300 kW. Tahač je ovšem vybaven i baterií o kapacitě 70 kWh, díky které může tahač nabídnout výkon cca 400 kW. Baterie by přitom měly pomáhat především v momentech nejvyšší námahy, tedy například při akceleraci či jízdě do kopce.

V před-produkční verzi je tahač osazen dvojicí elektromotorů o nejvyšším kombinovaném výkonu 330 kW (449 k) s točivým momentem až 2071 N.m. Při nižším namáhání však nákladní vůz využívá konfiguraci pohonného systému naladěného na 230 kW (312 k) s točivým momentem cca 1577 N.m.

S plnými nádržemi vodíku a nabitými bateriemi by koncept Mercedes-Benz GenH2 měl být schopen urazit bez zastávky až 1000 kilometrů, což je působivá hodnota a pro podobné vozy pravděpodobně dostačující. Dotankování na vodíkové plnící stanici by přitom nemělo trvat o moc déle, než tankování nafty u čerpací stanice.

Mercedes-Benz GenH2 sice zůstává technicky konceptem, automobilka už ale měla potvrdit, že tento koncept odhaluje podobu připravovaného produkčního stroje. Ten by si první zákazníci mohli vyzkoušet již v roce 2023, kdy začne testovací provoz, a sériová produkce je naplánována na druhou polovinu tohoto desetiletí. Do té doby už by se navíc mohla rozrůst i síť vodíkových plnících stanic.

V mezidobí nabídne Mercedes elektrický nákladní model eActros LongHaul s dojezdem cca 500 kilometrů na jedno nabití, jehož výroba by mohla být zahájena zhruba v roce 2024. K němu nám ovšem prozatím chybí bližší technické informace, tedy snad jen s výjimkou, že si řidič bude muset udělat 45 minutovou pauzu po každých 4,5 hodinách řízení.

Nejde přitom o výmysl automobilky Mercedes-Benz, ale o připravované nařízení EU. Řidiči elektrických náklaďáků však budou moci tuto pauzu využít k doplnění baterií, přičemž oněch 45 minut by mělo poskytnout dostatek času k výraznému doplnění kapacity. Přesná čísla však zatím chybí.