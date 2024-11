Česko chystá cestu autonomním autům. Zatím jen těm s řidičem v záloze

V připomínkovém řízení je novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. V návrhu přibyl jednoduchý paragraf, který říká, že řidič vozidla, které se řídí samo, nemusí dbát na pravidla silničního provozu a není tedy ani odpovědný za případné přestupky ani za případnou nehodu. Teoreticky tak pokutu za překročení rychlosti nebude platit on ale výrobce vozidla.

Druhý odstavec zmíněné paragrafu ale dodává, že řidič musí být připraven řízení ihned převzít, pokud jej k tomu vozidlo vyzve. V ten okamžik už plnou odpovědnost bere na sebe. Auto tak může vždy ve složitých situacích odpovědnost rychle předat řidiči. Jde o novinku v pravidlech, která dosud termín povinnost převzít řízení, neznala.

Zatím vůbec nepočítá s vozy zcela bez řidiče. Stále se předpokládá přítomnost člověka v záloze. Novela pracuje jen s termínem automatizované vozidlo. To je to, které sice může jet samo, stále ale vyžaduje přítomnost „řidiče“ a tedy i volant a pedály. Autonomní vozidlo, tedy to, které volant ani pedály vůbec nemá (nepotřebuje), návrh zákona vůbec nezmiňuje.

„Připravovanou novinkou chceme umožnit provoz schválených automatizovaných vozidel na území ČR, která svými technologiemi výrazně zvýší řidičský komfort a bezpečnost na našich silnicích,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Změna ale neznamená, že by řidiči mohli snadno tvrdit, že za přestupky může auto. Policii musí umět dokázat, že v danou chvíli neměli za řízení odpovědnost a jsou také povinni předložit, že konkrétní vůz splňuje všechny technické požadavky. Musí také policii umožnit přístup k datům vozidla. Pokud toho nebudou schopni, budou muset pokutu zaplatit oni. To stejné platí i u dopravních nehod. Z viny se vyvleče jen ten, který dokáže, že auto mělo v danou chvíli odpovědnost.

Vzhledem k tomu, jak nyní (ne)funguje čtení dopravních značek případně jak přesné jsou někdy informace o povolených rychlostech v navigaci, umíme si představit i případy, kdy se „vyplatí“ autonomní řízení zapnout. Auto totiž v dobré víře pojede rychleji než je reálně povoleno a řidiči za to nebudou odpovědní. Na druhou stranu v autonomním režimu bude vůz striktně dodržovat všechna pravidla a bude výrazně defenzivní.

Vše je ale zatím spíše teoretická debata. Řada dnešních aut automatizovanou jízdu na části svých tras zvládne a pozornost řidiče k tomu nepotřebuje, je ale obrovský skok k tomu, kdy na sebe auto(mobilka) plně vezme odpovědnost za případné chyby. Zatím se k tomu odhodlal jen Mercedes, a to pouze u svých nejdražších modelů, navíc jen na části tras a jen v zemích, kde je to legálně možné. V Evropě to umí například na německých dálnicích, ovšem jen rychlostmi do 95 kilometrů v hodině a jen za splnění řady dalších podmínek. Kdo chce jet například 130, bere na sebe veškerou odpovědnost, i když reálně řídí auto samo. Proti laickým očekáváním ani Tesla nemá na trhu žádné vozidlo, které by mohlo legálně řídit samo a být za to odpovědné.

Automobilky si certifikaci na automatizované vozidlo (takzvaný level 3) udělají jen pokud si budou opravdu jisté, že systém bude bezproblémový (to může znamenat jeho ještě větší opatrnost a tedy i častější vyzývání řidiče k převzetí řízení) nebo pokud za něj zákazník opravdu dobře zaplatí a tržba pokryje i pojištění na krytí případných rizik. Motivací může být i snaha o marketing, to ukazuje i příklad Mercedesu, se kterým se nyní pojít image technologického leadera, a to i když odpovědnost za řízení bere jen při relativně snadných situacích.

Půjde i o odvahu jednotlivých výrobců, které si si musí spočítat, zda jim to za to stojí, i o to, co si nakonec zvolí zákazníci. Tedy, zda nakonec nedají přednost levnějšímu a řidičsky odvážnějšímu systému, s tím, že dál budou za vše odpovědní.

Navrhovaná česká změna je klíčová hlavně pro český automobilový průmysl. Automobilky i dodavatelé technologií budou moci v Česku tyto systémy snadněji testovat. Sází se také na to, že investice do vývoje v této oblasti půjdou spíše do zemí, kterou budou autonomní dopravě otevřenější.

„Návrh rozvíjí konkurenceschopnost firem českého autoprůmyslu, které se vývoji a výrobě těchto technologií věnují,“ říká Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Prognózy odhadují, že do konce dekády má mít automatizované řízení každé desáté prodávané auto.